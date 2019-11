BSV-Torwart Marlon Vogt absolvierte ein Probetraining bei Hansa Rostock. (Kosak)

Blumenthal. Hannover 96 jagt den Blumenthaler SV. Klingt nach Fußball verkehrt, ist aber Realität. Denn Aufsteiger Blumenthaler SV ist vor dem direkten Duell in der Fußball-Regionalliga Nord der C-Junioren (Sonnabend, 13 Uhr, Burgwall) als Tabellenvierter einen Rang vor dem Team aus der niedersächsischen Landeshauptstadt platziert. Aber nicht nur Hannover 96 befindet sich im Schlepptau der Nordbremer, sondern auch Traditionsvereine wie der FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig.

Mit 16 von 18 Punkten aus den letzten sechs Spielen hat sich der BSV um Trainer und Vereinsboss Peter Moussalli in diese außergewöhnliche Position in der höchsten deutschen Spielklasse gebracht – und damit auch in die Rolle des Gejagten. Und auf Dauer, so glaubt Moussalli, wird die Jagd des einen oder anderen Kontrahenten auch erfolgreich verlaufen: „An Platz vier am Saisonende glaube ich nicht. Ich ordne uns ab Platz sechs bis zehn ein.“ Verschenken wollen die Blumenthaler aber natürlich nichts, warum auch? Auch wenn die drei folgenden Gegner Hannover 96 (Platz fünf), Hamburger SV (2) und Werder Bremen (3) heißen. Schließlich verlor Blumenthal in der Hinrunde nur nach einem späten Tor unglücklich mit 1:2 gegen Werder.

Nun also gilt es, die Attacke von Hannover 96 zu parieren. Und das hält Moussalli durchaus für machbar: „Wir sind psychologisch im Vorteil und können aus einer komfortablen Situation heraus befreit aufspielen.“ Damit ist aber keineswegs Passivität oder ein auf Torsicherung bedachtes Vorgehen gemeint. Moussalli: „Das können wir nicht.“ Hannover 96 hält der BSV-Trainer für eine „richtig gute Truppe“, die er zweimal beobachtet habe, hebt sie aber eben nicht auf ein Level mit Wolfsburg, dem HSV und Werder. Für ihn ist die Partie richtungsweisend, im Falle eines Sieges könne man sich oben richtig festsetzen.

Was auch immer gegen die 96er herausspringt, die Sensations-Mannschaft vom Burgwall ist längst über die Bremer Grenzen hinaus von Interesse. „Ich sehe jede Woche die Scouts rumrennen“, weiß Peter Moussalli, dass sich einige seiner Schützlinge ins Rampenlicht gespielt haben. So hat Torhüter Marlon Vogt bereits ein Probetraining bei Hansa Rostock absolviert, gleich ein Quintett erhielt laut Moussalli eine Einladung zum Training beim Hamburger SV.

Hellhörig ist natürlich auch der Bremer Fußball-Verband geworden. Landesauswahl-Trainer Sven Meinecke will gleich den ganzen BSV-Kader kennenlernen, der in der Regionalliga derzeit so Großes vollbringt. Die Spieler aus dem Jahrgang 2005 waren zu einem ersten Training am vergangenen Mittwoch geladen, zwei weitere Zusammenkünfte sind für den 4. und 11. Dezember geplant. Die Akteure des jüngeren Jahrgangs werden am 3. und 10. Dezember unter die Lupe genommen.

Interesse hin, Interesse her. Peter Moussalli setzt darauf, auch in der zweiten Saisonhälfte mit unverändertem Kader aufzulaufen: „Im Winter geben wir keinen Spieler ab.“ Und da Moussalli kürzlich bekundete, dass er schon die Planungen für ein weiteres Jahr vorantreiben könne, gehören nicht nur Vereine wie Werder, der HSV und der VfL Wolfsburg zu denen, die Talente suchen. Sondern auch der Blumenthaler SV: Nämlich für die Saison 2020/21 in der C-Junioren-Regionalliga.