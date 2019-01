Der ausrichtende Landesligist SV Lemwerder, hier mit Elvir Jasarevic am Ball, verpasste aufgrund der schlechteren Tordifferenz den Einzug ins Halbfinale. (Jens Pillnick)

Die 31. Auflage des Fußball-Turniers um den Bremen-Nord-Cup des SV Lemwerder in der Ernst-Rodiek-Halle wurde vom Punkt aus entschieden. Das Finale zwischen dem Bremen-Ligisten BSC Hastedt und dem Team vom SV Tur Abdin Delmenhorst ging nach den zwölf regulären Spielminuten und einem 2:2-Unentschieden ins Neunmeterschießen. Dort trafen die Stadtbremer zweimal und besaßen in ihrem Torhüter Pascal Wiewrodt, der zweimal gegen Abdins Schützen abwehrte, ihren Matchwinner.

Damit landeten die Schützlinge des amtierenden Lotto-Pokal-Siegers unter Trainer Gökhan Deli bei ihrer zweiten Teilnahme in Lemwerder den ersten Coup. Im vergangenen Jahr waren sie auch über die Qualifikation bis ins Endspiel vorgedrungen und dort dem SV Grohn mit 1:2 unterlegen gewesen.

„Gestern hatten wir einen schwachen Start mit zwei Niederlagen, heute waren wir präsenter auf dem Feld“, kommentierte Gökhan Deli den Turnierverlauf aus seiner Sicht. „In der Halle ist immer alles möglich, und es ist eine Konzentrationssache, wie man beim 2:2 gesehen hat“, führte der 34-Jährige weiter aus. Nachdem die Delmenhorster im Endspiel durch Michael Sen gleich in Minute eins leicht überraschend in Führung gegangen waren, schien Kai Schmidt – der mit insgesamt acht Turniertoren auch Torschützenkönig wurde – die Partie mit zwei schnellen Treffern für die Stadtbremer gedreht zu haben. Doch Ali Hazimeh gelang noch der Ausgleich nach einer BSC-Fahrlässigkeit, und so ging es ins Neunmeterschießen.

Luft ist bei den „Husaren“ raus

Im Halbfinale hatten sich die Mannen vom Jacobsberg noch recht souverän gegen den TS Woltmershausen mit 2:1 durchgesetzt, der Anschlusstreffer der „Pusdorfer“ fiel erst in der Schlussminute. In der anderen Vorschlussrundenpartie verlor etwas überraschend der Vorjahressieger SV Grohn gegen die erst mit Glück nach der Qualifikation ins Hauptfeld gerückten Spieler von Tur Abdin (siehe Bericht auf dieser Seite). „Bei uns war etwas die Luft raus“, bemerkte Grohns Interimstrainer Torben Reiß nach dem 0:2, bei dem die „Husaren“ kaum einen vernünftigen Torabschluss zustande gebracht hatten. Auch im Penalty-Schießen um Platz drei unterlagen die „Husaren“ dann dem TS Woltmershausen mit 1:2. Torben Reiß konnte damit seinen letzten offiziellen Arbeitstag als Interimstrainer nicht mit dem ganz großen Erfolg beenden, dennoch sprach er von einem „super Turnier, was wir hier gespielt haben“.

In der Tat konnte sich der Hauptrunden-Auftritt des SV Grohn sehen lassen, denn die Schützlinge vom Oeversberg ließen keinen einzigen Punkt und gewannen ihre fünf Gruppenspiele in Gruppe A allesamt. So auch gleich das erste gegen den Gastgeber SV Lemwerder mit 4:2. Eine Niederlage, die den Spielern von SVL-Trainer Norman Stamer am Ende noch einmal wehtat. Denn im letzten Gruppenspiel mussten sie aufgrund der Tordifferenz gegen TS Woltmershausen gewinnen, um ins Halbfinale einziehen zu können. Sie führten auch mit 3:1, kassierten dann aber noch zwei Gegentreffer, den Ausgleich erst kurz vor dem Spielende durch einen Neunmeter. „Wir hätten das zweite Gegentor nicht so schnell bekommen dürfen“, ärgerte sich Norman Stamer. „Da müssen wir noch 30 Sekunden oder eine Minute länger gut verteidigen.

In dieser Gruppe A landete die SVG Berne mit Spielertrainer Michael „Magic“ Müller schließlich mit zwei Siegen auf dem vierten Rang, der SV Löhnhorst gewann einmal und wurde Fünfter, und abgeschlagen ohne Punktgewinn kam die SV Grambke-Oslebshausen ins Ziel.

In der Parallelgruppe B enttäuschten die drei Nordbremer Vertreter. Noch am besten schnitt der SV Türkspor ab, mit zwei Siegen war für den Landesliga-Aufstiegsaspiranten aber nicht mehr als Gruppenplatz vier drin. „Kann passieren“, sagte SVT-Trainer Bahadir Kilickeser ohne großen Verdruss in seiner Stimme. Noch einen Platz dahinter landete die TSV Farge-Rekum, die zwar mit 14 Treffen die drittbeste Offensive in ihrer Gruppe stellte, allerdings nur einmal siegreich das Parkett verließ.

1:9-Blamage zum Abschluss

Gänzlich ohne Erfolgserlebnis bleib der auf dem Feld so positiv aufgetretene Landesligist DJK Germania Blumenthal. Die punktlosen Schützlinge von Trainer Aydin Pekyalcin kassierten mit 26 Toren die meisten Gegentreffer aller Teams und erlitten obendrein im letzten Gruppenspiel gegen die SV Hemelingen eine Blamage. 9:1 stand es am Ende für die Stadtbremer, die nur um einen Zähler am Halbfinale gegenüber Abdin scheiterten.