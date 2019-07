Ist nun für den Fußball-Landesligisten SV Grohn im Einsatz: Marjano Bregasi. (Torben Reiß)

Grohn. So verstärkt Marjano Bregasi in der kommenden Saison die „Husaren“, dagegen hat sich Julius Bindemann laut dem sportlichen Leiter Torben Reiß – kurz nach der Veröffentlichung in der „NORDDEUTSCHEN“ – von den Nordbremern wieder verabschiedet.

Der 24-jährige Bregasi fühlt sich in der Defensiv-Abteilung am wohlsten und spielte zuletzt beim künftigen Liga-Konkurrenten KSV Vatan Sport. Den Kontakt zum recht erfahrenen Außenverteidiger knüpfte Reiß. „Der kam durch meine alten Vatan-Zeiten zu uns. Er hörte dort auf und bei uns kennt er auch einige Spieler, wie zum Beispiel Albano Mullaj. Marjano wird uns auf alle Fälle weiterhelfen“, meinte Reiß.

Nicht so rosig sieht es immer noch auf der Position des Torhüters aus. Zwar kann Dennis Magull, wie bei der Ritterhuder Sportwoche, zur Not das Grohner Gehäuse hüten, aber das soll er laut Torben Reiß eigentlich nicht machen. Keinen Fußball möchte künftig aus privaten und beruflichen Gründen der junge Schlussmann Julius Bindemann mehr spielen. „Diese kurzfristige Entscheidung war schon sehr unglücklich und hat uns auch verärgert. So ist das eben heutzutage oft mit den jungen Leuten“ (Reiß). Grohns Coach Jan-Philipp Heine hat momentan mit Sezer Karakus plus Notnagel Dennis Magull zwei Keeper auf dem Zettel. Ob letztlich Tuna Sahin noch dazustößt, muss abgewartet werden.

Aus diesem Grund sind die Heine-Mannen immer noch auf Torwart-Suche. „Natürlich ist neben Sezer auch Dennis ein guter Keeper. Dennoch sind wir natürlich sehr intensiv auf der Suche nach einem Schlussmann. Wenn sich da noch etwas kurzfristig ergibt, machen wir das. Mit Dennis soll das eben keine Dauerlösung sein. So wollen wir auf alle Fälle noch einen Torwart verpflichten. Auch wenn es sich jetzt nichts kurzfristig mehr ergeben sollte“, äußerte sich Reiß.

Nach der Teilnahme bei der Ritterhuder Sportwoche, möchten die „Husaren“ vor dem Lotto-Pokalspiel gegen den Gastgeber SC Weyhe (11. August/13 Uhr) unbedingt noch zwei weitere Testbegegnungen unter Wettkampfbedingungen bestreiten, bevor die Landesliga-Saison am Sonntag, 18. August (15 Uhr), mit dem Heimspiel gegen Tura Bremen eingeläutet wird. Das Freundschaftsspiel gegen SV Atlas Delmenhorst II fiel übrigens aus, weil die Delmestädter personelle Probleme hatten.