Blumenthals Akteur Mirko Leppek (Mitte) versucht, sich im siegreichen Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Bremen gegen einen Sebaldsbrücker durchzutanken. Mit diesem Dreier hat die Burgwall-Elf den Klassenerhalt geschafft. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Besonders im Abstiegskampf sind die Karten damit neu gemischt. Denn während Victoria (sechs) sowie der TSV Farge-Rekum und der SG Aumund-Vegesack II jeweils drei Zähler verloren gegangen sind, blieb das Punktekonto des Blumenthaler SV II unberührt. Denn der BSV II hatte sich eine 2:3-Niederlage gegen den Bremer SV II erlaubt, da gab es also nichts abzuziehen. Diese Konstellation hat zur Folge, dass der Blumenthaler SV II mit dem 8:0-Heimerfolg gegen den ATSV Sebaldsbrück vorzeitig gerettet ist. Aber auch die SAV II gewann mit 2:0 gegen die Leher TS II, während sich die TSV Farge-Rekum ein 1:6 gegen Borgfeld II einhandelte.

Blumenthaler SV II – ATSV Sebaldsbrück 8:0 (1:0): Die Vorentscheidung in dieser Partie und damit der definitive Klassenerhalt war gewissermaßen Chefsache. Spielertrainer Daniel Rosenfeldt nutzte einen schlimmer Fehler der Gäste im Aufbau, hatte ab der Mittellinie freie Bahn und versenkte den Ball zum 1:0 (27.). Zuvor hatten die Nordbremer zwar hinten gut gestanden, doch die Offensive war mit überhasteten Aktionen ziemlich blass geblieben. Nach der Pause legte der BSV mehr Wert auf Ballsicherheit und einen ruhigen Aufbau und brach den Widerstand der Sebaldsbrücker mit den Treffern von Daniel Rosenfeld (54.) und Marco Suchan (56.) zum 3:0.

Da der obligatorische Gegentreffer, der oft zu hängenden Köpfen und unnötigen Niederlagen geführt hatte, diesmal ausblieb und die BSV-Spieler stattdessen das Selbstbewusstsein stieg und sich die Verkrampfung löste, ging es in der Folge Schlag auf Schlag.

Rosenfeldt: Schön über außen gespielt

Dem 4:0 (65.) Mirko Leppek folgten Treffer von Marco Suchan (68.) und Hevidar Selle (78.), die Daniel Rosenfeldt viel Freude bereiteten: „Da haben wir schön über außen gespielt und die Bälle in den Rückraum gebracht. So, wie wir es immer im Training üben.“ Nochmals Selle und Jannik Ehlers erhöhten per Doppelschlag (81./82.) zum Endstand. „Der zuletzt fehlende Torben Vopalensky hat für Ruhe und Ordnung gesorgt und Florian Schwiegel als Linksverteidiger seine beste Saisonleistung gezeigt. Er hat seine Seite dicht gemacht, und ist Weg nach vorne gegangen“, hob Daniel Rosenfeldt zwei Spieler aus einer insgesamt guten Mannschaft hervor.

TSV Farge-Rekum – SC Borgfeld II 1:6 (1:4): Nach drei Siegen in Folge gingen die stark abstiegsgefährdeten Farger wieder einmal leer aus. „In diesem Spiel war bei uns ein bisschen der Wurm drin. Wir konnten einfach nicht die Leistung aus den vergangenen drei Spielen abrufen. Wir trafen aber auch auf einen starken Gegner“, meinte Farges Trainer Malte Golla. Der Gastgeber musste zwar auf den etatmäßigen Schlussmann Jerome Schröder verzichten, „doch Gero Aust hat seinen Part auch gut erledigt“, berichtete Golla. Mit seinen drei Toren brachte Kevin Brempong seine Farben auf dem Farger Sportplatz in die Spur (3./16./35.) – Tim Niklas konnte dann für die Gäste sogar noch auf 4:0 erhöhen. Vier Minuten vor dem Seitenwechsel markierte letztlich der Linksverteidiger Marvin Mertens (41.) den Farger Ehrentreffer.

In dieser Szene sicherten sich die Nordbremer den Ball in der Defensivabteilung und hatten mit einem Konter Erfolg. „Marvin hat ihn hier schön eingeschoben“ (Golla). Weitere gute Möglichkeiten hatten beim Gastgeber Malte-Philipp Barnat, doch er schoss aus vier Metern übers Tor.

„Leider blieb in dieser Szene der Nadelstich aus, somit spielte Borgfeld das am Ende clever runter“, meinte Golla. Andreas Burgart (59.) und erneut Tim Niklas (73.) waren dann noch in der zweiten Halbzeit für die erfolgreichen Borgfelder erfolgreich.

Im Nachholspiel kann nun Farge diese 1:6-Niederlage gegen Borgfeld II wieder reparieren. Am Sonntag gastiert das TSV-Team beim Neuntplatzierten ATSV Sebaldsbrück (Anpfiff 15 Uhr). „Bei uns kann es sportlich nur wieder besser werden. Das ist wichtig, denn wir bestreiten ja auch noch das Sechs-Punkte-Spiel gegen Victoria“, sagte Golla.

SG Aumund-Vegesack II – Leher TS II 2:0 (0:0): Torlos ging es nach den ersten 45 Minuten in die Kabine, weil der SAV-Spieler Bashkim Toski eine Großchance vergab und Nils Husmann Pech mit einem Schuss an den Querbalken hatte. Den 1:0-Führungstreffer erzielte der Vegesacker Nils Dettmering in der 57. Minute mit einem Kopfball nach einer sehenswerten Linksflanke von Nils Husmann.

Für den Schlusspunkt sorgte fünf Minuten vor dem Abpfiff der drei Minuten zuvor eingewechselte Ahmed Atris. In dieser erfolgreichen Szene der Nordbremer eroberte sich der SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann das Spielgerät, passte zu Toski, der mit seinem Schuss scheiterte. Den Nachschuss zirkelte dann Atris ins LTS-Gehäuse. Die Gastgeber hatten sich mit den Routiniers Nils Husmann und Johannes Metschuck verstärkt.

Zudem konnten nach einer langen Pause auch Kasim Uslu und Bashkim Toski bei den Vegesackern um das Trainerduo Michael Leopold und Manuel Broekmann mitwirken. „In dieser Konstellation haben wir noch nie zusammengespielt. Wir mussten uns erst einmal finden. Dennoch hatten wir eine klare Feldüberlegenheit und auch die besseren Chancen. Der Gegner verzeichnete so in der 90. Minute den einzigen Schuss“, berichtete Broekmann, nach der sehr geschlossenen Teamleistung. Nach dem Abpfiff sprach Broekmann vom wichtigen Sieg im Abstiegskampf. „Doch wir müssen noch nachlegen.“