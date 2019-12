Yasin Caliskan erzielte für den Tabellenführer 1. FC Burg ein Traumtor. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Vor der Winterpause gibt es in der Fußball-Bezirksliga Bremen bei den Nordbremer Mannschaften Licht und Schatten – sprich Aufstiegsgedanken und Abstiegssorgen. So verloren am 16. Spieltag die TSV Farge-Rekum mit 3:5 bei der Leher TS II und der TSV Lesum-Burgdamm gegen SC Borgfeld II mit 0:3. Auch der Blumenthaler SV II kassierte beim 4:7 gegen SC Weyhe viele Tore und die SG Aumund-Vegesack II unterlag ATS Buntentor mit 0:3.

Dahingegen konnte der Tabellenführer 1. FC Burg mit 4:1 gegen TuS Schwachhausen II gewinnen und wird auf der Spitzenposition überwintern. Zuvor kommt es an diesem Sonntag aber noch zum Nordderby zwischen dem Gastgeber TSV Farge-Rekum und dem Blumenthaler SV II (Anpfiff 14 Uhr).

Leher TS II – TSV Farge-Rekum 5:3 (2:3): Wie derzeit bei den Fargern häufiger zu beobachten ist, war die erste Hälfte recht ansehnlich. „In der zweiten Halbzeit sind wir aber nicht mehr reingekommen, obwohl Lehe eigentlich nicht stärker war“, sagte TSV-Akteur Dennis Zäbe nach dem Kellerduell. Das Nord-Team von Trainer Malte Golla ging personell aber erneut auf dem Zahnfleisch. „Wir sind mit elf Mann angereist, einer davon war angeschlagen“, berichtete Malte Golla, der sich daher über den Einsatz des Altherren-Spielers Dierk Blümel freute.

Christian Bohnhardt brachte Farge in Führung (15.), doch drei Minuten später glich Daniel Winkler (LTS II) aus. 120 Sekunden später erzielte erneut Christian Bohnhardt einen Treffer, doch durch Luca Bahra stand es in der 37. Minute 2:2. Kurz vor dem Wechsel markierte Dierk Blümel die 3:2-Führung der Farger und gleichzeitig den Schlusspunkt eines gut geführten ersten Durchgangs.

Zweimal David Eva (52./67.) und ein laut Dennis Zäbe abseitsverdächtiges Tor von Daniel Winkler (63.) führten die Seestädter letztlich zum 5:3-Erfolg – und Farge noch tiefer in den Abstiegskampf. „Wir haben uns anständig verkauft, aber es reichte wieder nicht. Mit der Personalsituation ist es einfach schwierig“, so Malte Golla.

Blumenthaler SV II – SC Weyhe 4:7 (2:3): Gleich elf Tore gab es am Burgwall zu bestaunen. Die ersten drei – ausgerechnet drei Gegentreffer für BSV II – waren laut Peter Rosenfeldt, dem Vater des Blumenthaler Spielertrainers Daniel Rosenfeldt, der Schläfrigkeit seiner Mannschaft geschuldet. „Den Beginn haben wir völlig verschlafen“, so Rosenfeldt. Helge Schulz (5.), Joel Braune (16.) und Dirk Dennis Lampe (24.) setzten mit der frühen 3:0-Führung ein Weyher Ausrufezeichen. Ein Eigentor durch Finn Luca Wiechmann (27.) sowie der Treffer von Andreas Beutelsbacher (42.) ließen Blumenthals Reserve dann aber noch vor der Pause herankommen.

„Da lief es eigentlich gut“, meinte Peter Rosenfeldt. Doch nach dem Wiederanpfiff fingen sich die Nordbremer das 2:4 durch Dennis Rohmeyer ein (48.), ehe Rohmeyer erneut erfolgreich abschloss (68.) – und Dirk Dennis Lampe das 6:2 der Niedersachsen markierte (74.). „Da haben wir die Köpfe ein bisschen hängen lassen“, sagte Peter Rosenfeldt.

