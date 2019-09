Vegesacks gesperrter Leistungsträger Abdullah Basdas (rechts, im Spiel gegen den Nachbarn Blumenthaler SV) ist bei der Topbegegnung am sechsten Spieltag in Schwachhausen nicht mit von der Partie. (FOTOS: Kosak)

Blumenthal. Mit dem TuS Schwachhausen und der SG Aumund-Vegesacker bestreiten zwei Verlierer des vergangenen Wochenendes das Topspiel des sechsten Spieltages der Fußball-Bremen-Liga. Es wird am Sonntag um 13 Uhr auf dem Platz an der Konrad-Adenauer-Allee angepfiffen. Bereits am Sonnabend um 15 Uhr erwartet der Blumenthaler SV die Leher TS im Burgwallstadion und könnte sich mit einem Heimsieg im oberen Tabellendrittel festsetzen.

Blumenthaler SV – Leher Turnerschaft: Nach dem 3:0-Erfolg bei der SG Aumund-Vegesack will der BSV die Gunst der Stunde nutzen. Dennoch warnt BSV-Trainer Denis Spitzer davor, dieses Kräftemessen auf die leichte Schulter zu nehmen. Zwar sei der Sieg gut für das Selbstbewusstsein gewesen. Doch er dürfe nicht überbewertet werden, denn in der ersten halben Stunde hätte SAV das Spiel dominiert. Spitzer: „Das 1:0 für uns durch Mahdi Matar ist wie aus dem Nichts gefallen, hat uns aber die Tür zu den drei Punkten geöffnet.“ Trotz seiner mahnenden Worte verhehlt der BSV-Coach indes nicht, dass sein Team nun gegen LTS mit breiter Brust auflaufen könne. Daheim müsse man den Takt vorgeben, um oben dran zu bleiben.

Dazu bedarf es allerdings auch eines emotional intakten Mannschaftsgefüges. Das leicht gestört werden kann, wenn angesichts des großen Blumenthaler Kaders bei einzelnen Akteuren Unzufriedenheit aufbricht, weil sie auch mal auf der Bank sitzen müssen. Deshalb zeigt sich der BSV-Coach enttäuscht, dass sich die Brüder Ennio und Dario Cordes vom Team verabschiedet haben. Ennio läuft jetzt für den Landesligisten SV Blau-Weiß Bornreihe auf, Darios Fußball-Zukunft ist ungewiss. Verzichten muss der Blumenthaler Coach auch erneut auf Tim Pendzich. Der Stürmer hatte sich gerade von einer Adduktorenverletzung erholt, jetzt ist sie bei dem 27-Jährigen wieder aufgebrochen.

Mit neun Punkten aus fünf Spielen hat der Blumenthaler SV einen Vorsprung von fünf Zählern vor der Leher TS. Die vor einer Woche bei ihrer 1:5-Niederlage gegen Borgfeld vier Gegentreffer in den letzten neun Minuten kassierte. Das dürfte ihren Trainer Dennis Ley zu denken gegeben haben. Der Blumenthaler SV muss sich vermutlich auf ein starkes Abwehrbollwerk und Konter-Fußball der Gäste einstellen. Zumal sie mit Niklas Kersten und Gökan Yücel zwei torgefährlichen Spieler in ihren Reihen hätten, betont Denis Spitzer. Die LTS-Angreifer haben sechs der bislang zehn Treffer der Seestädter markiert. In der vergangenen Saison besiegte die Burgwall-Elf die Leher auswärts mit 3:1, kam aber zuhause nicht über ein 1:1 hinaus.

TuS Schwachhausen – SG Aumund-Vegesack: An der Konrad-Adenauer-Allee treffen zwei der bislang torgefährlichsten Bremen-Liga-Teams aufeinander. Auf dem Konto der Gastgeber stehen 15 Treffer, die Nordbremer haben 14 erzielt, obwohl sie beim 0:3 gegen Blumenthal leer ausgingen. SAV-Trainer Björn Krämer spricht angesichts der Chancen seiner Elf in der ersten halben Stunde des Derbys von einer unnötigen Niederlage und einem kleinen Einbruch. Den aber gelte es schnell abzuschütteln. Ein Appell an das Team, der nicht ganz einfach zu realisieren sein dürfte, denn Schwachhausen musste zwar beim FCO die erste Niederlage hinnehmen (1:3), hat sich aber in den vergangenen zwei Jahren unter seinem Trainer Benjamin Eta kontinuierlich zu einem Spitzenteam entwickelt. Krämer stuft die Südbremer denn auch als schweren Gegner ein. Gleichwohl soll seine Mannschaft beim Dritten möglichst optimal punkten, um den vierten Sieg unter Dach und Fach zu bringen und damit die Schmach vom vergangenen Spieltag zu tilgen. Und das soll gelingen, obgleich Krämer einige Veränderungen vornehmen muss, weil mehrere Stammkräfte nicht zur Verfügung stehen. So ist Spielmacher Abdullah Basdas zum Zusehen verurteilt, weil er im Derby mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Zudem fallen Ibrahim Fidan (Bänderriss im Sprunggelenk), Lokmann Abdi (Kreuzbandriss) und Lennart Kettner (Jochbeinbruch) verletzt aus – Mirko Jankowski und Torwart Ermin Alijagic sind privat verhindert.

Ihn soll wieder Routinier Markus Böttcher vertreten. Der SAV-Trainer klagt nicht über die personellen Ausfälle, sondern bezeichnet sie als Chance für diejenigen im Kader, die bislang nicht so zum Zuge gekommen sind. Wie zum Beispiel Mehmet Polat, der vom Osterholzer Kreisligisten Barisspor zu Vegesack wechselte. Der 26-Jährige, der wie Basdas vor allem im defensiven Mittelfeld unterwegs ist, soll nach den Vorstellungen seines Trainers am Sonntag in der Anfangsformation stehen und mit dafür sorgen, das Umschaltspiel des Vierten schnell und effektiv zu gestalten.