Artur Dierks vom Burger SV ergatterte mit 315,1 Ringen die Bronzemedaille bei den Senioren V. (Christian Kosak)

Bremen-Nord/Schwanewede. Im Luftgewehr (LG)-Auflage-Wettbewerb musste sich das Trio des SV Schwanewede auf der Anlage in Bassum mit 932,3 Ringen nur dem SSV Mühlen und der SSGes Burg Wittekind bei den Senioren 0 geschlagen geben.

„Es hat sich also gelohnt, nicht zu lange auf dem Bezirkskönigsball zu bleiben, der am Vorabend in Hambergen stattfand. Dort haben sich einige Schützen, die am Sonntagmorgen starten mussten, frühzeitig nach Hause begeben, um fit zu sein“, teilte der Pressesprecher des Vegesacker SV, Georg Veltl, mit. Seine Vereinskollegen seien ebenfalls nicht schlecht dabei, aber eben nicht ganz vorne gewesen. Eine Ausnahme bildete Vegesacks Vorsitzende Gaby von Roden, die den siebten Platz bei den Seniorinnen I erreichte.

317,1 Ringe erreicht

„Ihre Ringzahl wird auf jeden Fall auch für die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft reichen“ kündigte Georg Veltl an. Dass sie mit starken 317,1 Ringen nur auf dem siebten Rang gelandet und die Plätze wirklich nach einzelnen Zehntelringen vergeben worden seien, sei aus seiner Sicht schon schwer zu fassen. Die siegreiche Anke Hohnholt (SV Hatten) verbuchte nur einen Ring mehr als von Roden.

Mit nur 104,5 Ringen in der Auftaktserie verspielte Gaby von Roden bereits ein wenig ihre Chancen auf die Goldmedaille. Die zwei Serien von 106,3 Ringen konnten sich in der Folge aber sehen lassen. „Mit den neuen Klasseneinteilungen ist man sich bei den anderen nicht so sicher im Hinblick auf die DM-Qualifikation, da man noch kein Gefühl hat, wie die Limits bei den neuen Klassen gesetzt werden“ (Veltl). Er hoffe aber, dass zumindest die Vegesacker Mannschaft vielleicht noch mit reinkomme.

Michael Junker war mit seinen 311,2 Ringen der beste Einzelschütze des SV Schwanewede. Im fehlten auch nur 3,5 Ringe zu einer Medaille. Auf dem Weg zu einer Top-Ten-Platzierung wurden Junker mäßige 102,6 Ringe in der mittleren Serie zum Verhängnis. Für ein Highlight sorgte Artur Dierks vom Burger SV. Dieser ergatterte die Bronzemedaille bei den Senioren V. Mit 315,1 Ringen verwies der Burger Heino Hülts vom SV Marx um 0,7 Ringe auf den vierten Platz. Peter Heinemann vom Vegesacker SV heimste mit 311,7 Ringen ebenfalls einen Top-Ten-Rang ein. Er erzielte zwar das gleiche Ergebnis wie Arnold Burhop vom SV Nordseebad Burhave. Doch weil Burhop mit 105,5 Ringen die um 1,8 Ringe bessere letzte Serie vorzuweisen hatte, verdrängte er Heinemann auf Position zehn. Annegret Schmidt vom Blumenthaler SV verfehlte bei den Seniorinnen III mit 309,3 Ringen um 0,8 Ringe die Top Ten. „Unser Andreas Schwermer wird mit seinem Ergebnis mit der Auflage-Lupi nicht zufrieden sein, da er seine Trainingsleistung bei Weitem nicht umsetzen konnte“, stellte Georg Veltl fest.

Schwermer musste sich mit nur 277,1 Ringen mit Rang 18 bei den Senioren III im LP-Auflage-Wettbewerb begnügen. Besser machte es Brigitte Pointinger (SV Schwanewede), die mit 275,7 Ringen den fünften Platz bei den Seniorinnen III verbuchte. Mit 94,4 Ringen begann sie stark, vermochte dieses Niveau mit Serien von 90,3 und 91,0 Ringen aber nicht ganz zu halten. Zum Sprung auf das Siegertreppchen mangelte es Pointinger letztlich an 15,1 Ringen.

Weitere Informationen

Ergebnisse

LG-Auflage, Senioren 0: 1. Carsten Ringhand (SSC Artland) 315,7 Ringe; 15. Michael Junker (SV Schwanewede) 311,2; 26. Volker Wallrabe (SV Schwanewede) 310,0; Seniorinnen 0: 1. Kerstin Röhrsch (SV Gut Schuß Folmhusen) 315,2; 7. Anja Welzel (SV Schwanewede) 311,1; Teamwertung Senioren und Seniorinnen 0: 1. SSV Mühlen 937,2; 3. SV Schwanewede mit Michael Junker, Volker Wallrabe und Anja Welzel 932,3; Senioren I: 1. August Huesmann (Schießsportgruppe Angelbeck) 317,3; 63. Ralf von Roden (Vegesacker SV) 310,1; 71. Hermann Oetjen (SV Uthlede) 309,3; 93. Timo Wunram (Vegesacker SV) 306,5; Seniorinnen I: 1. Anke Hohnholt (SV Hatten) 318,1; 7. Gaby von Roden (Vegesacker SV) 317,1; 18. Anke Oetjen (SV Uth­lede) 314,6; 29. Birgit Evers (Vegesacker SV) 313,1; Senioren II: 1. Harald Backer (SV Drebber) 315,8; Teamwertung Senioren und Seniorinnen I und II: 1. Bürgerschützenverein Bösel 951,3; 27. Vegesacker SV mit Ralf von Roden, Timo Wunram und Birgit Evers 929,7; 40. SV Uthlede 922,2; Senioren III: 1. Alfons Kramphake (SSV Holdorf) 317,8; 27. Andreas Schwermer (Vegesacker SV) 311,6; Seniorinnen III: 1. Christa Ramke (Moorriemer SV) 317,2; 14. Annegret Schmidt (Blumenthaler SV) 309,3; Senioren und Seniorinnen IV: 1. Fritz Büsing (SV Reitland) 318,7; Senioren und Seniorinnen V: 1. Hans Wittke (SV Völlenerfehn) 317,4; 3. Artur Dierks (Burger SV) 315,1; 10. Peter Heinemann (Vege­sacker SV) 311,7; 52. Charlotte Marquardt (Blumenthaler SV) 296,0; Teamwertung Senioren und Seniorinnen III, IV und V: 1. Moorriemer SV 942,6

LP-Auflage-Wettbewerb, Senioren I: 1. Friedrich Thomßen (SV Idafehn) 301,7 Ringe; Senioren III: 1. Alfred Speyrer (Wilhelmshavener SV) 304,4; 18. Andreas Schwermer (Vegesacker SV) 277,1; Seniorinnen III: 1. Hildegard Murck (SV Sandbostel) 294,9; 5. Brigitte Pointinger (SV Schwanewede) 275,7 KH