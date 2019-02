Der Beckedorfer Yannek Richter musste sich in seinem siegreichen Einzel gegen die Delmenhorster schon strecken. (Christian Kosak)

Beckedorf. Nach drei von sechs Spieltagen weisen die Beckedorfer 5:1 Punkte auf und belegen den zweiten Platz.

Den Anfang machten bei den Hausherren Lukas Fierek und Yannek Richter. Nachdem Richter in seinem Einzel gegen Alexander Ließ bereits mit 5:2 geführt hatte, musste er in die Verlängerung des ersten Durchgangs. „Vom 5:5 an hatte Yannek aber wieder spielerisch die Nase vorne und gewann den ersten Satz auch knapp“, berichtete Beckedorfs Mannschaftsführer Maximilian Schwier. Auch im zweiten Abschnitt führte Yannek Richter bereits relativ deutlich mit 4:1. Aber auch hier glich sein Gegner wieder zum 4:4-Gleichstand aus. Im Anschluss machte Yannek Richter den Durchgang jedoch zu.

Der BTC-Akteur Lukas Fierek hatte hingegen nicht so große Probleme in seinem Duell mit Erik Holzer. Fierek holte sich hier schnell ein Break in der ersten Runde und profitierte dann auch von vielen Fehlern seines Kontrahenten. Erst im zweiten Satz kämpfte sich Holzer noch einmal kurz rein. „Lukas legte aber noch eine Schippe drauf und gewann auch diesen Satz klar“, ließ Maximilian Schwier wissen.

Nun war Schwier selbst an der Reihe. „In meinem Einzel war der Gegner in jeder Situation unterlegen“, versicherte er. Vor allem im zweiten Durchgang habe er deutlich besser als sein Widersacher gespielt. Somit fehlte nur noch ein Zähler zum Gesamtsieg. Beckedorfs Lukas Tuckermann strahlte in seinem Duell mit Marc Landwehr in der ersten Runde eine klare Überlegenheit aus und entschied diesen auch deutlich mit 6:1 zu seinen Gunsten. „Im zweiten Satz wurde Lukas dann etwas zu passiv und musste diesen auch abgeben“, berichtete Schwier.

Im entscheidenden Match-Tiebeak fightete sich Lukas Tuckermann aber wieder zurück in die Partie und ergatterte mit aggressiven Punkten den Erfolg. Somit stand der Beckedorfer Sieg bereits nach den Einzeln fest.

„In den Doppeln haben wir dann nicht mehr mit der letzten Entschlossenheit gespielt. Dies habe gegen zwei starke Delmenhorster Doppel jeweils in drei Sätzen nicht gereicht“, äußerte sich der BTC-Mannschaftsführer Maximilian Schwier.

Weitere Informationen

Beckedorfer TC – TC Blau-Weiß Delmenhorst II 4:2: Schwier – Lintelmann 6:3, 6:0; Richter – Ließ 7:5, 6:4; Tuckermann – Landwehr 6:1, 3:6, 10:6; Fierek – Holzer 6:1, 6:3; Schwier/Abt – Lintelmann/Landwehr 3:6, 6:4, 3:10; Richter/Fierek – Ließ/Holzer 6:4, 4:6, 8:10 KH