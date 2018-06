Die Sportlerinnen des Blumenthaler TV haben bei den Landesmeisterschaften in Gymnastik und Tanz mit Erfolg ihre beiden neuen Choreografien vorgestellt – und das kam beim Publikum sehr gut an. (Margret Gerdes)

Blumenthal. Die 17-fachen deutschen Meister vom Blumenthaler TV haben bei den Landesmeisterschaften in Gymnastik und Tanz in der Sporthalle an der Eggestedter Straße in Blumenthal mit Erfolg ihre beiden neuen Choreografien vorgestellt. In der Gymnastik traten sie zur Musik mit dem Titel „Nessaja“, mit den Reifen und Keulen und im Tanz zur Musik „Lion King/District“ an.

„Beide kamen sehr gut beim Publikum an und wurden letztlich mit 28,95 Punkten belohnt“, teilte Bremens Landefachwartin Margret Gerdes mit. Das erste Blumenthaler Team mit der aktiven Trainerin Nicole Gerdes sowie Kerstin Grecht, Samia Lange, Carolin Hesse, Danae Thiel, Stefanie Nitschke und Marion Nitschke fahren somit wieder zu den deutschen Meisterschaften, die am Wochenende (28. und 29. September) in Sersheim stattfinden.

Auch Team II der Gastgeberinnen zeigte sich stark verbessert und schaffte die DM-Qualifikation mit 20,00 Zählern. „For you“ zum Tanz und „Suavemente“ bildeten die Musikauswahl von Maren Kahlenberg, Birte Viehöfer, Elke Götze, Claudia Brückner, Daniela Raczkowski und Iskra Osmers. „Alle Teilnehmerinnen erhielten neben Urkunden und Medaillen auch einen Hut für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft, das nächste sportliche Highlight, das die Gymnastinnen aber als Zuschauer vor dem Fernseher erleben werden“, informierte Margret Gerdes, die zu Beginn der Veranstaltung die Teams in der Halle begrüßte und allen viel Glück wünschte.

Die zahlreichen Zuschauer bewunderten Kindergruppen und Erwachsene mit ihren neuen Choreografien. Nach der Vorstellung der Kampfrichterinnen durch die Landeskampfrichterwartin Tanja Brüchert starteten die Formationen mit dem ersten Durchgang. In die Wertungspausen waren Showbeiträge von den Landesmeisterinnen des Blumenthaler TV, Julia Götze, Josphine Brahtz und der Kür (K)-Gruppe des BTV, eingebettet. Auch diese bedachten die Zuschauer mit großem Applaus. Beim Bremer Dance-Cup in der Altersklasse Kinder eroberten die Kiddies vom Team I des Blumenthaler TV mit 15,85 Punkten den Thron.

„Dana Herdzina, Laura Heil, Sophie Rempel, Livia Gutowska, Daria Kim und Aliya Merk siegten mit ihrer fröhlichen Art und freuten sich riesig über die Goldmedaillen“, versicherte Gerdes. Die zweite Blumenthaler Mannschaft mit Emma Moschner, Tessnim Attig, Medina Badyl, Talisha Blagogee sowie Jamie Lee Henkel ergatterte mit 13,30 Zählern die Silbermedaille.

Bei den Erwachsenen verteidigten die Damen von Bremen 1860, die Gruppe Rhythmix, ihren Titel mit 27,45 Punkten. „Sie tanzten zum Thema ,Eine Fahrt ins Weltall‘ mit entsprechendem Outfit in Silber und Blau“, ließ Margret Gerdes wissen. Vanessa Bahlert, Olga Hergert, Saskia Korff, Luzie Krüger, Jasmin Weseloh, Corinna Wiatrek, Isabella Warkehr und Viktoria Shved qualifizierten sich mit dieser Leistung für den Deutschland-Cup, der vom 14. bis 16. September in Witten ausgetragen wird.