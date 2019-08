Vegesacks Mannschaftsführer Christian Böhmer (links) hofft auf einen guten Start. Blumenthals Kapitän Patrick Chwiendacz (rechts) muss dagegen noch zur Zeit pausieren und kann gegen Hastedt nicht auflaufen. (fotos: Christian Kosak)

Lange mussten sich die nordbremischen Fußball-Fans gedulden. Nun rollt der Ball nach der Sommerpause aber wieder in der Bremen-Liga. Am Sonnabend erwartet der Blumenthaler SV im heimischen Burgwallstadion BSC Hastedt (Anpfiff 15 Uhr). Die SG Aumund-Vegesack reist am Sonntag zum SV Werder Bremen III (15 Uhr). Am Dienstag gastiert dann die Burgwall-Elf in Schwachhausen und die SAV-Kicker erwarten ESC Geestemünde.

Wie ist momentan der Leistungsstand Ihrer Mannschaft?

Patrick Chwiendacz: Der ist gut durch die vielen Neuzugänge. Dadurch haben wir noch einmal an individuelle Klasse dazugewonnen.

Christian Böhmer: Wir sind gut drauf, haben in der Vorbereitung ordentlich gearbeitet und unser System gefunden. Die guten Ergebnisse der drei gewonnenen Sportwochen geben ein gutes Gefühl, uns ist aber auch bewusst, dass uns im Liga-Alltag andere Aufgaben erwarten. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut, wir verstehen uns auf und neben dem Platz. Das Betreuer-Team trägt einen großen Teil dazu bei. Natürlich ist es auch von Vorteil, dass sich der Kader im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht großartig geändert hat. Ich blicke dem Saisonauftakt positiv entgegen und bin sicher, dass, wenn wir in jedem Spiel das abrufen, was wir können und was uns stark macht, eine gute Saison spielen werden.

Patrick Chwiendacz: Unsere Stärke ist schon das eingespielte Team, weil der Kern doch zusammen geblieben ist. Und mit den Neuzugängen ist nun unser Kader einfach breiter aufgestellt. Als Schwäche muss ich unsere Inkonstanz nennen. Wir werden in einigen Situation einfach noch zu lässig. Diesen Konzentrationsabfall müssen wir abstellen und dann schnell den Schalter wieder umlegen.

Christian Böhmer: Zu unseren Stärken gehört ganz klar der Teamgeist und die Tatsache, dass wir speziell in dem aktuellen System sehr viele Spieler haben, die ohne Weiteres bis zu drei verschiedene Positionen bekleiden können. Wir haben in der Vorbereitung nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Auch an unserem taktischen Verhalten haben wir gearbeitet. Ich glaube auch, dass die Mannschaft reifer geworden ist. Wir spielen ruhiger und verlieren nicht gleich den Kopf, wenn unser Plan mal nicht funktioniert, oder wir in Rückstand geraten. Das sah in der Vergangenheit oftmals anders aus. Besonders mit Hodzi (Muhamed Hodzic, Anm. d. Red.), Andi Radtke und Nick Enghardt haben wir drei wichtige Spieler verloren, die nur schwer zu ersetzen sind. Die Verluste müssen wir nun auf mehreren Schultern verteilen. Wir freuen uns besonders darüber, dass auch einzelne Spieler wie Marvin Syla oder Clifford Stecher in der Vorbereitung besonders herausgeragt haben und damit zu den Gewinnern der Vorbereitung gehören. So entwickeln sich wieder neue Leistungsträger und Führungsspieler.

Patrick Chwiendacz: Ich schätze Vegesack schon sehr stark ein, weil sie auch im großen Kern zusammen geblieben sind. SAV ist ein eingespieltes Team, weil der Trainer (Björn Krämer, Anm. d, Redaktion) wirklich gute Arbeit leistet. Ich glaube aber dennoch, dass wir am Ende der Saison wieder in Bremen-Nord die Oberhand haben. Blumenthal hat ein eingeschweißtes Team. Vor allem könnten wir mit unserer Heimstärke überzeugen, denn der Burgwall ist doch unser Platz.

