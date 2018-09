Mittwoch, 5. September: Ich bin nach Berlin gereist, um dort Gutachten zu verfassen. Noch dreimal schlafen, dann steht unsere Weltpremiere im Blickpunkt. Zum ersten Mal nimmt doch unsere Basketball-Mannschaft am Punktspielbetrieb teil. Am kommenden Sonnabend um 17 Uhr ist die TG Wiesmoor in unserer Ernst-Rodiek-Halle zu Gast. In meiner nicht so üppigen Freizeit interessiere ich mich besonders für politische und kommunale Themen sowie um meinen geliebten Basketballsport. Angesichts meiner Körpergröße von 178 Zentimetern würde niemand vermuten, dass ich seit meinem 13. Lebensjahr leidenschaftlich diesen braunen Ball mit Noppen bewege und im besten Fall erfolgreich in den Korb bringe. Bedingt durch häufige Umzüge in meiner Kindheit und Jugend habe ich bereits in einigen Vereinen gespielt. Dazu war ich auch als Trainer und Schiedsrichter tätig. Als ich nach Lemwerder zog, hatte ich einige Jahre nicht mehr gespielt. Auf einer privaten Feier kam ich ins Gespräch mit dem Zwei-Meter Hünen Tim Warnken, der selbst auch in Bremen aktiv war. Wir hatten die Idee, Basketball-Training anzubieten, da keiner der beiden größeren Vereine dies bislang tat. Abends schaue ich mir im Fernsehen eine weitere Gesprächsrunde an, die sich mit den schrecklichen Ereignissen in Chemnitz befasst. Der Sänger Sammy Deluxe bringt auf eindrucksvolle Weise zum Ausdruck, wie schrecklich es ist, wenn diese rassistischen und menschenverachtenden Verbrecher ihr Unwesen treiben. Ich bin Sauerländer und als Emigrant nach Norddeutschland ausgewandert. Hier gab es eine ganze Reihe von Gewohnheiten, die mir bislang fremd waren. Mittlerweile bin ich aber erfolgreich integriert.

Donnerstag, 6. September: Der Wecker klingelt um 6.20 Uhr. Ich frühstücke und erörtere später mit meiner Kollegin Nadja Lummer die Gutachten. Sie ist erst seit Anfang des Jahres bei uns im Team des fachpsychologischen Dienstes und macht einen tollen Job. Der berufliche Teamgeist ist auch zentraler Gedanke und Fundament in unserer Basketballmannschaft beim SV Lemwerder. Um 7.20 Uhr fahren wir dann gemeinsam zur Bundeswehrfachschule, um dort ausscheidende Soldaten bei der Findung von realistischen Berufs- und Qualifizierungszielen zu unterstützen. Um 8 Uhr sitzt mir der erste Teilnehmer gegenüber. Die Testauswertung hat deutlich gezeigt, dass es für ihn sehr schwer werden könnte, einen höherwertigen Schulabschluss nachzuholen. Ich muss ihn daher auf den Boden des realistisch Machbaren zurückholen. Um 12 Uhr bin ich dann mit der Schulleiterin verabredet, um ihr mitzuteilen, welche Schüler in welcher Weise und Umfang gefördert werden könnten. Nach der Rückfahrt gegen 14 Uhr sind die Gespräche für den morgigen Tag vorzubereiten. Ich erfahre, dass unser Anschreiber aus dem Kampfgericht für das erste Basketball-Punktspiel krank geworden ist. Wir müssen ihn deshalb ersetzen. Ich kommuniziere deshalb mit meinem Trainerkollegen Tim Warnken. Er ist unglaublich gut als Coach, weil er Spielzüge und Methoden beherrscht, die ich niemals so spielen konnte. Tim Warnken ist aus meiner Sicht ein Kopfspieler, der aber auch mit Leidenschaft weiter kommen möchte. Ich selbst war immer ein sehr draufgängerischer Spieler, klein, recht wendig und hart gegen sich selbst und besonders gern auch gegen den Gegner. Nicht selten musste ich das Spiel wegen einer zu hohen Foulbelastung vorzeitig verlassen. Um 18 Uhr besuchen wir dann noch ein Restaurant am Groß Glienicker See. Im Anschluss schauen wir uns das 0:0-Remis im Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich an.

