Der BSC Hastedt sicherte sich beim Bremen-Nord-Cup 2019 das erste Preisgeld. Im Endspiel behauptete sich der Bremen-Ligist gegen den Überraschungsfinalisten Tur Abdin mit 4:2 (2:2) nach Neunmeterschießen. (Jens Pillnick)

Lemwerder. 21 Fußball-Mannschaften aus Bremen-Nord, Bremen-Stadt und dem niedersächsischen Umland sind der Einladung des selbst mit zwei Teams vertretenen SV Lemwerder gefolgt und nehmen an diesem Wochenende am 32. Bremen-Nord-Cup um den Pokal der Vereinigten Volksbank eG teil. Am Sonnabend ab 10 Uhr stehen im SFZ Lemwerder die Partien in vier Qualifikationsgruppen auf dem Programm, Sonntag startet ebenfalls um 10 Uhr die Hauptrunde, der Turniersieger wird gegen 17.45 Uhr feststehen.

Gesetzt für die Hauptrunde mit zwölf Teams wurden von Turnierorganisator Norman Stamer, der unlängst beim Landesligisten SV Lemwerder seine Tätigkeit als Teammanager aufnahm, sind lediglich der Gastgeber und die Landesliga-Klassengefährten SV Türkspor und SV Grohn. Für den SV Grohn werden aber nach derzeitigem Stand die A-Junioren von JFV Bremen auflaufen, denn für die Herren genießt das Thedor-Meineke-Turnier des TV Turnier Priorität. Gänzlich auf einen Platz im Hauptfeld verzichtet haben die ebenfalls in Loxstedt spielende DJK Germania Blumenthal, der schon traditionell nicht in Lemwerder an den Start gehende Bremen-Ligist SG Aumund-Vegesack und der ebenfalls in der Bremen-Liga spielende Blumenthaler SV, der den Pott bereits neunmal (zuletzt 2015) geholt hat.

Für Titelverteidiger BSC Hastedt und die auch in der Bremen-Liga beheimatete SV Hemelingen, die die klassenhöchsten Vertreter sind, führt der Weg zum Geldtopf über die Qualifikation. Dem Turniersieger winken 400 Euro, die folgenden Ränge werden mit 200, 100 und 50 Euro belohnt. Ehe der Bremen-Nord-Cup-Sieger 2020 feststeht, sind 83 Spiele zu absolvieren.

„Hastedt und Hemelingen haben natürlich gute Chancen auf den Sieg, aber Türkspor spielt draußen auch eine gute Serie“, nennt Norman Stamer die Teams, die er in der Favoritenrolle sieht. Stamer selbst ist bei der 32. Turnierauflage verhindert, sieht darin aber kein Problem. Schließlich ist die erste Herren um Neu-Trainer Fabian Wilshusen in die Organisation eingebunden, und auch die A-Junioren sollen ihren Teil zu einem gelungenen Turnierverlauf beitragen. „Für die erste Herren geht es darum, weiter zusammenzufinden und sich gut zu verkaufen“, sagt Stamer und weiß natürlich um die schwierige Lage beim Landesliga-Schlusslicht in der zweiten Saisonhälfte: „Wir müssen spielfähig bleiben.“

Der erste Turniertag ist in zwei Abschnitte unterteilt. Ab 10 Uhr stehen die Quali 1 und 2 auf dem Programm, ab 15 Uhr beginnen die 20 Partien der Quali 3 und 4. Aus den jeweiligen Fünfergruppen kommen die ersten beiden sowie die besten Drittplatzierten weiter und erhalten am Sonntag einen Platz in einer der beiden Sechsergruppen, für die – wie eingangs erwähnt – der SV Lemwerder, der SV Türkspor und der SV Grohn gesetzt sind.

Erinnerungen an vergangene Zeiten wird ein Einlagespiel wecken, das vor den K.-o.-Spielen (gegen 16.20 Uhr) über die Bühne geht. In Gedenken an den vor zehn Jahren gestorbenen Heiko Schröder, der den Lüssumer TV und den SV Lemwerder lange trainierte, stehen sich Spieler von damals gegenüber.

Zukunftsorientiert ist indes ausgerichtet, was sich in einer Ecke der Milchbar im SFZ Lemwerder abspielen wird. An einer eSoccer-Station (Fifa 20) treffen jeweils zwei Spieler der an der Hauptrunde in der Halle beteiligten Mannschaften aufeinander und spielen einen kleinen Preis aus. Spielberechtigt sind auch zuschauende oder verletzte Akteure. „Das ist meine Idee, um etwas mehr Betrieb in die Milchbar zu bekommen“, erklärt Norman Stamer, der die entsprechende Ausrüstung für das eSoccer-Turnier vom Bremer Fußball-Verband zur Verfügung gestellt bekommt.

Weitere Informationen

Die Qualifikationsgruppen

Quali 1 (Sbd., ab 10 Uhr): KSV Vatan Spor, BSC Hastedt, 1. FC Burg, TSV Farge-Rekum, SV Grün-Weiß Beckedorf

Quali 2, (Sbd., ab 10 Uhr): SV Eintracht Aumund, Blumenthaler SV U19, SG Findorff, Habenhauser FV II, SVG Berne

Quali 3 (Sbd., ab 15 Uhr): TS Woltmershausen, SV Lemwerder U19, CF Victoria Bremen, TSV Lesum-Burgdamm, TSV Hasenbüren

Quali 4 (Sbd., ab 15 Uhr): FC Roland, SV Hemelingen, TuR Abdin, Blumenthaler SV II, TV Walle Bremen 1875 PJ