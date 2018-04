Blumenthal. Die Nordbremer wollten sich zum Vergleich im Hinspiel dieses Mal mehr Chancen erarbeiten – das klappte auch. Aber nicht mit einem Happy End.

Die Mannen um das Trainertrio Carsten Herbst, Mike Schnäckel und Gerrit Becker gingen mit einer 1:0-Halbzeitführung im Burgwallstadion in die Pause. Nach der 0:2-Hinspielniederlage kamen die Blumenthaler ohne den an der Leiste verletzten Serdar Güngör gut in die Partie. Nach einer Ecke der Meppener erkämpften sich die Hausherren das Spielgerät. Mahdi Matar, der zuletzt alle drei Treffer gegen Bremerhaven erzielt hatte, bediente Jeremy-Shan Rostowski – der anschließend in einer 1:1-Situation gegen den JLZ-Schlussmann Maik Hermsen kam. Es roch hier schon gewaltig nach der Führung der Nordbremer, doch Hermsen wehrte in toller Manier per Fuß ab. In der 15. Minute sicherte nach einem Kopfballduell im Mittelfeld der Gast den Ball, Zolfagar Nazari steckte ihn erfolgreich durch die Blumenthaler Viererkette. Doch der BSV-Abwehrchef Fabian Herbst klärte im letzten Moment diese brenzlige Situation. Drei Minuten später hatte Meppen Probleme mit einem langen Ball – der Befreiungsschlag ging nur knapp über das eigene JLZ-Tor. In Minute 25 konnte Fabian Herbst einen Vorstoß nur mit einem Foul bremsen. Den anschließenden Freistoß wehrte der BSV-Schlussmann Roy Schleinecke in gekonnter Manier zur Ecke ab.

Nach Vorarbeit von Mahdi Matar hatte Jeremy-Shan Rostowski Pech mit einem Distanzschuss (28.). Doch dann wurde gejubelt im Blumenthaler Lager. Nach einem Foul an Mola Lamine Khan köpfte Fabian Herbst den Freistoß von Mahdi Matar zur verdienten 1:0-Führung in die Meppener Maschen (30.). Das 2:0 hatte Jeremy-Shan Rostowski auf dem Fuß. Nach langem Ball von Mamadou Sow setzte sich Jan-Luca Warm durch, und dieser bediente dann Rostowski.

In der zweiten Halbzeit drehte sich das Blatt. Blumenthal hatte nur noch drei Möglichkeiten (Herbst, Khan und Helmdach) und scheiterte. Besser machten es die Gäste, die durch Sven-Lennart Goldschmidt (80.) und Leonard Bredol (82.) den 2:1-Endstand markierten. "Wir haben zum Ende nachgelassen. Leider haben wir vorne die Dinger nicht reingemacht und hinten zwei Tore bekommen. Wir werden aber auf jeden Fall den Klassenerhalt schaffen", sagte der BSV-Spieler Mahdi Matar.