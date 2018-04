Kein Durchkommen: Jasmin Kuls (HSG Vegesack/Hammersbeck, hinten) wird in dieser Szene von einer SVGO-Spielerin gebremst. (von Lachner)

Bremen-Nord. „Wir bedanken uns bei Anja Jung für die vielen Jahre und vielen Tore für den Verein“, erklärte der Betreuer des SV Grambke-Oslebshausen II, Oliver Mues, nach der 23:29-Niederlage in der Handball-Bremenliga der Frauen bei der SG Findorff II. Jung bestritt ihr letztes Spiel für das Team. Die HSG Lesum/St. Magnus erkämpfte sich im Ringen um den Klassenerhalt im Anschluss an eine 14:28-Schlappe gegen die SG Findorff II einen 17:16-Sieg über den TS Woltmershausen II.

HSG Lesum/St. Magnus – SG Findorff II 14:28 (8:14): Die Gastgeberinnen erwischten einen glänzenden Start. Linda Jung, Merle Piprek und Stephanie Ludemann mit einem verwandelten Siebenmeter brachten den Vorletzten innerhalb der ersten sechs Minuten mit 3:0 in Führung. Dann egalisierten die Gäste aber zum 3:3. Doch Ulivia Ullrich und Mascha Klawitter holten in der Folgezeit wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung für den Außenseiter heraus.

Aber dann riss bei den Nordbremerinnen komplett der Faden. Bis zur 22. Minute wendeten die Findorfferinnen das Blatt mit fünf Toren am Stück zum 8:5. Erst nach einer Auszeit von HSG-Übungsleiter Oliver Bergmann fingen sich die Lesumerinnen wieder ein bisschen. Gleich nach dem Seitenwechsel baute Findorff II seinen Vorsprung auf 16:8 aus. Bei diesem Abstand blieb es bis zur 44. Minute. Dann brachen die Hausdamen konditionell ein und hatten noch sehr deutlich das Nachsehen.

HSG Lesum/St. Magnus: Kirsten Yvonne Kempf, Witte; Klawitter (2), Rass, Fleckenstein (1/1), Ullrich (5/4), Jung (2), Volkmer, Steinwede (2), Gerber (1), Weßels, Piprek (1).

HSG Lesum/St. Magnus – TS Woltmershausen II 17:16 (10:8): Viviane Fitschen, Claudia Losch und Janine Schubert kehrten ins HSG-Team zurück. Das Trio war auch mit insgesamt elf Toren maßgeblich am erst zweiten Sieg beteiligt. Viviane Fitschen markierte auch nach einer Minute das 1:0 für das Heimteam. Bis zum 7:7 nach 23 Minuten war es eine ausgeglichene Partie. Dann ergatterten Janine Schubert (2) und Claudia Losch erstmals eine Führung mit drei Toren für die Gastgeberinnen.

Nachdem der Gast auf 9:10 herangekommen war, zog Lesum nach dem Wiederanpfiff auf 15:11 davon. Vier Minuten vor Ultimo wurde es wieder eng, als TSW II auf 15:16 verkürzte. Janine Steinwede sorgte mit ihrem Tor zum 17:15 für Erleichterung bei der HSG. In der Schlusssekunde vergab TSW-II-Spielerin Susanna Chmielarz allerdings mit einem Siebenmeter die große Gelegenheit zum Einstand.

HSG Lesum/St. Magnus: Kirsten Yvonne Kempf, Witte; Fitschen (4), Klawitter, Rass, Fleckenstein (2), Jung (1), Volkmer, Steinwede (1), Gerber (2), Weßels, Losch (4), Schubert (3).

HSG Vegesack/Hammersbeck – SV Grambke-Oslebshausen 14:14 (11:11): „Trotz der hohen Hinspielniederlage wollten wir es dem Meister so schwer wie möglich machen, seine weiße Weste zu behalten“, sagte Blum. Bis zum 10:7 in der 22. Minute habe es auch nach einer Überraschung ausgesehen. „Meine Mannschaft schaffte es mit guten Kombinationen und einer disziplinierten Abwehr, den Gegner bis dahin in seine Schranken zu weisen“, so Blum. Durch eine offensivere SVGO-Abwehr habe seine Formation den Spielfluss aber nicht aufrechterhalten können.

„Ein Sammelsurium von technischen Fehlern, Fehlwürfen, Abspielfehlern sowie das Auslassen von drei Siebenmetern bezeichneten die zweiten 30 Minuten“ (Blum). Seine Torfrau Stephanie Ludemann sei jedoch mit vielen Paraden über sich hinausgewachsen. „Es war ein reiner Kampfeswillen bis zum Schluss. Der erkämpfte Punkt fühlt sich wie ein Sieg an“, so Blum.

„Wir haben eine katastrophale Angriffsleistung geboten“, kritisierte SVGO-Coach Stephan Rix. Bereits die Hälfte der frei vor dem Vegesacker Tor verworfenen Bälle hätte aus seiner Sicht am Ende für einen Sieg mit zehn Toren Unterschied gereicht. „Dafür haben wir aber eine gute Vorstellung in der Abwehr gezeigt“, stellte Rix fest. Auch die Darbietung seiner Torhüterin Claudia Drees habe ihm sehr gut gefallen. „Insge­samt haben wir uns aber von der Härte des Gegners beeindrucken lassen. Ich hoffe, dass das Team sich für die nächsten beiden Spiele noch einmal zusammenreißt“, so Rix.

HSG Vegesack/Hammersbeck: Ludemann; Rattai, Nadine (2), Weiß (3), Gerber (4), Anders (2), Kuls, Kammerloch, Lamcke, Schacht, Zielonka (3/2).

SV Grambke-Oslebshausen: Drees; Feldermann, Stämmerling, Piepjohn, Libchen (2), Hett (1), Iordanidis (3/2), von Leesen, Tesch (4/1), Schultze (3/1), Czernek (1), Voß.

SG Findorff II – SV Grambke-Oslebshausen II 29:23 (13:10): „Da die erste Findorffer Formation davor spielte, hat sich das zweite Team noch ein wenig verstärkt“, informierte Oliver Mues. Am Anfang hätten beide Mannschaften noch gleichauf gelegen. Dann seien nach einer SG-Auszeit die erwähnten Kräfte eingewechselt worden. Dadurch gelang es der Heim-Sieben, einen Vorsprung auf fünf Tore auszubauen.

„Nach der Pause gab es zunächst keine Änderung, ehe unsere beste Zeit kam. Wir brauchten nur wenige Minuten, um einen Vier-Tore-Rückstand auszugleichen“, teilte Oliver Mues mit. Angetrieben von einer starken achtfachen Torschützin Annika Albrecht und dank eines guten Rückhalts im Tor mit Astrid Fröhlich hielten die Nordbremerinnen das Spiel fast bis zum Schluss offen. Dann betraten aber die starken Akteurinnen der ersten Mannschaft wieder das Feld und spielten den verdienten Sieg heraus.

SV Grambke-Oslebshausen II: Fröhlich; Schultze, Rabenhold (2), Schierholz, Voß, Jung (4), Hänisch (1), Albrecht (8/4), Hapke (2), Schmidt, Pahler (4), Siuts (2).