Christian Böhmer: Anhand der Vorbereitung finde ich es schwer die Form zu beurteilen. Wenn ich mir den Kader angucke, muss ich aber sagen dass ich da schon einiges erwarte. Der BSV hat im Prinzip einen Kader bestehend aus Spielern die in fast jedem Bremen-Liga-Team gesetzt wären .Da wird der Anspruch sicherlich sehr hoch sein. Die Herausforderung für den BSV wird sein, alle Spieler bei Laune zu halten und keine Unzufriedenheit aufkommen zu lassen. Grundsätzlich finde ich, dass der BSV schon im letzten Jahr einen attraktiven Fußball gespielt hat. Dieser hat sich ja dann in der Rückrunde auch ausgezahlt. Wenn man also so weiter arbeitet, wird der BSV mit diesem Kader eine gute Chance haben oben mitzuspielen. Ich bin kein Freund von großen Ansagen und backe daher eher kleine Brötchen. Dennoch wollen wir am Ende der Saison in der Tabelle selbstverständlich so weit wie möglich oben stehen. Das bedeutet natürlich, dass wir so viele Mannschaften wie möglich hinter uns stehen lassen wollen und dazu zählt dann eben auch der Blumenthaler SV.

Patrick Chwiendacz: Der FC Oberneuland wird wohl die Meisterschaft holen, weil die es schon im letzten Jahr extrem gut gemacht haben. Der FCO hat eine Bombenmannschaft und sind erfahren und lieferten sich ja bereits im vergangenen Jahr einen riesen Zweikampf mit dem Meister Bremer SV. Der Pokal hat natürlich wie immer seine eigenen Gesetze. Vielleicht kann aber auch der Blumenthaler SV mal wieder ins Finale vorstoßen. Wir wollen aber erst einmal das Halbfinale erreichen. Wenn für uns alles nach Plan läuft, könnten wir aber auch das Endspiel erreichen.

Christian Böhmer: Zum jetzigen Zeitpunkt denke ich, dass es in dieser Saison zu einem Double für den FC Oberneuland kommen wird. Wobei ich den Bremer SV in keinem Fall abschreiben möchte. Ich kann die Qualität zum jetzigen Zeitpunkt nur noch nicht einschätzen.

Patrick Chwiendacz: Wir haben in der Liga auf jeden Fall die Plätze eins bis drei im Visier.

Christian Böhmer: Wir möchten so früh wie möglich die Quali für die Hallenmasters in der Tasche haben. Das haben wir uns als Minimalziel gesetzt – also unter die ersten Fünf!

Patrick Chwiendacz: Aufgrund der hohen Ziele müssen wir schon sechs Punkte erreichen. Alles andere wäre nun schon ein Widerspruch. Ich kann Hastedt nicht so gut einschätzen. Ich denke, dass sie nicht schlecht sein werden. So müssen wir voll konzentriert ins Spiel gehen, weil alle bei uns das gleiche Ziel vor Augen haben. Aus diesem Grund, denke ich, dass wir gegen Hastedt drei Punkte einfahren werden. Schwachhausen hat auch in der letzten Saison gezeigt, dass sie richtig gut sind. Wir haben aber in der vergangenen Serie aber zweimal gegen Schwachhausen gewonnen. Das ist nun eine gute Grundlage darauf aufzubauen.

Christian Böhmer: Unser Ziel sind ganz klar sechs Punkte, und ich gehe auch fest davon aus, dass wir dieses Ziel erreichen können.

Patrick Chwiendacz: Ich mag persönlich den Kunstrasen nicht so gerne. Dadurch finde ich das nicht so schlimm. Auf dem Kunstrasen kommen immer viele Verletzungen dazu, weil er einfach nicht so nachgibt, wie ein Rasen. Da sind immer die Knie gefordert. Ich sehe das Ganze mit einer geteilten Meinung. Auf der einen Seite ist das ganz gut, dass man im Winter einen vernünftigen Platz hat und nicht so einen Acker. Auf der anderen Seite ist der Rasen aber für die Spieler viel schonender für die Knochen und Gelenke, weil der Kunstrasen einfach viel zu stumpf ist. Aber da der Kunstrasen im Burgwall bereits einen sandigen Untergrund hat, betrifft uns das selber nicht, und so sehe ich das ganz entspannt.