Dennoch erzielte Jannik Ehlers das 3:6 (81.), bevor Ken Purnhagen einen Strafstoß zum nunmehr siebten Weyher Torerfolg ummünzte (88.). Mirko Leppeks Treffer zum 4:7-Endstand bedeutete nur noch Ergebniskosmetik (90.).

TSV Lesum-Burgdamm – SC Borgfeld II 0:3 (0:1): Erkan Köseler war mit der Leistung einverstanden, mit dem Ergebnis nicht. „Am Ende hätte es ein Unentschieden oder sogar den Sieg für uns geben müssen“, war Köseler überzeugt. Der Grund: Erst in der Nachspielzeit wandelte Borgfeld II die 1:0-Führung in den letztlich klaren 3:0-Sieg um. Außerdem sei der Führungstreffer durch Tim Niklas Wachtendorf (41.) klares Abseits gewesen.

„Alle bis auf den Schiedsrichter haben das gesehen“, so Köseler. Die ersatzgeschwächten Lesumer – die Defensive war fast vollständig umbesetzt – zeigten dennoch eine ansprechende Leistung. Ibrahima Bah überzeugte als improvisierter Innenverteidiger, ebenso wie der starke TSV-Schlussmann Jan Hinrichs. Insbesondere im zweiten Durchgang waren die Gastgeber am Drücker, doch hochkarätige Torchancen von Abubacarr Drammeh und Alex Patehe wollten schlichtweg nichts Zählbares bringen. „Wenn wir in der Rückrunde so spielen, sehe ich keine Gefahr“, gab sich der TSV-Coach Erkan Köseler trotz prekärer Tabellensituation zuversichtlich.

TuS Schwachhausen II – 1. FC Burg 1:4 (1:1): Eine Woche nach der gerissenen Siegesserie bewies der Tabellenführer Burg, dass er sich nicht aus der Ruhe hat bringen lassen. Die FCB-Elf von Trainer Sascha Steinbusch erreichte so einen ungefährdeten 4:1-Sieg in Schwachhausen und überwintert somit ungeschlagen mit tollen 46 Punkten und großem Abstand auf das Verfolgerfeld an der Spitze. „Wir haben nur zwei Bezirksliga-Punkte liegen gelassen. Das ist einfach eine überragende Leistung des Teams“, freute sich Steinbusch.

Bennett Heimer brachte die Gäste kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (44.), doch durch einen Foulelfmeter glich Schwachhausen II unmittelbar danach in Person von Ahmad-Fahad Kabir aus (45.). „Den Elfer kann man geben, aber vorausgegangen war ein Handspiel“, bemerkte Steinbusch. In der Schlussphase feierte dann Burgs Goalgetter Julian Kubicek einen Doppelschlag (79./83.), ehe Yasin Caliskan per Traumtor aus 25 Metern (90.+2) einer beeindruckenden FCB-Leistung die Krone aufsetzte – und die Nordbremer mit dem 4:1 in die wohlverdiente Winterpause schickte.

ATS Buntentor – SG Aumund-Vegesack II 3:0 (1:0): Vegesacks Co-Trainer Malik Öztekin, der den erkrankten SAV-Coach Dave Kankam an der Seitenlinie vertrat, erlebte eine unkonzentrierte SAV-Reserve. „Buntentor hat hinten dicht gestanden und war taktisch einfach besser. Wir waren nicht kreativ und energisch genug“, meinte Öztekin. Zwar hatte Vegesack II durchaus gefährliche Momente, schaffte es jedoch nicht, erfolgreich abzuschließen.

Auf der anderen Seite wurden die Nordbremer dreifach ausgekontert. Für Buntentors frühen 1:0-Führungstreffer zeichnete so Simon Alves Martins verantwortlich (10.). In der 50. Minute vollendete Mohamed Chaib einen Konterangriff zum 2:0 und 20 Minuten später markierte Artur Raffelsiefen den 3:0-Endstand (70.).

„Es fehlte in der Abstimmung und auch am Siegeswillen. Trotzdem sind wir mit dem Saisonverlauf bisher sehr zufrieden. Wer hätte gedacht, dass wir da oben mitspielen“, sagte Malik Öztekin, dessen Team auf dem vierten Tabellenplatz überwintert.