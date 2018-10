Blumenthal

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Blumenthaler Trio bei Masters-DM

MP

Blumenthal. Ein Schwimm-Trio des Blumenthaler TV wird sich an den deutschen Meisterschaften der Masters beteiligen, die von diesem Freitag bis Sonntag in Magdeburg in der Elbeschwimmhalle stattfinden. Carolin Karré, Lasse Dohrmann und Isabel ­Geyer nehmen an den Titelkämpfen teil, die für sie den Abschluss der Saison darstellen.