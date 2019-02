Ob das Internationale Schwimmfest des Blumenthaler TV im Herbst stattfinden wird, steht noch in den Sternen. (Martin Prigge)

Blumenthal. Das Internationale Schwimmfest des Blumenthaler TV steht vor dem Aus. Wie der kommissarische Abteilungsleiter Uwe Schnibben mitteilt, sei eine Durchführung dieses Mega-Events „unter den derzeitigen Konditionen der Bremer Bäder nicht mehr tragbar“. Bereits im vergangenen Jahr hatte das BTV-Schwimmfest im Vegesacker Fritz-Piaskowski-Bad nur mit Einsparungen stattfinden können.

Im Oktober waren deshalb keine Weltklasse-Athleten nach Vegesack gekommen, auch die Event-Shirts hatte der BTV gestrichen. Die benachbarte SG Aumund-Vegesack hatte ihr „Internationales“ sogar erstmals ganz absagen müssen.

Verliert der leistungsorientierte Schwimmsport in Bremen-Nord etwa seine wichtigsten Aushängeschilder? Immerhin stellen die beiden Großveranstaltungen neben ihren sportlichen und kulturellen Werten nicht zuletzt auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für den Stadtteil dar.

Uwe Schnibben stellt klar: „Die Planungen für unser 49. Schwimmfest laufen zwar noch, und es haben bereits wieder 70 polnische Gastschwimmer zugesagt, aber wenn wir mit einer solchen Veranstaltung Verlust machen, können wir sie nicht durchführen.“ Unverständnis äußert der Vereinsfunktionär angesichts der Kostenexplosion der Bremer Bäder GmbH. So erhielt Schnibben, der zugleich Vorsitzender des BTV-Hauptvereins ist, Anfang Januar die Abrechnung für das BTV-Internationale 2018, das der Klub am ersten Oktober-Wochenende im Vegesacker Bad veranstaltet hatte. Rund 6000 Euro Mietkosten verlangte die Bädergesellschaft vom Blumenthaler TV für das Wochenende, 3000 Euro pro Veranstaltungstag.

Uwe Schnibben entnimmt der aktuellen Preisliste die Mietpreise der Schwimmbäder, die von den Bremer Bädern unterhalten werden. So besträgt die Miete für das Vegesacker Bad mit seinen sechs 25-Meter-Bahnen pro Stunde 369,40 Euro. Zum Vergleich: Das Bremer Unibad kann für 348,80 Euro pro Stunde gemietet werden – und hat als einzige 50-Meter-Bahn des Bundeslandes sogar zehn Bahnen zu bieten.

Schnibben stellt so die Badmiete infrage – im vergangenen Jahr war das Lehrschwimmbecken in der Vegesacker Halle wegen Bauarbeiten gesperrt, was nicht zuletzt den Zugang zur Halle über rutschige Fliesen erschwert hatte. „Wir sollen voll bezahlen, obwohl das Bad nicht einmal voll einsatzfähig war“, ärgert sich Schnibben. Die Bädergesellschaft hatte hierzu geantwortet, dass der Verein ja ohnehin nur das Wettkampfbecken für seine Veranstaltung nutze, was Kopfschütteln beim BTV-Funktionär auslöste.

„Diese Preispolitik ist nicht mehr nachvollziehbar. Das Geld, das den Vereinen in Rechnung gestellt wird, würde kein Schwimmbad an einem solchen Oktobertag einnehmen“, sagt Uwe Schnibben. Der BTV-Chef hat eine beunruhigende Vermutung: „Es kann doch nicht sein, dass das Ehrenamt die Bremer Bäder finanziert. Daraus kann ich nur schließen, dass man uns gar nicht will.“ Ob die 49. Auflage des BTV-Internationalen im Herbst dieses Jahres stattfindet, ist also noch offen.

Für 2020 stünde dann ein großes Jubiläumsschwimmfest zur Feier des halben Jahrhunderts an – hinter dem 50. BTV-Internationalen steht somit ebenfalls ein Fragezeichen. Schnibben: „Die Kuh, die man melkt, sollte man nicht schlachten. Es ist jetzt an der Zeit, dass sich etwas tut.“