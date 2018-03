Farge. In der Winterpause hat der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Farge-Rekum, Björn Reschke, ganz eifrig an dem Kader gebastelt. Mit vollem Tatendrang war der in Farge wohnende Reschke bei der Sache, um sein abstiegsgefährdetes Team zu verstärken.

Bekanntlich zogen Chris Ziegenbein und Hendrik Schröder das Nordbremer Trikot aus, doch Björn Reschke füllte diesen Engpass mit den Neuzugängen Phillip-Malte Barnat, Yannick Möller und Timon Geier wieder auf. Das fühlte sich aus Nordbremer Sicht schon einmal sehr gut an. Dumm war eigentlich nur, dass ausgerechnet Björn Reschke selber noch etwas zögerte – sein Engagement bei den Fargern zu verlängern. Mit dieser Entscheidung ließ sich der 40-jährige Übungsleiter etwas länger Zeit.

Eigentlich viel zu lange für die Farger Verantwortlichen um den Abteilungsleiter Marc Flieshardt, weil sie mit der Arbeit von Reschke sehr zufrieden sind. Nun meldete aber der TSV-Trainer Vollzug und gab bekannt, dass er auf jeden Fall über den Sommer hinaus, unabhängig von der Liga, bis zum Saisonende 2018/19 weitermacht.

„Wir sind sehr froh, dass Björn bei uns seine Arbeit fortsetzt. Uns gefällt das, was er macht. Und so wollen wir für die nächste Saison uns noch gezielt verstärken, weil unser jetziger Kader einfach zu klein ist“, äußerte sich der Farger Fußballchef Marc Flieshardt. Auch auf die kommende Spielserie freut sich Björn Reschke. „Ich habe mit einigen Spielern im Vorfeld auf die neue Serie 18/19 gute Gespräche geführt. Das ist eine gute Basis, auf die man aufbauen kann – und ich auch möchte“ sagte Reschke. Der TSV-Trainer hofft natürlich auch, dass der Klassenerhalt geschafft wird. „Dann wird das bestimmt eine sehr gute Saison in der Landesliga für uns“, so Reschke.