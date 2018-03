Die BTV-Gymnastin Lana Raczkowski (hier mit den Keulen) ließ in der Schüler-Wettkampfklasse mit einem Mehrkampfergebnis von 24,050 Punkten die gesamte Konkurrenz hinter sich. (Neumann)

Bremen-Nord. Ein optimaler Auftritt glückte Lana Raczkowski in der Schüler-Wettkampfklasse bei den Landesmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik. Zur Belohnung gab es die Goldmedaille für die junge Sportlerin des Blumenthaler TV. Sie blieb bei den zweitägigen Titelkämpfen am Ende die Einzige aus dem Turnkreis Bremen-Nord, die auf das oberste Treppchen des Siegerpodestes steigen durfte.

Bei dem Vergleich in der RSG-Bundesstützpunkthalle an der Badgasteiner Straße ging es für die Teilnehmerinnen außerdem darum, Startplätze für überregionale Wettbewerbe zu ergattern. Neben Landesmeisterin Lana Raczkowski qualifizierten sich zwei weitere Nordbremerinnen für den Regio-Cup, der am Sonnabend, 14. April, in Bremen ausgetragen wird. In der Meisterklasse wird Bundeskadergymnastin Lillie Schupp an der DM teilnehmen, und zwei Gruppen des Blumenthaler TV wollen sich beim Deutschland-Cup in Koblenz der nationalen Konkurrenz stellen.

Die Bewährungsprobe für den Einsatz auf höherer Ebene bestand BTV-Gymnastin Lana Raczkowski mit Bravour. Sie ließ in der Schüler-Wettkampfklasse mit einem Mehrkampfergebnis von 24,050 Punkten die gesamte Konkurrenz hinter sich. "Lana war in Topform und hat eine optimale Landesmeisterschaft geturnt", berichtete die Blumenthaler Trainerin Lina Neumann. Für den Regio-Cup hat sich in der gleichen Riege auch Julia Markov vom TSV Lesum-Burgdamm, die auf Platz sieben gelandet war, qualifiziert. Lori Segger vom BTV verpasste die "Quali" mit Rang acht knapp – sie ist aber als Nachrückerin vorgesehen.

Für die SWK-Mädchen aus dem Turnkreis Bremen-Nord sei es schwierig gewesen, mit der teilweise ein bis zwei Jahre älteren Konkurrenz aus Bremen-Stadt mitzuhalten. Doch hätten sie den Dreikampf gut gemeistert, fand die Nordbremer RSG-Kreisfachwartin Margret Gerdes. Perfektioniert werden müssten jetzt vor allen die Handgerätetechnik und die Körperschwierigkeiten.

Auch in der Schüler-Leistungsklasse taten sich die jungen BTV-Gymnastinnen Julia Kononenko, Milana Sifferman und Alina Parchomenko schwer. "Die Mädchen waren leider etwas verunsichert und konnten nicht die Leistungen auf die Fläche bringen, die sie sonst im Training zeigen. An der Handgerätetechnik, den Risikoelementen und auch an den Drehungen muss noch gearbeitet werden", berichtete Margret Gerdes. Das beste Ergebnis erreichte Julia Kononenko, die mit 16,450 Punkten Platz vier belegte.

Ein Startplatz sprang für den Blumenthaler TV auch in der Jugend-Wettkampfklasse heraus. Den sicherte sich Nicole Jenner mit 23,650 Zählern und Platz fünf. "Nicole zeigte schon sehr gute Leistungen. Jedoch fehlt der letzte Feinschliff, damit auch sie noch mehr Präsenz auf die Fläche bringt", sagte Lina Neumann nach den Meisterschaften.

Über mangelnde Präsenz auf der Wettkampffläche konnte sich das Kampfgericht bei Lillie Schupp nicht beklagen. Blumenthals Bundeskadergymnastin überzeugte in der Meisterklasse mit schwierigen Elementen und großer Bewegungsweite. "Lillie turnt sehr elegant und präsentierte die Rhythmische Sportgymnastik in ihrer ganzen Schönheit," begeisterte sich BTV-Trainerin und Kampfrichterin Tanja Brüchert. So erbeutete die Sportlerin bei ihrem Vierkampf 45,950 Punkte und den Vizetitel.

Weiterführende Vergleiche im Meisterschaftszyklus gibt es für die Jüngsten nicht. Dennoch war es wichtig, dass sie im RSG-Stützpunkt Wettkampferfahrung sammeln konnten. Showeinlagen zeigten die jeweiligen Kreismeisterinnen der KLK 7 und 8. Um Punkte ging es aber in der KLK 9: Dort war Sophie Rempel vom BTV mit 12,450 Punkten und Platz sechs die erfolgreichste Nordbremerin.

Tags darauf maßen sich die vier gemeldeten Gruppen des Blumenthaler TV mit der Konkurrenz aus Bremen. Doch in keiner Klasse hatten die Nordbremerinnen die Nasen vorn. So mussten sich alle jeweils hinter Bremen 1860 mit Platz zwei begnügen. Zwei Blumenthaler Teams werden die Bremer Farben beim Deutschland-Cup in Koblenz vertreten. Dort streben sowohl die Jugend, auch die Schülerinnen in der Wettkampfklasse eine Platzierung unter den Top Ten an. Zurückgezogen hatten die Verantwortlichen des Blumenthaler TV die FWK-Gruppe. Wegen häufiger Fehlzeiten aus beruflichen und schulischen Gründen sei für die Aktiven ein intensives gemeinsames Training derzeit nicht möglich.