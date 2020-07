Anfang März dieses Jahres hatte sich die Nordbremer Schwimm-Szene über die Einigung der Vereine mit den Bremer Bädern bezüglich der Mietpreise für die Nutzung des Vegesacker Bades für die internationalen Schwimmfeste des Blumenthaler TV und der SG Aumund-Vegesack gefreut. Wenige Tage später kam der Corona-Lockdown.

Die SG Aumund-Vegesack sagte daraufhin ihr als großes 50-jähriges Jubiläum geplantes Wettkampf-Event „Väsacker Jung un sine Gesche“ ab – und nun fällt der Pandemie auch das zweite halbhundertjährige Schwimm-Jubiläum des Jahres zum Opfer: Das 50. Internationale Schwimmfest des Blumenthaler TV wurde auf 2021 verschoben.

Norbert Geyer, BTV-Abteilungsleiter, sprach aus, was viele angesichts der wohl auf lange Sicht verbotenen Großveranstaltungen vermutet hatten: „Wir verfolgen alle den aktuellen Trend für Großveranstaltungen und da sieht man ganz deutlich, dass gerade bei solchen Events in Schwimmbädern, wo sich die Teilnehmer normalerweise eng aneinander aufhalten, eine Durchführung unseres Schwimmfestes mit so vielen Teilnehmern nicht funktioniert.“

Jetzt strebt Norbert Geyer einen neuen Vertrag für das kommende Jahr mit den Bremer Bädern auf Basis des alten für 2020 an. „Die polnischen Gastvereinen wären sogar gekommen, wenn sie gedurft hätten. Übernachtungen waren reserviert und auch die ersten Kosten für Pokale würden jetzt anfallen. Aber mit geschlossenen Duschen und Umkleiden und den Abstandsregeln wäre das in Vegesack nicht möglich“, begründete der BTV-Schwimmchef die nun verkündete Verschiebung.

Die gewonnene Zeit bis zum Jubiläum im Herbst 2021 möchte Norbert Geyer nutzen, „um Luft zu gewinnen.“ Da es im Zuge der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung noch keine Standards für Großveranstaltungen dieser Art gibt und der Deutsche Schwimmverband noch an Überlegungen zur Wettkampfsaison 2020/21 feilt, gebe es auch Überlegungen, wie das BTV-Internationale eingeschränkt stattfinden könnte. „Vielleicht werden Schwimm-Veranstaltungen auseinandergezogen und dann in einem Zeitraum von mehreren Wochen durchgeführt. Man kommt dann als Athlet in die Halle, schwimmt sein Rennen und geht wieder“, so Norbert Geyer. „Das wäre aber wie der Fußball ohne Zuschauer – und würde unserem Jubiläum nicht gerecht werden.“

Wettkampftechnisch kann das Jahr 2020 wohl fast abgehakt werden. Deshalb, so der BTV-Funktionär, habe der Nordklub seine Trainingsplanung bereits so ausgerichtet, als wenn das Wettkampfjahr 2021 mit allen Meisterschaften dann wie ursprünglich geplant stattfinden würde. Im Zuge dessen wünschte sich Norbert Geyer, dass auch das Vegesacker Bad den Schwimmvereinen möglichst bald als Trainingsstätte zur Verfügung stehen könnte, „da wir durch die Hygienekonzepte mehr Wasserflächen nutzen müssen, um die gleiche Anzahl an Schwimmern unterzubringen. Wir warten auf Benachrichtigungen der Bremer Bäder. Jede Woche zählt und könnte uns einen höheren Trainingsstandard ermöglichen. Fehlendes Training lässt sich im Schwimmen leider nicht aufholen.“