Freitag, 7. September: Ich fahre um 12 Uhr nach Hause. Um 17 Uhr bin ich umgezogen und pünktlich in der Halle. Tim ist schon da, meine Jungs auch. Ich bin sowas von stolz auf diese Jungs. Und das können und müssen ihre Eltern auch sein. Sie sind etwas ganz Besonderes. Das merke ich auch bei den folgenden Übungen. Sie haben Konditionsmängel, sind beweglich wie Stahlbeton und schnell wie Schildkröten. Ihren Freundinnen scheint das gleichgültig zu sein, uns Trainern nicht. Also üben wie das Dribbeln, schnelle Sprints, Defence, Rebounds, Korbwürfe und absolvieren ein Trainingsspiel.

Sonnabend, 8. September: Am liebsten wäre ich schon mittags in der Halle. Die letzten Ideen werden über unsere WhatsApp-Gruppe ausgetauscht. Wir möchten, dass an der Kabinentür unserer Gäste ein Schild mit der Aufschrift „TG Wiesmoor, herzlich willkommen in Lemwerder“ steht. Tim hat sich um alles gekümmert. Er erinnerte die Jungs auch gefühlte 1000mal daran, dass wir ein Passbild benötigen. Um 16.20 Uhr kommt der erste Schiedsrichter. Es sind bereits rund 50 Zuschauer in der Halle. In unserer Facebook-Gruppe haben wir um Zuspruch für unser erstes Spiel gebeten. Auch unsere Bürgermeisterin Regina Neuke ist gekommen. Am Ende sind mehr als 80 anfeuerungswillige Freunde in unserer Halle. Die Spieler der TG Wiesmoor freuen sich merklich über das Schild vor ihrer Kabine. Die Ostfriesenjungs bilden eine Truppe, die uns körperlich und von der Spielerfahrung weit überlegen ist. Unsere Gäste gehen durch ihren Center, der am Ende des Spiels 22 Punkte macht, in Führung. Aber auch wir kommen zu Punkten. Nicht ganz so viele, aber genug, um als gefühlte Sieger aus der Halle zu gehen. Die Jungs haben aber großartig dagegengehalten.

Sonntag, 9. September: Es ist der Geburtstag meines Sohnes Arne. Heute vor 27 Jahren bin ich zum ersten Mal Papa geworden. In Gedanken bin ich nach dem Aufstehen noch in unserer Ernst-Rodiek-Halle. Wir haben nach dem Spiel noch alle zusammen in der Kabine gesessen. Tim und ich beglückwünschten unsere Jungs zu diesem Auftritt.

Montag, 10. September: Meine liebe Kollegin Sonja Brodowski beglückt mich mit einem Cappuccino. So kann die Arbeit beginnen. Wir müssen noch zwei Seminarkonzepte fertig stellen und nach Bonn und Berlin senden. Ich führe ein Telefonat mit München. Die Klassengröße hat sich nach den Sommerferien geändert. Es gelingt mir, dass meine Kollegen allein nach München fahren. So kann ich am nächsten Sonntag unsere Jungs bei ihrem zweiten Spiel betreuen, weil Tim leider verhindert sein wird. Um 17 Uhr ist wieder Training. Vorher übt unser Basketball-Nachwuchs, der von unseren Jungs Marvin Half, Hauke Meyering, Janek Sudbrink und Nico Ohlenbusch trainiert wird. Im vergangenen Jahr haben die vier erfolgreich eine Ausbildung absolviert, um dieses Training leiten zu dürfen. Bei unserem Training findet eine Nachbesprechung unseres ersten Spiels statt. Wir üben zudem das Spiel in der Zone, Fast-Breaks und schnelles Passspiel. Den Abschluss bildet ein Übungsspiel.

Dienstag, 11. September: Ich hatte meiner Frau versprochen, bei der Renovierung des Zimmers zu helfen, dass durch das FSJ unserer Tochter in Jena freigeworden ist. Meine Frau kennt mich sehr, sehr gut und weiß, dass meine handwerklichen Fähigkeiten sehr minimalistisch angelegt sind und sich leider im Laufe der Jahre nicht weiterentwickelt haben. Es gibt Gründe, warum mich selbst beste Freunde nicht um Mithilfe bei handwerklichen Aufgaben bitten. Abends gehen wir zusammen essen.

Zur Person

Er ist im Jahre 2011 nach Lemwerder gezogen.

Weitere Informationen

Niklas Curtius vom TTK Grün-Weiß-Vegesack und der TSG Ars Nova Verden wird als Nächster über seine Woche berichten.