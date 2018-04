Energisch geht in dieser Szene der BSV-Spieler Fabian Herbst (links) gegen den SVW-Doppeltorschützen Bennet van den Berg zu Werke. (Kosak)

Blumenthal. Gut gespielt und doch verloren. In dem Viertelfinal-Heimspiel stand es aus Sicht des großen Außenseiters zur Halbzeit vor rund 120 Zuschauern nur 1:2. In den zweiten 45 Minuten mussten die Nordbremer Akteure um das Trainertrio Carsten Herbst, Gerrit Becker und Mike Schnäckel dann noch zwei weitere Gegentore zum 1:4-Endstand hinnehmen.

Der Gastgeber baute auf die Startformation, die zuletzt gegen JFV Hanse Lübeck mit 1:3 das Nachsehen hatte – und wurde zu Beginn erst einmal von den Werderanern in die Defensive gedrängt. Mit einem eiskalten Doppelschlag ging der Bundesligist dann auch mit 2:0 Toren in Führung. Luke Dettki (10.) und Bennet van den Berg (13.) ließen dem ansonsten aufmerksamen BSV-Schlussmann Roy Schleinecke, jeweils von der linken Abwehrseite, keine große Abwehrchance. Beide Gegentreffer waren aber durchaus vermeidbar und so aus Blumenthaler Sicht schon sehr ärgerlich.

Rückstand gut weggesteckt

Vor dem Anpfiff hatte der Sportliche Leiter des BSV, Peter Moussalli, ein sehr mulmiges Gefühl. „Auch die A-Junioren sind nicht gut drauf.“ Doch die Hausherren steckten den 0:2-Rückstand ganz gut weg und konnten so die Begegnung bis zur Halbzeit wieder offener gestalten. So war es auch perfekt für die Spannung und Stimmung, dass der Gastgeber-Akteur Jan-Luca Warm auf dem Rasenplatz im Burgwallstadion dann bereits in Minute 16 auf 1:2 verkürzte. Hier waren die Nordbremer mit einer sehenswerten Kombination erfolgreich. Der lauffreudige Jeremy-Shan Rostowski passte zum starken Avni-Serdar Güngör, der anschließend in sehenswerter Manier den Torschützen Warm bediente.

Zuvor hatte nach Vorarbeit von Avni-Serdar Güngör zudem Mamadou Sow Pech im Abschluss. BSV-Teamkollege Jeremy-Shan Rostowski traf nur das Außennetz (27.) und auch Mahdi Matar scheiterte (38.). Pech hatte in der 48. Minute auch Güngör, dass er aufgrund von Leistenproblemen das Feld vorzeitig verlassen musste – für ihn wurde Fynn Lütjen eingewechselt. Den Sack zu machten letztlich die Werder-Akteure Kristian Taag (65.) und Bennet van den Berg (81./Foulelfmeter) zum verdienten 4:1-Endstand der Grote-Schützlinge. Weitere Möglichkeiten aufseiten der Grün-Weißen vergaben Fred MC Mensah Qua (27./35./42.) und Bennet van den Berg (36./63./80.).

„Wir haben uns hier vernünftig verkauft und Werder Bremen in der ersten Halbzeit mit unserem Forechecking doch etwas überrascht. Zum Ende war es eine Frage der Kraft, dass wir verloren haben. Aber auf diese Leistung können wir doch aufbauen“, meinte der BSV-Trainer Gerrit Becker.

Komplimente bekam der Verlierer von Werder-Coach Marco Grote. „Blumenthal hat gegen unser Mixedteam U17/U18 eine sehr engagierte Leistung gezeigt und schon an die Überraschung geglaubt. Dennoch haben wir mit einem verdienten Sieg die nächste Runde erreicht.“ Beim siegreichen SV Werder Bremen feierte übrigens gestern David Lennart Philipp seinen 18. Geburtstag und wurde so nach dem Schlusspfiff entsprechend gefeiert.