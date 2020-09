Julia Fuhrmann (zweite von links) hat bei den Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften ihre Bestzeit noch verbessern können (Archivbild). (Christian Kosak)

„Dann verletzte sich Julia aber leider im 100-Meter-Finale und konnte somit in ihrer eigentlichen Lieblingsdisziplin, dem Weitsprung, nicht mehr antreten“, teilte ihr Trainer Reinhard Wagner mit. In 14,43 Sekunden belegte Fuhrmann im Endlauf der Frauen den siebten Platz. Es siegte Chiara Schönfelder vom LAZ Celle in 12,80 Sekunden.

„Bis zum Ende des Sommers werden noch einige Startmöglichkeiten angeboten. Und die Athleten, die sich den Sommer über irgendwie fit gehalten haben, werden versuchen, noch die eine oder andere gute Leistung abzuliefern, bevor es dann in das noch unsichere Wintertraining für die kommende Saison geht“, sagt Wagner.