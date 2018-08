Blumenthal. Nach der aus deutscher Sicht verkorksten Fußball-Weltmeisterschaft in Russland können sich die hiesigen Fans auf einen richtig schönen Leckerbissen freuen. So findet an diesem Freitag das Bremen-Liga-Auftaktspiel im Bremer Norden statt.

Ab 19 Uhr stehen sich hier der Gastgeber Blumenthaler SV und die SG Aumund-Vegesack gegenüber, und bei so einem besonderen Spiel, muss man doch einfach zum Burgwallstadion kommen, zumal die Saison in der Landesliga/Bezirksliga erst in zwei Wochen beginnt und der Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen auch noch nicht im Einsatz ist. War es in den vergangenen Jahren stets ein Spiel auf Augenhöhe, dürfte dieses Mal das Siegerpendel leicht zum Gast aus Vegesack ausschlagen.

In der Vorbereitungsphase haben die Mannen um Trainer Björn Krämer doch schon beachtliche Ergebnisse erzielt, bauen auf einen etwas eingespielteren Kader und haben sich zudem gezielt verstärkt. Die Burgwall-Elf um Neu-Trainer Denis Spitzer verlor gleich mehrere Leistungsträger und musste viele junge Neuzugänge integrieren. Das machte sich so beim 9. Schmidt+Koch-Cup in Löhnhorst bemerkbar.

Der neue BSV-Coach Denis Spitzer fand die Vorbereitungsphase auch nicht so berauschend. „Die Vorbereitung war für mich aber dennoch eher positiv, auch wenn die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Wenn man bei der Löhnhorster Sportwoche zum Beispiel das Spiel gegen Bornreihe gesehen hat oder die zweite Halbzeit gegen Brinkum, weiß man unsere Leistung einzuschätzen“, sagte Spitzer. Er spricht nun von einer guten Stimmung in der Mannschaft und hofft auf den Einsatz des angeschlagenen neuen Mannschaftsführers Patrick Chwiendacz.

Wenn ein Kaderplatz frei ist, wird sich auch Denis Spitzer auf die Ersatzbank setzen. In den Fokus bei den Hausherren wird auf jeden Fall Damir Begic rücken. „Ihn brauche ich nicht groß zu motivieren“, meinte Spitzer, der sich auf ein Wiedersehen mit Abdullah Basdas und SAV-Trainer Björn Krämer freut.

Krämers Mannschaft ist auch heiß auf das Derby. „Wir hatten insgesamt eine gute Vorbereitung und so werden wir alles daransetzen in dem ersten Spiel einen Sieg einzufahren“, äußerte sich Vegesacks Trainer Björn Krämer. Er betont aber zugleich, dass es immer schwierig ist, vor dem Auftakt eine klare Prognose abzugeben. „Wir wollen uns auf uns selbst konzentrieren, wissen aber auch nicht, was uns erwartet. So haben wir uns auch nicht großartig mit Blumenthal beschäftigt. Aber weil es ein Derby ist, kann alles passieren“, so Krämer, der mit einem großen Zuschauerinteresse rechnet. Beim Gast müssen die beiden Neuzugänge Clifford Stecher (Rote Karte) und Lennart Kettner (Gelb-Rote Karte) passen.

In den bisher 25 Vergleichen gewann der Blumenthaler SV übrigens elf Mal und die Vegesacker Akteure konnten sich über sieben Siege freuen. Insgesamt sieben Mal wurden die Punkte geteilt. Man darf gespannt sein, wer sich beim Bremen-Liga-Startschuss 2018/19 am Ende durchsetzen wird? Vielleicht kann ja auch das achte Unentschieden notiert werden. Auf jeden Fall können sich die Fans auf einen tollen Leckerbissen im Burgwallstadion freuen.

Blumenthaler SV

Zugänge: Mahdi Matar, Jan-Luca Warm, Mola Lamine Khan, Alexander Koscheck (Blumenthaler SV U19), Kevin Thiele (Blumenthaler SV II), Jonathan Bondome-Simba, Adijan Syla (TuS Komet Arsten U19), Damir Begic (Bremer SV), Mika Roskamm (JFV Bremerhaven), Yancuba Camara (ATS Buntentor), Cheikh Gueye (Bremer SV II), Oguzhan Dalan (TSV Grolland), Thomas Büttelmann (SV Hemelingen)

Abgänge: Malte Vollstedt, Ali Dag (VSK), Tim Penzich, Malte Tietze (Bremer SV), Daniel Luckyman (SV Brake), Daniel Jordan (FC Hagen/Uthlede), Abdullah Basdas (SG Aumund-Vegesack), Vinzenz van Koll (SV Pennigbüttel), Ibrahim Fidan (Pause), Daniel Rosenfedt, Andreas Beutelsbacher (Blumenthaler SV II), Paul Marciniak, Arne Meyer (Studium)

Restaufgebot: Jascha Tiemann, Ennio Cordes, Moritz Hennemann, Kebab Mboge, Yannik Wojciechowski, Yassin Chaaban, Patrick Chwiendacz, Lokman Abdi

Trainer: Denis Spitzer (neu)

Co-Trainer: Rainer Raute (wie bisher)

Saisonziel: Platz fünf bis acht

Meisterschaftstipp: FC Oberneuland, Bremer SV

SG Aumund-Vegesack

Zugänge: Abdullah Basdas (Blumenthaler SV), Mirko-Alexander Jankowski (SV Brake), Lennart Kettner (TSV Lesum-Burgdamm), Clifford Stecher (TB Uphusen II), Andi Julian Marks Ramirez, Marvin Syla (beide FC Oberneuland), Yusuf Demir (SV Grohn), Alexander Schlobohm (SG Findorff), Fahrudin Ramic (JFV Bremen A-Jugend), Ahmed Eren (TSV Lesum-Burgdamm)

Abgänge: Matthias Märtens (beruflich nach Hamburg), Brice Quedraogo (Pause), Jannis Kurkiewicz (SV Grohn), Marco Prigge (Habenhauser FV), Sinan Alija (SV Türkspor), Clinton MC Mensah Quarshie (Bremer SV), Antony Dornyo (SV Werder Bremen III)

Restaufgebot: Marvin Ekuase, Florian Schäfers, Marcel Menslage, Christian Böhmer, Marius Bosse, Christian Kolek, Elias Steege, Marcel Burkevics, Nick Enghardt, Muhamed Hodzic, Andreas Radke, Kasim Uslu, Ferdi Uslu, Nils Husmann (Stand by)

Trainer: Björn Krämer (wie bisher)

Co-Trainer: Issam El-Madhoun (wie bisher), Christian Thiemann (neu)

Saisonziel: Unter die ersten Fünf

Meisterschaftstipp: FC Oberneuland