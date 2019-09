Frederik Bohnhardt (links, hier im Derby gegen die SAV II) bescherte der TSV Farge-Rekum im mit 4:2 gewonnenen Kellerduell beim ATSV Sebaldsbrück mit seinem Treffer zum 1:0 einen guten Einstieg. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Sechstes Spiel, sechster Sieg – Aufsteiger 1. FC Burg gibt in der Fußball-Bezirksliga weiterhin den Ton an. Im Derby beim Blumenthaler SV II gelang ein 4:2-Erfolg. Ein Tor mehr erzielte beim 5:2-Erfolg über den TV Bremen-Walle 1875 die SG Aumund-Vegesack II. Im Kampf um den Klassenerhalt verschaffte sich die TSV Farge-Rekum mit einem 4:2 beim ATSV Sebaldsbrück Luft und arbeitete sich auf Platz zehn vor. Der TSV Lesum-Burgdamm musste hingegen bei Tuspo Surheide eine 0:4-Niederlage hinnehmen.

Blumenthaler SV II – 1. FC Burg 2:4 (1:4): Am Burgwall sah es kurzzeitig so aus, als sollte die Siegesserie der Mannen von Coach Sascha Steinbusch möglicherweise enden. „Wir waren noch gar nicht richtig auf dem Platz, da haben wir bereits ein Tor kassiert“, berichtete Steinbusch – Blumenthals Jannik Stein überraschte die Gäste nach einem Eckstoß mit dem 1:0 (2.). Weil BSV-Akteur Torben Vopalensky kurz darauf einen Schritt zu langsam war, gelang den Burgern durch Benett Heimer der Ausgleichstreffer (7.). Per Kopf brachte Kevin Stepput den FCB anschließend in Führung (18.). Dann schlug wieder einmal die Stunde des Julian Kubicek: Der schnelle Burger Angreifer sorgte mit einem eiskalten Doppelschlag für den 4:1-Pausenstand (36./37.).

Nach dem Wechsel leisteten sich die Gäste einen Fehler im Spielaufbau, wodurch Blumenthal in Person von Florian Schwingel zum 2:4-Anschlusstreffer gelangte (47.). „Da haben wir gut gepresst“, sagte BSV-Spielertrainer Daniel Rosenfeldt. Anschließend forderte er einen Elfmeter, weil Jannik Stein im Sechzehner berührt worden war, doch der Unparteiische ließ weiterlaufen.

Zwei Minuten vor Schluss hatte BSV-Torschütze Florian Schwingel noch eine Kopfballchance, zuvor hätten auch die Burger Alexander Kensel und Goalgetter Julian Kubicek, die nur den Pfosten trafen, die Führung ausbauen können. „Ich fand das Spiel insgesamt sehr ausgeglichen, aber Burg hat aufgrund der ersten Halbzeit verdient gewonnen“, so Daniel Rosenfeldt.

TV Bremen Walle 1875 – SG Aumund-Vegesack II 2:5 (1:3): „Das war ein gutes Spiel. Nachdem wir den Kader sortiert haben, scheint es jetzt zu funktionieren. Wir hätten durch viele Chancen noch höher gewinnen können, aber bei der jungen Mannschaft fehlt natürlich noch Erfahrung“, resümierte SAV-Coach Dava Kankam. Nach sechs Minuten brachte Ahmed Atris die Gäste um Trainer Dave Kankam in Führung, doch acht Minuten später glich Thorben Duin aus (1:1/14.). Noch vor der Halbzeitpause glückten den Vegesackern aber zwei weitere Treffer – Musa Boiro sorgte zunächst für die Führung zum 2:1 (37.), ehe Vincent Schröder kurz vor dem Wechsel auf 3:1 erhöhte. Diese Expansion setzten SAV-Goalgetter Tom Wittkowski mit dem 4:1 (58.) und Nils Dettmering (5:1/63.) fort. Benjamin Sams Tor zum 2:5-Endstand (69.) war nur noch Ergebniskosmetik.

ATSV Sebaldsbrück – TSV Farge-Rekum 2:4 (1:2): Mit ihrem zweiten Saisonsieg konnte die TSV den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern. Sebaldsbrück trat zwar technisch gut auf, zeigte aber Probleme in der Defensive. „Wir kamen gut aus der Kabine und haben unsere Chancen direkt genutzt“, freute sich Malte Golla, der mit Florian Schulze das Farger Trainerduo bildet. So schob Frederik Bohnhardt den Ball nach einem herrlich herausgespielten Spielzug zum 1:0 ein (20.). Die Platzherren erkämpften sich kurz danach jedoch den 1:1-Ausgleich durch Berkay Imren (25.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Farge-Stürmer Thorben Jendroschek nach einem Einwurf noch die erneute Führung der Gäste (45. +2). Zwei erfolgreiche Konterangriffe der TSV mündeten zuerst im 3:1 durch Christian Bohnhardt (78.) und schließlich im 4:1 von Alexander Adrian (81.), ehe Can Aykaya für Sebaldsbrück noch auf 2:4 verkürzte (85.). „Das Sechs-Punkte-Spiel haben wir gewonnen. An diese Leistung wollen wir im Derby gegen Blumenthal II am Wochenende anknüpfen“, sagte Malte Golla.

Tuspo Surheide – TSV Lesum-Burgdamm 4:0 (2:0): Nach dem zweiten Saisonsieg aus der Vorwoche bemängelte der Lesumer Trainer Erkan Köseler in der Partie gegen die Bremerhavener die Chancenverwertung seiner Elf. „Das Ergebnis war viel zu hoch, aber heute hat es nicht sein sollen. Wir müssen unsere Chancen nutzen. Surheide war effizient, wir nicht. Ein besonderes Lob geht an unseren Mittelfeldmann Adnan Ayub für seine gute Leistung“, formulierte Köseler.

So scheiterten Ghiath Shehada, Tarik Stiefs und Alex Patehe allesamt alleine vorm gegnerischen Torhüter. Durch einen Konter geriet Lesum mit dem Tor von Behar Nebihi 0:1 in Rückstand (15.), und kurz vor der Pause erhöhte Faruk Arslan für die Gastgeber auf 2:0 (43.). „Es wäre locker ein Punkt drin gewesen“, sagte Erkan Köseler, nachdem Alex Patehe einen Foulelfmeter verschossen und Bugra Kurt zuvor das Surheider 3:0 markiert hatten (83.). Letztlich erzielte Faruk Arslan zwei Minuten vor dem Abpfiff noch das 4:0 der Seestädter (88.).