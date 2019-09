Blumenthal. Für den Blumenthaler SV hängen die Trauben in der Bremer Fußball-Verbandsliga der Frauen sehr hoch. In ihrem ersten Heimspiel unterlagen die Kickerinnen des Trainer-Duos Bettina Dentler/Silke Berndt so dem amtierenden Meister ATS Buntentor mit 0:7 (0:0). Die defensiv ausgerichteten Gastgeberinnen spielten sehr diszipliniert und willensstark und versuchten, durch gelegentliche Konter für Entlastung zu sorgen. So hielten sie eine knappe Stunde lang das 0:0-Remis gegen permanent angreifende Gäste. Mitte der zweiten Halbzeit ließ die Kraft beim Aufsteiger nach. Joana Schierenbeck brachte den Titelverteidiger mit einem Doppelpack zum 2:0 (57./67.) auf die Siegerstraße. „Die erste Halbzeit war grandios. Ich habe großen Respekt vor der Leistung aller Spielerinnen", lobte Bettina Dentler ihr Team. An diesem Sonntag treten die BSV-Damen nun im Achtelfinale des Lotto-Pokals beim Bezirksligisten Brinkumer SV an.