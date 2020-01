Ob Denis Spitzer (links) und Gerrit Becker, hier beim Lotto-Masters in der ÖVB-Arena, den Blumenthaler SV auch in der Serie 2020/21 trainieren werden, ist noch nicht entschieden. (Jens Pillnick)

Blumenthal. Beim Blumenthaler SV gleicht es schon einer Tradition, dass die Vertragsverlängerung mit dem Trainer der ersten Herren auf der Weihnachtsfeier verkündet wird. Im Dezember 2019 war das nicht der Fall. Zum einen gab es keine Weihnachtsfeier, sie wurde relativ kurzfristig abgesagt. Zum anderen hätte es auch keine Vertragsverlängerung mit Denis Spitzer gegeben, denn der Vorstand um Peter Moussalli zeigt sich mit dem Abschneiden und Auftreten der Mannschaft in der Fußball-Bremen-Liga nicht einverstanden und zögert. Platz sechs mit 16 Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Oberneuland genügt einfach nicht dem Anspruch, der mit großen Zielen in die Saison gestarteten Nordbremer.

Die Vertragsverlängerung wird also zu einer Hängepartie. „Wir sind noch in der Beobachtungsphase. Denis ist ein junger Trainer“, sagt Vereinsboss Peter Moussalli und will die weitere Entwicklung in den nächsten Wochen genauestens verfolgen. Dass Denis Spitzer sich möglicherweise, da die Entscheidung über eine weitere Zusammenarbeit noch nicht gefallen ist, auch anderweitig informiert, findet Moussalli „absolut legitim“ und betont, dass das Heft des Handelns beim BSV-Vorstand liege. Und der benötige eben noch Zeit, denn die „Situation zwingt uns zum Nachdenken.“

FCO ist meilenweit entfernt

Die Situation stellt sich so dar. Der mit großen Ambitionen und namhaften Verstärkungen in die Saison gestartete Blumenthaler SV ist in der Tabelle nicht nur meilenweit von Tabellenführer FC Oberneuland entfernt, sondern auch vom TuS Schwachhausen, der eigentlich Blumenthals Kragenweite hätte sein sollen. Vor allem die Art und Weise, wie der BSV sich bei den Niederlagen gegen Schwachhausen (2:6) und SFL Bremerhaven (1:5) präsentiert hatte, liegt Moussalli schwer im Magen: „Die Mannschaft hatte sich aufgegeben.“

Neben Denis Spitzer wird also auch die Mannschaft in den nächsten Wochen im Fokus stehen. Schließlich müssen Trainer und Team miteinander funktionieren, um erfolgreich sein zu können. „Wir werden gucken, wie die Mannschaft reagiert“, kündigt Moussalli an, den Neustart genau unter die Lupe zu nehmen. Ein Neustart mit der Auftaktaufgabe gegen den FC Oberneuland am Freitag, 21. Februar, 19.30 Uhr, und der Ausrichtung auf das Pokal-Halbfinale beim FC Huchting am Sonnabend, 28. März, um 15 Uhr.

Eine Deadline von BSV-Seite hinsichtlich einer weiteren Zusammenarbeit mit Denis Spitzer über die Saison hinaus gibt es laut Peter Moussalli nicht, man werde aber auf jeden Fall ein paar Rückrundenspiele abwarten. Neben der erwähnten Beobachtungsphase des Trainers und der Mannschaft kündigt der BSV-Boss aber auch generelle Überlegungen hinsichtlich der künftigen Ausrichtung an: „Wie wollen wir uns in Zukunft positionieren? Wollen wir einen anderen Weg gehen?“ Gut möglich, dass der verpuffte Angriff auf einen Spitzenplatz (Moussalli: „Unser Plan war es, oben ranzurauschen“) der vorerst letzte dieser Art war, der Aufwand zurückgeschraubt und der Bremen-Liga-Kader verstärkt mit Kräften aus dem eigenen Nachwuchs ergänzt werden soll. Und damit die Zielsetzung auf das Erreichen eines Mittelfeldplatzes reduziert wird.

Aber so weit ist es noch nicht, in zwölf Bremen-Liga-Spielen und zwei geplanten Lotto-Pokal-Partien können Denis Spitzer („Mein erstes Interesse besteht darin, in Blumenthal weiterzuarbeiten. Aber irgendwann kommt natürlich der Zeitpunkt, an dem ich dann auch sagen muss: dann eben nicht.“) und sein Team die Zweifler überzeugen. An diesem Montag beginnt die Vorbereitung, die auf drei Ziele ausgerichtet ist. Erstens: In der Liga eine bessere Rolle zu spielen. Zweitens: Im Auftaktspiel beim FC Oberneuland ein Zeichen zu setzten. Drittens: Das Pokal-Halbfinale beim Landesligisten Huchting zu gewinnen und ins prestigeträchtige Finale einzuziehen. „Es ist uns nicht egal, was in der Liga passiert“, bekundet Denis Spitzer, dass der Punktspielalltag eine wichtige Rolle spielen muss. Er verhehlt aber nicht die exponierte Bedeutung der Pokalpartie gegen Huchting: „Das Halbfinale ist allgegenwärtig.“

Weder das Flutlichtspiel in Oberneuland, noch das Semifinale in Huchting werden Innenverteidiger Mario Vukoja und Mittelfeldmann Mechak Nankishi im BSV-Trikot bestreiten. Der zu Saisonbeginn hoch gelobte, vom Regionalligisten VfL Oldenburg gekommene Innenverteidiger Vukoja, der wegen geringer Trainingsbeteiligung öfters nicht in der Startelf berücksichtigt wurde, wechselt zum niedersächsischen Oberligisten Heeslinger SC. Spitzer: „Er hat immer die Ambitionen gehabt, höher zu spielen.“ Nankishi, der in Hemelingen wohnt, zieht es zum Ligagefährten TuS Schwachhausen. In den Stand-by-Modus wechselt beruflich bedingt Torhüter Thomas Büttelmann. „Wenn Not am Mann ist, will er uns zur Verfügung stehen“, sagt Denis Spitzer.

Dafür, dass es nicht zu dieser Not kommt, soll A-Junior Daniel Dähn sorgen, der bei den Herren der Backup für die unumstrittene Nummer eins Jascha Tiemann sein soll. Dähn wird quasi im Doppelpack mit Maurice Hesseling, dem vielseitig verwendbaren Mannschaftskapitän der A-Junioren, in den Kader aufgenommen, der an diesem Montag auf dem Prüfstand steht. Denn beim Trainingsauftakt unterzieht das Trainerteam die Spieler einem Leistungstest, bei dem sich herausstellen dürfte, ob das selbstständige Training absolviert wurde. Nach 15 weiteren Trainingseinheiten und vier Testspielen folgt dann am 21. Februar in Oberneuland der Startschuss in den zweiten Teil der Saison 2019/20 und in eine mehrwöchige Beobachtungsphase, die für die künftige Ausrichtung des BSV richtungweisend sein könnte.