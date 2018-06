Mahdi Matar (links, am Ball) ließ den Blumenthaler SV mit seinem Treffer zum 2:2 in Lübeck auf eine Überraschung hoffen. (Christian Kosak)

Blumenthal. Was wird aus dem Blumenthaler SV? Die Frage, ob die Nordbremer ein Bestandteil der Fußball-Regionalliga Nord bleiben, liegt jetzt in fremder Hand. Zwar hat der BSV nach dem vorletzten Spieltag mit dem Nichtantreten der SG Hanse Lübeck (eine Wertung liegt noch nicht vor) scheinbare Sicherheit, nicht mehr direkt abzusteigen, andererseits aber auch die Gewissheit, den definitiv rettenden neunten Platz nicht mehr erreichen zu können.

Denn während der BSV beim Tabellenzweiten VfB Lübeck mit 2:4 (1:1) unterlag, gewann der FC Eintracht Norderstedt bei JFV Calenberger Land mit 4:3 und hat jetzt einen uneinholbaren Vorsprung von vier Zählern. Das Schicksal des Blumenthaler SV liegt damit in den Händen des VfB Lübeck, der als Regionalliga-Zweiter zwei Relegationsspiele um den Bundesliga-Aufstieg bestreiten wird. Steigt Lübeck auf, bleibt Blumenthal drin. Schafft Lübeck den Aufstieg nicht, geht es für Blumenthal runter in die Verbandsliga Bremen.

"Da wir keiner der vier Regelabsteiger sind, fühlen wir uns auch nicht wie ein Absteiger. Aber letztlich wissen wir trotzdem nicht, ob wir absteigen. Die Gefühle sind sehr gemischt, aber niemand muss sich Vorwürfe machen", gab Carsten Herbst aus dem Trainer-Quartett des Blumenthaler SV nach dem Abpfiff in der schleswig-holsteinischen Marzipanstadt zu Protokoll.

"Möglicherweise gewinnt Lübeck ja gegen den Zweiten der Regionalliga Nordost. Jetzt heißt es Daumendrücken für Lübeck", hofft der zum Saisonende aufhörende Herbst auf ein Happy End. Zweiter der Regionalliga Nordost ist, und wird es auch bleiben, der FC Carl Zeiss Jena, der 54 Punkte auf dem Konto hat. Zum Vergleich: Lübeck hat 53 Zähler gesammelt.

"Wir haben bei Torwart Roy Schleinecke beginnend und bei Jeremy Rostowski endend eine mannschaftlich gute Leistung gezeigt", erklärte Carsten Herbst und war stolz darauf, dass die Nordbremer als krasser Außenseiter losgefahren und in Lübeck so lange mitgehalten hatten. Schließlich stand es nach 78 Minuten 2:2 und alles schien auf dem Platz Bei der Lohmühle möglich. Mahdi Matar, dessen weiteres Mitwirken wegen einer Knieverletzung zwischenzeitlich auf der Kippe stand, hatte nach schöner Vorarbeit von Joschka Labinsky den Ausgleich erzielt und zumindest auf einen Teilerfolg hoffen lassen. Doch die torhungrigste Mannschaft der Liga legte in der Schlussphase zu und sicherte sich mit einem sehenswerten Heber von Corvin Bock (87.) und dem Treffer von Jonathan Stoever (90.) spät den Dreier.

Während die Lübecker das bessere Ende für sich verbuchten, hatte Blumenthal das erste Ausrufezeichen der Partie gesetzt. Innenverteidiger Fabian Herbst hatte Alexander Koscheck auf der Außenbahn auf die Reise geschickt und dessen Vorarbeit veredelte Fynn Lütjen mit einem Schuss ins obere linke Eck – 1:0 für den BSV (24.). Diese Führung konnte der BSV allerdings nicht in die Halbzeit retten, denn Jonathan Stoever, der später ja auch das 3:2 erzielte, glich in der 42. Minute zum 1:1 aus.

Die 2:1-Führung für die Nordbremer hatte nach einer Stunde Fynn Lütjen auf dem Kopf beziehungsweise dem Fuß. Da er sich aber nicht entscheiden konnte, ob er Kopf oder Fuß nehmen soll, fehlten ein paar Zentimeter, um den von Jeremy Rostowski an den zweiten Pfosten gebrachten Ball zu erreichen. Den Rückschlag des 1:2-Rückstandes (74.) steckten die Gäste weg und kamen durch ihren Mittelfeldmotor Mahdi zum besagten 2:2, das sich aber nicht ins Ziel retten ließ. Die Willenskraft, die Lübeck in der Schlussphase gegen den BSV zeigte, erhoffen sich die Nordbremer von den Lübeckern jetzt auch in den beiden Relegationsspielen gegen Jena.