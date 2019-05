Einmaliges Erlebnis für die Kids der HSG Lesum/St. Magnus: Sie liefen mit den Bundesliga-Handballern beim Spiel zwischen dem TSV Hannover-Burgdorf und den Rhein-Neckar Löwen gemeinsam in die Halle ein. (fr)

Hans-Jürgen Büse von der HSG Schwanewede/Neuenkirchen hat im Rahmen seiner vierwöchigen Asientour auch an zwei Lauf-Wettbewerben teilgenommen. Beim 30. Mangyongdae-Prize-Marathon in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang belegte Büse unter 178 nicht koreanischen Männern in einer Zeit von 1:09:54 Stunden Rang 105. Der 65-Jährige startete dabei vor rund 60 000 Zuschauern im 100 000 Menschen fassenden Kim-Il-Sung-Stadion. Erst zum sechsten Mal seien auch ausländische Läufer zugelassen gewesen. Erstmals hätten die Nordkoreaner sogar Medaillen an die Läufer verteilt. Während in Pyongyang insgesamt 1000 ausländische Aktive zugelassen waren, durften sich ganze 500 am 7. Jineshanling-Great-Wall-Marathon in China beteiligen. „Das ist der härteste Lauf Chinas“, betonte Hans-Jürgen Büse. Ursprünglich wollte er einen Halbmarathon absolvieren, doch letztlich begnügte er sich auf der teilweise maroden chinesischen Mauer mit den zehn Kilometern. Nach einer Netto-Zeit von 2:32:50 Stunden überquerte der Schwaneweder die Ziellinie. Büse absolvierte damit seinen insgesamt 600. Volkslauf.

So schnell nicht mehr vergessen werden die Nachwuchs-Handballer der HSG Lesum/St. Magnus ein Erlebnis in Hannover. Die männlichen und weiblichen E-Junioren der Spielgemeinschaft nahmen als Einlauf-Kids am Spiel der Handball-Bundesliga zwischen dem TSV Hannover-Burgdorf und den Rhein-Neckar Löwen teil. Die Nordbremer Delegation bestand insgesamt aus rund 60 Personen. „Ich hatte bereits in der vergangenen Saison versucht, einen Termin für die Kids zum Einlaufen zu bekommen. Seitdem bin ich im Verteiler der Recken“, erklärte Lesums Frauen-Coach Jutta Junge, die zusammen mit Viviane Fitschen auch die weibliche E-Jugend der HSG trainiert. Junge freute sich sehr, dass es nun geklappt hat. „Und dann auch noch für solch ein super Spiel“, berichtete die Übungsleiterin. Die Lesumer sahen einen 30:28-Sieg der Rhein-Neckar Löwen in der Stadt an der Leine. ⇒KH

In Bremen-Nord fühlt sich der Ex-Grohner Terence Baah immer noch sehr wohl. Beim Fußball-Gastspiel gegen DJK Germania Blumenthal (3:1) stand der 29-jährige Mittelfeldspieler im Aufgebot von Tura Bremen und zeigte sich nach Spielende zuversichtlich, dass das DJK-Team den Klassenerhalt schafft. Auch freute er sich, dass sich der stark abstiegsgefährdete SV Grohn mit 2:1 in Woltmershausen durchsetzte, wo er mit seinen Teamkollegen am Sonntag, 12. Mai (Anpfiff 15 Uhr), zu Gast sein wird.⇒ OSH

Der Keglerverein Bremen-Nord hat in einer Versammlung beschlossen, sich grundsätzlich weiter an der Landesliga Bremen beteiligen zu wollen. „Das bedeutet im Moment aber nicht mehr, als die Bereitschaft unseres Vereins, dieses auch finanziell zu unterstützen“, informierte der Kapitän der KSG Bremen-Nord, Ralf Cording. Ob sich nun auch genügend Kegler für die kommende Saison finden werden, müsse sich erst noch zeigen. „Die Meldung an den Landesverband muss meistens bis Ende Juni oder Juli raus“, teilte Cording mit. Es könne sogar passieren, dass Bremen-Nord zum entscheidenden Faktor für die gesamte Landesliga werde. „Bei einem Rückzug verbleiben nach heutigem Stand nur noch vier Mannschaften. Laut Landessportwart ist das aber zu wenig für den Erhalt der Liga. Alternativ könnte ein Aufsteiger aus Bremerhaven oder Bremen das Ganze wieder zurecht rücken“, ließ Ralf Cording wissen. ⇒KH

184 Kilometer hat Marcel Hägermann am vergangenen Sonnabend zurückgelegt – für ein Heimspiel in der Sperberstraße. Der Handball-Trainer des SV Grambke-Oslebshausen kam von einer beruflichen Veranstaltung aus Soltau angedüst und musste sich auf der A7 durch sechs Kilometer zähfließenden Verkehr quälen. Aufgrund dieser Verzögerung stand er exakt mit dem Anpfiff in der Halle. Eine Punktlandung sozusagen. Den wichtigen 40:30-Sieg über die HSG Delmenhorst II konnte der 30-Jährige anschließend kaum auskosten, da er umgehend wieder zurück nach Soltau musste. ⇒ELO

Noch mehr Glück hätte der erweiterte Vorstand der HSG Schwanewede/Neuenkirchen bei seinem Ausflug nicht haben können. Die ehrenamtlichen Handballer hatten sich in der ÖVB-Arena unter die 6698 Zuschauer gemischt, die dem Basketball-Bundesliga-Krimi der Eisbären Bremerhaven gegen die BG Göttingen beiwohnten. „Das war extrem spannend und hat uns super gefallen“, freute sich HSG-Handball Obmann Georg Bringmann über den 94:88-Heimsieg der Bremerhavener in der Verlängerung. Der erweiterte Vorstand der „Schwäne“ sucht sich seit einiger Zeit bewusst handballfremde Sportarten aus, um einmal gemeinsam etwas völlig anderes zu erleben. „Wir machen so etwas als Dankeschön für die vielen kostenlosen Stunden, die unsere Ehrenamtler für den Verein leisten“, erklärte Georg Bringmann. „Und da die Terminkalender in der Weihnachtszeit ja meist randvoll sind, ist das für uns immer der späte Ersatz für eine Weihnachtsfeier.“ Bei den Basketball-Kiebitzen von der HSG Schwanewede/Neuenkirchen ging es übrigens auch in die Overtime: Sie ließen den Abend kulinarisch im „Worpsweder Bahnhof“ ausklingen.⇒ ELO