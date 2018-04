Blumenthal. Mit 1:3 hatte der Blumenthaler SV in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nord gegen den Neunten JFV Hanse Lübeck das Nachsehen. Im Viertelfinale des Landespokals gegen den Bundesligisten SV Werder Bremen musste sich die Elf um das Trainertrio Gerrit Becker, Mike Schnäckel und Carsten Herbst mit 1:4 beugen.

Aber gerade gegen die Werderaner zeigte die Burgwall-Elf vor allem in der ersten Halbzeit eine sehr ansprechende Leistung und hätte hier durchaus auch noch den wichtigen zweiten Treffer vor dem Wechsel markieren können. Logisch, dass die Blumenthaler an diese gute Pokalleistung anknüpfen wollen, um so möglichst im Burgwallstadion gegen den „Nachbarn“ JFV Bremerhaven am Sonntag (Anpfiff 11 Uhr) erfolgreich zu sein – sprich im spannenden Abstiegskampf einen Dreier einzusacken.

Anknüpfen an seine gute Pokalleistung möchte auch der BSV-Mannschaftsführer Alexander Koscheck. "Er hat gegen Werder in der ersten Halbzeit ein super Spiel gezeigt", freute sich BSV-Coach Carsten Herbst. In diesem Pokalevent gegen SV Werder Bremen musste der Leistungsträger Avni-Serdar Güngor bereits in der 25. Minute verletzungsbedingt die Segel streichen. Ob er gegen die Seestädter auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig. Mit Wadenproblemen hatte hier auch Abwehrchef Fabian Herbst zu kämpfen, doch sein Einsatz gegen das JFV-Team ist nicht gefährdet. "Wir werden Bremerhaven nicht unterschätzen. Es wird auf jeden Fall eine noch schwierige Aufgabe, als gegen Werder. Wir müssen gegen JFV aber auf Sieg spielen", so Schnäckel.