Auf dem Weg in die Fußball-Landesliga? Auf den Farger Spieler Christian Bohnhardt wartet am Sonntag ein entscheidendes Spiel. (Christian Kosak)

Trotzdem treten die Nordbremer vor der abschließenden Partien am Sonntag um 15 Uhr beim Zehnten FC Roland auf die Euphoriebremse. Wie der Aufstieg gefeiert werden soll, darüber wird allenfalls nachgedacht, aber nicht gesprochen.

Der Umgang mit dem Thema Aufstieg ist aber durchaus nachvollziehbar. Die TSV Farge-­Rekum hat nämlich bewiesen, dass sie für Überraschungen jeglicher Art gut ist. Bei den neun Saisonniederlagen waren einige dabei, die nur für Unverständnis und Kopfschütteln gesorgt haben. Zudem kann ein zum Aufstieg mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit reichendes Remis fast ausgeschlossen werden, schließlich spielten die Nordbremer in den bisherigen 29 Begegnungen nur einmal remis.

„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“, hatte Trainer Andreas Preßel schon vor dem 4:1-Heimsieg in der vergangenen Woche gegen BTS Neustadt II verlauten lassen und die volle Fokussierung auf die sportlichen Belange gefordert und angefügt: „Spon­tane Feiern sind die Besten.“ Und auch Abteilungsleiter Marc Flieshardt will noch nichts von Sekt-oder Bierduschen und bedruckten Aufstiegsshirts wissen, „die Mannschaft soll sich auf‘s Spiel konzentrieren“. Auch seine Gedanken sind vom bewegten Saisonverlauf beeinflusst: „Was, wenn wir viel vorbereiten und es klappt nicht?“

Der Wunsch und der Wille aufzusteigen, ist beim Abteilungsleiter aber trotz aller Zurückhaltung ausgeprägt: „Ich würde mich tierisch freuen, wenn wir hochgehen würden. Vor Saisonbeginn war es allerdings überhaupt nicht das Ziel, das hat sich im Laufe so entwickelt.“

Und was ist, wenn die TSV Farge-Rekum den Sprung in die Landesliga auf der Zielgeraden verpassen würde? „Wenn wir es nicht schaffen würden, wäre es trotzdem eine super Saison. Da lasse ich mir auch von keinem was sagen“, meint Marc Flieshardt, der einen Bus gemietet hat, um der Mannschaft und den Anhängern eine ­gemeinsame, stimmungsvolle An-und Abreise zu ermöglichen.

Am Sonntag gegen 16.45 Uhr wird also feststehen, ob die TSV Farge-Rekum den Sprung in die Fußball-Landesliga geschafft hat. Und wenn ja, wird auch dann sich zeigen, was in Sachen Aufstiegsfeier vorbereitet war und was spontan aus dem Hut gezaubert wird.

„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“ Andreas Preßel, Trainer TSV Farge-Rekum