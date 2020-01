Blumenthal. Beim dritten und vierten Wettkampftag in der Sporthalle der Oberschule In den Sandwehen in Blumenthal hielten die Gastgeber den SV Wischhafen jeweils mit 6:2 auf Distanz.

„Damit haben wir uns zumindest auf den vorletzten Platz hochgeschossen“, stellte Blumenthals Spartenleiter Uwe Jaschik fest. Wenn man das als nicht angetreten geführte Team mitzählt, belegte die Heimformation sogar den drittletzten Rang. „Mehr war jetzt nicht drin. Die anderen Mannschaften sind einfach besser“, räumte Jaschik ein. Neben ihm liefen auch seine Ehefrau Monika Jaschik, seine Tochter Madita Jaschik sowie Thomas Traue für die Nordbremer auf. Thomas Traue stieg aber erst am dritten Wettkampftag ins Geschehen ein. „Für ihn bin dann entweder ich oder meine Frau Monika draußen geblieben“, informierte Uwe Jaschik.

Am dritten Wettkampftag setzte es zunächst deutliche Schlappen gegen die Spitzenteams TV Spaden und SSC Artland. In der Partie gegen den SV Tell Scheps wurde es ein wenig spannender (3:7). „Mit dem Compoundbogen entscheidet anders als mit dem Recurvebogen aber auch am Ende mal nur ein Ring über Sieg und Niederlage“, gab Jaschik zu bedenken. In den Begegnungen mit AirBus Stade und dem Hagener SV gab es ebenfalls nichts zu erben für die Heimformation. Den SV Wischhafen hatten die Blumenthaler aber beim 6:2 gut im Griff.

Das galt auch für den vierten Wettkampftag. Hier leistete Blumenthal auch dem favorisierten Dritten AirBus Stade starken Widerstand (4:6). Die Gastgeber blieben aber dran und belohnten sich im abschließenden Duell noch mit einem 6:4-Sieg über den Hagener SV. Mit dem Erfolg über das imaginäre Team verzeichneten Madita Jaschik und Co. also am vierten Wettkampftag drei Siege. In der Endabrechnung lag Blumenthal aber noch ein gehöriges Stück vom Hagener SV entfernt. „Nur der SV Wischhafen war ungefähr auf unserem Niveau“, betonte Uwe Jaschik.

Weitere Informationen

Endstand: 1. SSC Artland 160:50 Sätze/49:7 Mannschaftspunkte; 2. TV Spaden 152:46/47:9; 3. AirBus Stade 133:82/41:15; 4. SV Tell Scheps 124:102/31:25; 5. Hagener SV 108:118/26:30; 6. Blumenthaler SV 82:129/18:38; 7. SV Wischhafen 77:141/12:44; 8. nicht angetretenes Team 0:170/0:56 KH