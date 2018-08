Türkspor-Spieler John-Marvin Halstenberg musste sich mit einem torlosen Unentschieden begnügen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Den ersten Punkt sackte die TSV Farge-Rekum nach dem Abstieg ein. Gegen den viertplatzierten Tuspo Surheide erreichte die Reschke-Elf in der Fußball-Bezirksliga ein 2:2 (0:1)-Remis. Ebenfalls unentschieden spielte der SV Türkspor beim Gastgeber TSV Hasenbüren (0:0).

Über gleich drei Zähler konnte sich dagegen der Blumenthaler SV II freuen. Die Mannen um Spielertrainer Daniel Rosenfeldt behaupteten sich mit 2:1 (1:1) beim Drittletzten CF Victoria 05 Bremen. Die an diesem Spieltag pausierende SG Aumund-Vegesack II ist am Sonntag zu Hause gegen CF Victoria ‚05 Bremen wieder im Einsatz (17.30 Uhr).

TSV Hasenbüren – SV Türkspor 0:0: Der SVT-Coach Bahadir Kilickeser wusste nicht recht, wie er das Unentschieden bewerten sollte. „Für unsere Ansprüche ist dieser Punkt eigentlich zu wenig.“ Und gemessen an der ersten Halbzeit war dieses 0:0 tatsächlich zu wenig. „Wir hätten 3:0 führen müssen“, so Kilickeser. So traf Ferdi Kök in dem ersten Abschnitt nur den Pfosten und scheiterte ein weiteres Mal, wie Milan Meyer, am Gastgeber-Torwart Dennis Ullrich.

Nach dem Abpfiff war der Türkspor-Trainer Kilickeser dann froh über diese Punkteteilung, weil die Hausherren gegen den heißen Nordbremer Aufstiegsaspiranten gleich zwei sehr gute Möglichkeiten hatten. Doch der SVT-Keeper Patrick Wilhelm bestand diesen Härtetest in der Schlussphase mit Bravour. Hiernach ging der Gast auch kein Risiko mehr ein und ließ so die mögliche dritte Auswechslung verpuffen.

Hasenbüren baute zu Beginn auf seine Abwehrstärke und sein Konterspiel – und überließ dem Gegner den größeren Ballbesitz. „Man kann sagen, dass die beiden Torhüter herausgeragt haben. Dennis Ullrich bei Hasenbüren und Patrick Wilhelm bei uns. Sie haben ihren Teams letztlich den Punkt gesichert“, so Kilickeser, der nach dem Spielabbruch in der Rückrunde der vergangenen Saison betonte: „Wir sind hier sehr freundlich empfangen worden und es gab auch während des Spiels überhaupt keine Querelen.“

Am Sonntag erwartet nun der SV Türkspor den Nachbarn TSV Farge-Rekum (Anpfiff 15.30 Uhr). „Ich schätze Farge sehr viel stärker ein, als wie sie sich zuletzt präsentiert haben. Wir müssen gewarnt sein, dennoch möchte ich natürlich jedes Spiel gewinnen“, meinte Bahadir Kilickeser.

CF Victoria ‚05 Bremen – Blumenthaler SV II 1:2 (1:1): Seinen ersten Saisonerfolg feierte der BSV II-Neutrainer Daniel Rosenfeldt bereits am zweiten Spieltag. Mit einem Freistoßtor durch Florian Schwingel aus halbrechter Position – „an Freund und Feind vorbei“ (Rosenfeldt) – ging die Burgwall-Elf in der 15. Minute etwas glücklich in Führung. Doch bereits sechs Minuten später schafften die Stadtbremer den 1:1-Ausgleich (21./Sören Sewtz). Auf dem schwer bespielbaren Boden entwickelte sich kein gutes Spiel – „gerade die Außenbahnen und die Strafräume waren voll mit Sand“ (Rosenfeldt). So standen viele Zweikampfduelle im Mittelpunkt, wobei die Blumenthaler in diesem Bereich erst in der zweiten Halbzeit besser wurden.

Mit dem besten Angriff konnten die Nordbremer dann laut Rosenfeldt den 2:1-Siegtreffer erzielen. Hevidar Selle passte in dieser Szene auf den BSV II-Spielertrainer, dieser schickte Marco Suchan mit einem Pass auf die Außenposition. Suchan stieß anschließend in die Mitte durch, bediente Janis Hennecke am Elfmeterpunkt und dieser beförderte den Ball ins Victoria-Gehäuse (55.).

Der eingewechselte Leandro Zanatto Borges hatte hiernach noch eine sehr gute Möglichkeit auf 3:1 zu erhöhen, doch der CF-Schlussmann Björn Meyer war in dieser Szene einen Tick schneller (75.). Zudem startete Malte Ueckert von der Mittellinie einen Sololauf (89.), sein Schuss ging zwar daneben – doch wurde er noch vom Gastgeber-Torwart im Strafraum gefoult (89.).

Diesen Elfmeter kurz vor dem Abpfiff verschoss aber Daniel Rosenfeldt. Doch das war den Gästen letztlich egal, weil anschließend der Schiedsrichter die Partie abpfiff. Am Sonnabend erwarten nun die Blumenthaler den TSV Hasenbüren (12.45 Uhr).

TSV Farge-Rekum – Tuspo Surheide 2:2 (0:1): Nach der schmerzlichen 2:7-Auftaktniederlage beim Fünftplatzierten SC Lehe-Spaden konnte sich die Mannschaft von Trainer Björn Reschke dieses Mal auf dem heimischen Farger Sportplatz wenigstens über einen gewonnenen Punkt freuen. Dieser Zähler war letztlich glücklich für die Seestädter, denn Mahmut Özdöl konnte er zwei Minuten vor dem Abpfiff den starken Farger Schlussmann Gero Aust überwinden.

Den ersten Treffer erzielten auch die Surheider. Der Tuspo-Spieler Mergim Nebihi netzte in der 28. Minute für die Gäste zur 1:0-Führung ein. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabine, weil Farges Philip Bohnhardt auf der anderen Seite gleich zweimal scheiterte.

In der zweiten Halbzeit folgte dann der erfolgreiche Auftritt von Christian Bohnhardt (67.) – nach starker Vorarbeit von Philip Bohnhardt. Neun Minuten später war dann Philip Bohnhardt per Volleyschuss für die 2:1-Führung verantwortlich (76.). Doch letztlich müssen die Farger weiter auf den ersten Dreier warten, weil ja der Surheider Özdöl noch in die Maschen der Hausherren traf. Nach dem Abpfiff lobte der TSV-Trainer Björn Reschke besonders seinen Torhüter Gero Aust, der sich gleich mehrfach auszeichnete.