Jonathan Bondombe-Simba (weiß, hier im Heimspiel gegen den Bremer SV) erzielte für Blumenthal den wichtigen Ausgleichstreffer. (Christian Kosak)

Blumenthal. Am Ende landeten die Blau-Roten einen enorm wichtigen 3:1-Auswärtssieg beim Achten der Fußball-Bremen-Liga, Leher TS, und setzten sich damit ein wenig von den Abstiegsrängen ab.

„Wir hätten das Spiel auch schon früher für uns entscheiden und auch höher gewinnen können“, bilanzierte Spitzer. Bereits in der recht ausgeglichenen Anfangsphase hätte Avni-Serdar Güngör die Gäste bei drei guten Gelegenheiten in Führung bringen können. Die beste vergab der Angreifer nach einer halben Stunde, als er nach einem Pass von Moritz Hannemann alleine auf LTS-Keeper Marco Theulieres zustrebte. Güngör schoss jedoch links vorbei. Das war der Auftakt für eine muntere Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit. Nur 60 Sekunden nach der Großchance für Serdar Güngör musste Blumenthals Torwart Jascha Tiemann schon all sein Können aufbieten, um einen Treffer von Jan-Niklas Kersten zu verhindern.

Acht Minuten vor der Pause setzte Rimal Haxhiu zu einem unwiderstehlichen Solo auf seiner linken Seite an. Doch der Flügelflitzer scheiterte bei seinem Versuch, Theulieres mit einem Schuss ins kurze Eck zu überraschen, am Pfosten. Kurz darauf klingelte es im anderen Gehäuse. Weil sich die BSV-Abwehrspieler Kevin Thiele und Lokman Abdi nicht einig waren, spritzte Gökhan Yücel dazwischen und markierte das 1:0 für das Heimteam (42.).

In der Pause forderte Denis Spitzer von seinen Mannen mehr Präsenz im Mittelfeld und eine bessere Abstimmung in der Abwehr ein. „Kommt Blumenthal, wir müssen jetzt was zeigen. Das ist unser Spiel“, feuerte Jascha Tiemann seine Vorderleute zu Beginn der zweiten Hälfte an. Gökhan Yücel wollte aber die Vorentscheidung. Er behauptete sich mit seiner ganzen Körpermasse gegen Ennio Cordes, schoss die Kugel aber im Anschluss links vorbei (50.). Nach und nach übernahm der Gast jedoch das Kommando und wurde auch nach einer Stunde mit dem Ausgleich belohnt.

Jonathan Bondombe-Simba hatte allerdings Glück, dass sein Schuss noch unhaltbar von Julian Schniedewind abgefälscht wurde. „Jetzt noch mehr wollen“, appellierte Denis Spitzer an seine Schützlinge. Der immer mehr aufdrehende Rimal Haxhiu hörte seine Worte, fand jedoch seinen Meister in Marco Theulieres (62.).

Es gab aber auch noch einen gefährlichen Konter, bei dem Jan-Niklas Kersten ohne Mühe Kevin Thiele aussteigen ließ, aber den BSV-Kasten verfehlte (65.). „Ich lasse euch nicht im Stich“, sprudelte es aus Joker Ali Achour heraus, der sich von seinem Team nach dem 2:1 feiern ließ. Sein verdeckter Schuss aus 20 Metern und zentraler Position schien aber nicht ganz unhaltbar gewesen zu sein. In der Schlussminute machte Jannik Stein den Sack mit dem 3:1 zu. Stein war nach einem Steilpass von Moritz Hannemann erfolgreich. Maximilian-Ludwig von Holten wollte noch für seinen bereits geschlagenen Torwart retten, bugsierte das Leder dabei aber nur ins eigene Tor.

„Jannik hat ein Bombenspiel abgeliefert. Er ist viel gelaufen und hat seine rechte Seite dichtgemacht“, zollte Denis Spitzer seinem Außenverteidiger ein dickes Lob. Sein Gegenüber Dennis Ley erkannte den Dreier für die Gäste neidlos an: „Ich muss Blumenthal zu einem verdienten Sieg gratulieren.“