Christian Böhmer: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit diesem Thema noch nicht wirklich beschäftigt habe. Ich persönlich würde aber auch lieber ausschließlich auf Naturrasen spielen – das würde auch meinem Körper entgegenkommen. Ich gehe auch davon aus, dass ich persönlich damit nichts mehr zu tun haben werde, wenn es dann mal dazu kommen sollte.

Patrick Chwiendacz: Ich möchte nach meinem Kreuzbandriss wieder richtig fit werden und wieder komplett in die Mannschaft spielen. Ich habe nach meiner Verletzung nun wieder mittrainiert, die Vorbereitung mit begonnen. Nun hatte ich aber wieder einen kleinen Rückschlag, wegen eines kleinen Ziehen in der Leiste. Ich musste so eine Woche pausieren. Ab Donnerstag konnte ich wieder einsteigen und denke, dass ich dann nach dem zweiten oder dritten Spieltag wieder im Kader bin.

Christian Böhmer: Natürlich möchte ich verletzungsfrei bleiben, um in der Lage zu sein – Woche für Woche mein Bestmöglichstes abzurufen und das mir entgegengebrachte Vertrauen zu bestätigen. Auch der Spaß soll weiterhin eine große Rolle spielen.

Patrick Chwiendacz: Selbst möchte ich einen großen Beitrag leisten, dass wir unsere Ziele erreichen. Auf dem Platz und neben dem Platz versuche ich natürlich alles, dass wir vernünftig aufgestellt sind.

Christian Böhmer: Ich möchte meine Rolle als Führungsspieler und Kapitän auf dem Platz voll annehmen und in den richtigen Momenten auch für klare Ansagen sorgen. Wir haben neben mir aber mehrere Führungsspieler in den Reihen, wie beispielsweise Abdu (Abdullah Basdas, Anm. d. Red,), der natürlich auch extrem respektiert wird und ja auch zweiter Kapitän ist. Da spielt es keine große Rolle, wer nun die Binde trägt. Ich sehe meine Rolle auch verstärkt neben dem Platz. Ich möchte versuchen, eine neutrale Schnittstelle zwischen Mannschaft und Trainer darzustellen. Besonders für die jüngeren Spieler möchte ich ein Ansprechpartner sein. Es ist wichtig, dass Probleme jeglicher Art sofort besprochen werden und nicht lange rumgetragen werden. Denn sonst besteht schnell die Gefahr, dass sich die negative Stimmung auch auf andere Spieler überträgt. Weiter will ich versuchen dazu beizutragen, dass einige Dinge die mir in der Vergangenheit gefehlt haben, wieder gelebt und geschätzt werden. Es geht mir im Speziellen darum, dass all die Dinge, die neben dem Platz für uns gemacht werden, nicht für selbstverständlich genommen werden. Ich erwische mich leider auch immer wieder dabei.

Zur Person

Patrick Chwiendacz (26/BSV)

spielt drei Jahre im Verein und fühlt sich auf der Position des linken Verteidigers am wohlsten. Das sportliche Highlight war für ihn bisher das gewonnene Halbfinalspiel in der Saison 2018/19 gegen SFL Bremerhaven.

Christian Böhmer (30/SAV)

ist nun die vierte Saison im Verein und fühlt sich auf der Position des Sechsers oder Innenverteidiger am wohlsten. Seine gesamte Entwicklung ist sein sportliches Highlight – speziell in den vergangenen zwei Jahren.

Weitere Informationen

Bremen-Liga

FC Union 60 – Habenhauser FV, Sbd., 14 Uhr

Brinkumer SV – Bremer SV, Sbd., 14 Uhr

Blumenthaler SV – BSC Hastedt, Sbd., 15 Uhr

SC Borgfeld – TuS Schwachhausen, Sbd., 15 Uhr

ESC Geestemünde –FC Oberneuland, So., 11 Uhr

SV Hemelingen – BTS Neustadt, So., 14.30 Uhr

SV Werder Bremen III – SAV, So., 15 Uhr