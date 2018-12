Der Lemwerder TV mit Julian Aust (hinten) und Matti Kienast sicherte sich vor der Weihnachtspause in der Faustball-Regionalliga der Männer 2:2 Zähler und muss sich deshalb, bei Punktgleichheit mit dem Ahlhorner SV II und TV Brettorf III, mit Rang drei begnügen. (Jörg Suhren)

Lemwerder. Standen die Bewirtung der Hütte auf dem Nikolausmarkt in Lemwerder und das Nippen am Eierpunsch am Tag vor den Partien in Hammah dem Sprung des Lemwerder TV an die Tabellenspitze der Faustball-Regionalliga der Männer im Weg? Diese Frage lässt sich nicht sicher beantworten.

Aber Fakt ist, dass ein LTV in Topform auch zwei Siege hätte einfahren können. So gelang ein 3:1 gegen den Wardenburger TV, dem SV Düdenbüttel musste sich das Team aus der Wesermarsch jedoch mit 1:3 beugen. Und sich deshalb bei Punktgleichheit mit dem Ahlhorner SV II und TV Brettorf III mit Rang drei begnügen.

Eine Position, die aber alles andere als Enttäuschung hervorruft. Ganz im Gegenteil. „Nach der Hinrunde gleichauf mit dem dem Ersten und Zweiten zu stehen, ist aus meiner Sicht ein riesiger Erfolg für unser junges Team. Damit hätte ich zu Saisonbeginn nie und nimmer gerechnet“, erklärte Trainer Uwe Kienast, der die Folgen der Vereinstätigkeit und des gesellschaftlichen Miteinanders auf dem Weihnachtsmarkt so einstufte: „Um solch ein enges Spiel wie gegen Düdenbüttel zu gewinnen, müssen alle Spieler konzentriert und ausgeschlafen sein. Was jedoch dieses Mal nicht der Fall war.“ Oben dabei, aber nicht allein oben. Der Hinrundenabschluss lässt sich als bittersüß beschreiben.

Lemwerder TV – Düdenbüttel 1:3 (8:11, 11:9, 11:13, 8:11): Die Möglichkeit, die gegnerischen Teams im ersten Spiel zu beobachten, erwies sich nicht als Vorteil, da Düdenbüttel gegen Lemwerder mit einer völlig veränderten Aufstellung spielte. „Ein neuer Schlagmann wurde eingesetzt und der von uns ausgemachte Abwehrschwachpunkt herausgenommen“, erläuterte Uwe Kienast, der sich über den kurzen Auslauf in der Halle („seitlich maximal 50 Zentimeter, nach hinten maximal ein Meter“) wunderte.

In einer Partie auf Augenhöhe legte der Lemwerder TV ein 8:5 vor, doch dann rutschten den an der Wand stehenden Abwehrspielern gleich vier Bälle in Folge über die Arme. Etwas aus dem Konzept gebracht, ging der erste Satz verloren. Mit Florian Martin für Matti Kienast in der Abwehr lief das LTV-Spiel fortan etwas ruhiger. Die entschärften Bälle des Düdenbütteler Angreifers wurden vorne von Daniel Bartelt verwertet – egal aus welcher Position (11:9).

„Auch im dritten Satz entschieden nur Nuancen“, stellte Uwe Kienast fest. Nachdem Florian Martin sich eine Zerrung zugezogen und von Julian Aust ersetzt worden war, ging es in die packende Schlussphase, in der der LTV beim 11:10 Satzball hatte. Doch dann sorgte ein ins Halbfeld geschlagener Ball des Gegners laut Uwe Kienast „für Verwirrung und Ärger“. Mit Daniel und Patrick Bartelt sowie Matti Kienast liefen gleich Spieler zum Ball, und die fehlende Absprache führte zu einer unsauberen Annahme und als weitere Folge zu einem Punkt für Düdenbüttel. Die nächste Angabe des LTV landete im Aus, und den folgenden Preller konnte die LTV-Abwehr nicht entscheidend abwehren – aus dem 11:10 war ein 11:13 geworden.

Im vierten Durchgang gelang es dem LTV nicht mehr, das Blatt gegen die Mannschaft, die mit den räumlichen Begebenheiten am besten zurechtkam, zu wenden. Nach dem 7:7 machte der SV Düdenbüttel, der auf dem Feld in der 2. Bundesliga spielt, den Sack zu. „Wir haben nicht zu unserer gewohnten Abwehrsicherheit und Spielruhe gefunden. Unsere Vorlagen aus dem Hinterfeld waren oft zu ungenau, sodass unsere Angreifer zu häufig Sicherheitsschläge ausführen mussten“, benannte Uwe Kienast die zur Topleistung fehlenden Mängel seines Teams.

Lemwerder TV – Wardenburger TV 3:1 (11:4, 11:5, 8:11, 11:7): Das Team wurde jetzt völlig umgekrempelt – im Angriff Matti und Lasse Kienast, Steller Daniel Bartelt und in der Abwehr Patrick Suhren und Sebastian Drees – und spielte sich in den ersten beiden Sätzen den Frust von der Seele. Die Abwehr stand sicher und Daniel Bartelt setzte die beiden Angreifer sehr präzise ein. Fehlangaben des Gegners unterstützten die deutlichen Satzgewinne.

Im dritten Durchgang ließen es die LTV-Männer etwas zu locker angehen, sie wollten offenbar mit minimalem Aufwand gewinnen. Doch nach dem 8:6 bekam Wardenburg Oberwasser und erzielte fünf Punkte in Folge. Beflügelt legte Wardenburg eine 5:2-Führung im vierten Satz vor, und Uwe Kienast zog in Form eines Time-out die Notbremse. Mit dem auf die Stellerposition zurückgekehrten Patrick Bartelt glich der LTV beim 6:6 aus und kam später mit einem Preller von Matti Kienast beim 11:7 zum Matchgewinn. Der dem Lemwerder TV in der am Sonntag, 13. Januar, beginnenden Rückrunde alle Chancen eröffnet. Und die Zeit der Nikolaus- und Weihnachtsmärkte ist dann ja auch längst beendet...