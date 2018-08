Elina Vakhrusheva (links) und Katarina Belopotocanova bilden auch in der Serie 2018/19 das obere Paarkreuz bei der SG Marßel. (Christian Kosak)

Marßel. Die Messlatte liegt hoch. Nicht nur, weil etliche Konkurrenten in der Tischtennis-Regionalliga Nord der Damen personell aufgerüstet haben. Die SG Marßel hat sich mit der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison auch selbst unter Druck gesetzt. Doch Trainer Thomas Bienert ist zuversichtlich: „Es wird schwer, aber nicht unmöglich, diese gute Platzierung zu wiederholen.“

Sicherlich eine realistische Einschätzung. Zumal im Tischtennissport viele kleine Unwägbarkeiten den Ausschlag über Sieg oder Niederlage geben können. Der Tischtennislehrer aus Wittmund, der 2016 in die Fußstapfen von Margarete Gluza trat und die Marßeler Damenriege nach dem freiwilligen Abstieg aus der 3. Bundesliga übernahm, ist kein Freund von überschwänglichen Prognosen. Allerdings verhehlt er auch nicht, dass er „eine starke und homogene Truppe“ ins Rennen schicken kann.

Sie präsentiert sich im Vergleich zur vergangenen Saison nur wenig verändert. Im oberen Paarkreuz spielen wieder die Ukrainerin Elina Vakhrusheva und die Slowakin Katarina Belopotocanova. Die Positionen drei und vier nehmen die Trainer-Tochter Jennifer Bienert sowie Klara Bruns ein. Verabschiedet hat sich dagegen Jessica Boy, die zuvor beim TV Grohn, TSV Heiligenrode und TV Falkenberg an der Platte stand. Die 43-Jährige hat sich Tura Oldenburg angeschlossen und spielt nun in der 1. Herren-Bezirksklasse Wesermarsch/Oldenburg-Stadt.

14-Jährige sucht Herausforderung

Ihre Position als Fünfte im Bunde der SG Marßel nimmt jetzt Sofia Stefanska aus Schortens im Landkreis Friesland ein. Das 14 Jahre alte Tischtennis-Talent schlug zuletzt für den TuS Horsten (Landkreis Wittmund) auf, belegte den fünften Rang bei den deutschen Schülermeisterschaften und ist niedersächsische Vize-Landesmeisterin der Mädchen. Bienert stuft die 14-jährige A-Schülerin als eines der Toptalente in Niedersachsen und als Verstärkung seiner Damenriege ein. Sofia suche die Herausforderung in einer hohen Liga, sagt er.

Der Marßeler Neuzugang hat denn auch bereits zusammen mit Katharina Belopotocanova und Jennifer Bienert an einem zehntägigen Trainingslager des nordbremischen Regionalligisten in Polen teilgenommen. Dort standen den Marßelerinnen neben guten einheimischen Übungsleitern auch polnische Auswahlspieler als Trainingspartner zur Verfügung.

Elina Vakhrusheva konnte an dem Lehrgang nicht teilnehmen, weil die Anreise aus Breslau nach den Worten von Bienert zu kompliziert gewesen wäre. Und Klara Bruns musste passen, da sie am 1. August eine duale Ausbildung begonnen hat.

Ob die Vorbereitung auf die Saison 2018/19 in der Tischtennis-Regionalliga Nord der Damen Früchte trägt, könnte sich bereits in den ersten beiden Saisonspielen am Wochenende 25. und 26. August zeigen. Dann muss die SG Marßel in Hamburg zunächst beim SC Poppenbüttel und einen Tag später bei TuS Germania Schnelsen antreten. Möglicherweise kann Bienert seine Tochter gegen Poppenbüttel nicht einsetzen. Sicherlich ein Handicap, denn die Hamburgerinnen seien in Bestbesetzung eine hohe Hausnummer, blickt der Marßeler Coach voraus.

Überhaupt ist die Regionalliga in der neuen Saison nach seiner Einschätzung in der Spitze breiter geworden. Neben Poppenbüttel zählt er auch den TTC Eastside Berlin („unschlagbar, wenn er mit der gemeldeten Mannschaft an die Tische geht“) sowie Hannover 96 zu den Titelkandidaten. Die Spielstärke des TTC Berlin Neukölln, des RSV Braunschweig und des MTV Engelbostel-Schulenburg liegt laut Bienert auf Marßeler Niveau. Nur der Niendorfer TSV, der TSV Watenbüttel und TuS Germania Schnelsen fielen etwas ab. Schwer, aber nicht unmöglich ist es nach Bienerts Einschätzung, den Erfolg vom Vorjahr zu wiederholen. Seine Mannschaft wurde mit 28:8 Punkten Vizemeister hinter den Füchsen Berlin (34:2), die in die 3. Liga aufgestiegen sind.

Übrigens: Eine Woche vor dem Start in die Regionalliga-Saison der Damen können Tischtennisspieler in der Marßeler Landskronahalle noch einmal an ihrer Form feilen. Am 18. und 19. August bieten Thomas Bienert (B-Lizenz-Inhaber) und seine Tochter Jennifer (C-Lizenz) dort Tischtennis-Lehrgänge an. Informationen unter Telefon 04462 / 20 96 63 oder E-Mail bino@ewetel.net