Lemwerders Offensivkraft Matti Kienast (rechts) versucht in dieser Spielszene, einen Brettorfer Angriffsversuch zu blocken. Am Ende setzte sich der Gastgeber mit 3:0 durch. (Florian Martin)

Lemwerder. Eine Klasse für sich war der noch ungeschlagene Tabellenführer TV Brettorf III beim Heimspieltag in der Faustball-Regionalliga Niedersachsen der Herren. So bezwangen die Brettorfer am dritten Spieltag nicht nur den MTV Hammah (3:0), sondern hielten auch den Aufsteiger Lemwerder TV im Spitzenspiel locker in Schach (3:0). Anschließend ließ das LTV-Team einen 3:1-Erfolg gegen Hammah folgen und hat somit fast schon den Klassenerhalt gesichert.

Lemwerder TV – TV Brettorf III 0:3 (3:11, 9:11, 5:11): Das war schon ein hartes Brett, um gegen den Gastgeber Brettorf III zu bestehen. Das gelang nicht, weil das TVB-Team vor allem im Angriff einfach zu dominant agierte. Der Gast startete mit Patrick Bartelt (Angabe), Matti Kienast (Rückschlag), Julian Aust (Steller), Patrick Suhren und Florian Martin (Abwehr). „Von Anfang an bekamen wir keinen Zugriff auf das Spiel und konnten keinen Druck aufbauen. Das lag in erster Linie am Ex-Bundesliga-Schlagmann Jens von Seegern, der uns vor große Probleme stellte“, äußerte sich der LTV-Trainer Uwe Kienast. So hatte die Abwehr der Lemwerderaner im ersten Satz Probleme mit der hohen Ballgeschwindigkeit des relativ leichten Balles der Brettorfer.

Patrick Bartelt versuchte zwar, seine Angaben durchzubringen, was ihm aber nicht gelang. In Durchgang zwei stellte der LTV um. Lasse Kienast kam als Linkshänder für Patrick Bartelt und Sebastian Drees löste Florian Martin ab. „Nun übernahm Matti mit unserem Ball die Angabe und den Rückschlag. Die Umstellung zeigte Wirkung und es entwickelte sich ein spannender Satz“ (Uwe Kienast).

Die Abwehr agierte jetzt besser und auch der Angriffsdruck wurde erfolgreich erhöht. „Matti kratzte alle kurz geschlagenen Bälle und Lasse konnte nach präzisen Vorlagen von Julian variabel punkten“, freute sich Uwe Kienast. Bis zum 9:9 entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die letztlich aber durch die Routine des gegnerischen Angreifers entschieden wurde. Eine klare Brettorfer Kiste war dann der dritte Satz.

„Letztlich leisteten wir uns zu viele Eigenfehler in allen Mannschaftsteilen. Alle Spieler waren zwar hoch motiviert, agierten aber in manchen Phasen noch etwas zu überhastet. Um gegen Brettorf zu bestehen, müssten schon alle Spieler eine Topleistung abliefern. Aber es gibt ja noch ein Rückspiel“, meinte Uwe Kienast.

Lemwerder TV – MTV Hammah 3:1 (11:8, 11:9, 6:11, 11:7): In dieser für den Lemwerder TV wichtigen Partie wurde auch der zuvor noch geschonte Angreifer Daniel Bartelt eingesetzt. Im Vorfeld hoffte der LTV-Trainer Uwe Kienast auf zwei Punkte und dieses setzten seine Schützlinge in Brettorf auch in die Tat um. Lemwerder spielte mit Patrick und Daniel Bartelt im Angriff, Julian Aust (Mitte), Patrick Suhren und Florian Martin (Abwehr). "Die erste Saisonniederlage hatten wir schnell verdaut, auch wenn sie wehtat. So gelang es Patrick Bartelt, zu Beginn mit angeschnittenen kurzen Bällen immer wieder zu punkten.

Auch der MTV-Hauptangreifer schlug mit hoher Ballgeschwindigkeit, doch die LTV-Abwehr stellte sich von Anfang an besser darauf ein, als im ersten Spiel. So konnten etliche Bälle von Patrick Suhren und Florian Martin entschärft werden. Julian Aust legte zudem für den angeschlagenen Daniel Bartelt präzise auf, sodass dieser variabel vor allem im Vorderfeld punkten konnte (11:8).

„Auch in Satz zwei agierte unser Team sehr zielorientiert und gewann den ausgeglichenen zweiten Satz. Trotz der gewonnen Sätze wollte aber immer noch nicht die gewohnte Ruhe, wie bei den beiden Heimspieltagen einkehren“, so Uwe Kienast. Die Angriffe wurden im dritten Durchgang zum Teil überhastet abgeschlossen (7:11). Ein Wechsel im Stellerbereich – Matti Kienast kam für Julian Aust, der in die Abwehr für Florian Martin wechselte – brachte wieder etwas mehr Ruhe ins Spiel. „Gerade Daniel konnte viele Angriffe erfolgreich abschließen und Patrick überzeugte mit seinen fintenreichen Angaben. Auch die Abwehr glänzte mit Julian Aust, Patrick Suhren und Matti Kienast. Spielentscheidend gegen den Zweitliga-Absteiger war die starke bewegliche Abwehrleistung und Raumaufteilung aller Spieler“, so Uwe Kienast.

Lemwerder TV: Daniel Bartelt, Patrick Bartelt, Aust, Martin, Suhren, Matti Kienast, Lasse Kienast, Drees.