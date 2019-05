Bremen-Nord. Enttäuschung pur beim Schachklub Bremen-Nord nach dem Saisonfinale in der Verbandsliga Nord: Mit einem Sieg gegen den nach Mannschaftspunkten gleichauf liegenden SV Werder Bremen IV sollte der lang ersehnte Aufstieg in die Landesliga gelingen, doch stattdessen verloren die Nordbremer noch mit 3:5 – und einmal mehr wurde es nichts mit dem Sprung in die höhere Staffel.

„Wir scheinen uns leider auf den Vizemeistertitel eingeschossen zu haben. Es ist das vierte Jahr in Folge, dass wir diesen Platz belegen“, bedauerte SKBN-Teamchef Gerd Janusch, der aber die Leistung des Gegners voll anerkannte und hoffnungsvoll in die Zukunft blickt: „Glückwunsch an die Werderaner zum Aufstieg. Nach der Saison ist vor der Saison. Im Herbst beginnt die nächste Spielzeit. Dann werden wir erneut ganz oben angreifen.“

Spannender hätte die abgelaufene Serie nicht enden können. Denn im letzten Punktspiel standen sich die beiden ungeschlagenen Mannschaften der Saison gegenüber, und nur eine konnte den Aufstieg in die Landesliga verwirklichen. Dabei waren die Gäste leicht im Vorteil. Dem SV Werder reichte bereits ein Remis zum Meistertitel, da das Team während der Saison zwei Brettpunkte mehr gesammelt hatte. Die erste Entscheidung im Spitzenduell fiel an Brett zwei. „In der von beiden Seiten ambitioniert angelegten Partie gab es fast nach jedem Zug sehr viel zu berechnen. Entsprechend hoch war mein Zeitverbrauch“, berichtete Gerd Janusch. Er bot dann eingangs des Mittelspiels das Remis an, und der Werderaner Sascha Pollmann willigte ein.

Bleecke sorgt für SKBN-Führung

Mit einem Sieg an Brett eins gingen die Hausherren dann in Führung: Sebastian Bleecke gelang es, nachdem er einen Bauern verloren hatte, die Stellung zu verwickeln. Sein Kontrahent Detlef Schötzig war taktisch nicht auf der Höhe und gab kurz vor dem Matt auf. Arne Döscher (Brett drei) hielt derweil dem Druck der amtierenden Bremer Meisterin, Anastasia Erofeev, stand und fuhr ein sicheres Schwarz-Remis ein.

Danach folgte die erste böse Überraschung: Ausgerechnet der bis dahin immer siegreiche Khaled Bagh verlor seine Partie an Brett acht gegen Udo Hasenberg. Der Nordbremer hatte in aussichtsreicher Stellung mehrfach nicht die beste Fortsetzung gefunden – Materialverlust und eine Niederlage waren unvermeidbar. Aber der SK Bremen-Nord ging wenig später erneut in Führung. Gerhard Lunkmoss (Brett sechs) gelang es, eine Ungenauigkeit sofort wieder zu korrigieren und SVW-Spieler Carsten Ballandis mit einem vernichtenden Königsangriff zu bezwingen (3:2).

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gastgeber auf Siegkurs, denn auch in den noch offenen Partien standen sie gut. Doch mit zunehmender Spielzeit wendete sich das Blatt komplett. Robert Kosak, der mit Bauernvorteil aus der Eröffnung gekommen war, verlor an Brett vier gegen Simon zunehmend den Faden.

„Der Gegner versuchte mit allen Mitteln, den König zu attackieren. Leider mit Erfolg. Robert musste am Ende sogar die Dame für den Turm geben, um ein Matt abzuwehren. Er hoffte noch auf seinen weit vorgeschobenen Freibauern, aber der Werderaner ließ nicht mehr locker und stellte den 3:3-Ausgleich für die Gäste her“, berichtete Gerd Janusch.

Daraufhin musste Thorsten Döscher an Brett fünf auf Gewinn spielen, denn in der noch offenen Partie am siebten Brett war für Klaus Hattenhauer höchstens ein Remis erreichbar. Das gab Döschers Stellung aber nicht her. Im Gegenteil: Durch eine kaum vorherzusehende Mehrfach-Drohung verlor er sogar noch die Qualität und so die Partie gegen Gerald Jung. Dass danach auch Hattenhauer sein Endspiel verlor, war ohne Bedeutung.

Der SV Werder Bremen IV hat im Endspurt den Meistertitel erobert, und dem SK Bremen-Nord bleibt nur ein erneuter Anlauf in der Saison 2019/20.