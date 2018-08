Bettingbühren. „Wir haben 135 genannte Reiter für unsere zehn Prüfungen erhalten und freuen uns sehr über diese Resonanz“, lässt Bettingbührens Vorsitzende Ann-Kathrin Schmidt wissen. Gerade die Prüfungen, die dem Kreisreiterverband Wesermarsch zur Sichtung für den Jugendvergleichswettkampf dienen, seien gut genannt worden, so Schmidt.

Bei diesen Prüfungen handelt es sich um das Stilspringen ohne erlaubte Zeit um 9.30 Uhr und um den Dressurwettbewerb nach der Mittagspause um 13 Uhr. „Generell tun wir alles dafür, den Teilnehmern, Mitgereisten und Besuchern ein schönes Turnier in familiärer Atmosphäre bieten zu können, und hoffen auf ein gutes Gelingen und vor allem gutes Wetter“, erklärt Schmidt. Es werden auch einige Reiter des Gastgebers an den Start gehen.

So treten Lena Quint auf Grits Hit und Wiebke Heeren auf Protege in der E-Dressur und Paarklasse, Söven Silje auf Lenox in der E-Dressur und im Caprilli-Test sowie Jördis Silje mit Grits Hit im Reiterwettbewerb Schritt-Trab an. „Diese vier reiten auch die Mannschaftsdressur der Klasse E“, informiert Ann-Kathrin Schmidt.

Isabell Siepkes läuft auf D’agostino im E-Springen und der E-Dressur auf, Anna ­Pater mit Good Choice in der Paarklasse und im Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp, Hanna Werfer mit Lavaro und Fine Müller mit Wildrose im Reiterwettbewerb Schritt-Trab und Schritt-Trab-Galopp sowie Kim Kleber mit Ofira in der E-Dressur, Caprilli-Test und Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp.

Zudem sind Merle Skuza mit Lavaro in der E-Dressur, Johanna Muchow auf Moritz, Laura Maliczewski auf Tweeny und Rebecca Tenbrock auf Dana im Reiterwettbewerb Schritt-Trab, Sarah Gäthje-Fuhrmann auf Pablo und Sonne in der E-Dressur und im Caprilli-Test, Hennes Schmidt mit Wildrose in der Führzügelklasse sowie Esther Hoffrichter mit Arnold im Jump-and-run-Wettbewerb dabei.

Weitere Informationen

Zeiteinteilung

Sonnabend, 1. September

9 Uhr: Caprilli-Test-Wettbewerb; 9.45 Uhr: Stilspringprüfung ohne erlaubte Zeit; 10.30 Uhr: Standardspringprüfung mit erlaubter Zeit; 11 Uhr: Jump&Run-Wettbewerb; 11.45 Uhr: Führzügelklassenwettbewerb; 13 Uhr: Dressurwettbewerb zu zweit geritten; 14.15 Uhr: Dressurwettbewerb für Mannschaften; 14.45 Uhr: Dressur-Kürwettbewerb; 15.15 Uhr: Reiterwettbewerb Schritt-Trab; 15.45 Uhr: Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp KH