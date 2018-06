Der Blumenthaler SV II jubelte nach dem souveränen 5:1-Heimsieg gegen ESC Geestemünde II über den Bezirksliga-Klassenerhalt. (ANDREAS KALKA)

Bremen-Nord. Da half auch die stark begonnene Rückrunde nichts mehr. Landesliga-Absteiger SV Türkspor enttäuschte in der Fußball-Bezirksliga im Verfolgerduell gegen den FC Huchting und verlor mit der 0:4-Schlappe das Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz neben der SG Findorff. Gerettet hat sich hingegen Aufsteiger Blumenthaler SV II mit einer 5:1-Gala gegen ESC Geestemünde II. Im Tabellenmittelfeld schloss die SG Aumund-Vegesack II die Serie mit einer 0:1-Niederlage gegen FC Roland Bremen ab.

Tuspo Surheide – 1. FC Burg 5:1 (3:1): Die Burger zeigten gegen die Bremerhavener die schlechteste Leistung seit Monaten und wurden nach dem Abstieg aus der Landesliga vor Jahresfrist nun weiter in die Kreisliga A durchgereicht. Für Interimstrainer Kai Stegemann, der vor dem vorletzten Spieltag Mirko Wendland abgelöst hatte, war es ein gebrauchter Tag.

Die Nordbremer nahmen in diesem Spiel den Kampf nicht an und verschliefen die erste halbe Stunde. Mergim Nehibi erzielte so bereits in der siebten Minute das 1:0 für Surheide. Zehn Minuten später erhöhte Armin Cehajic auf 2:0, ehe Dominik Hucke mit dem 3:0 alle Hoffnungen auf einen Klassenerhalt des FCB zunichtemachte (26.). Daran änderte auch Thorben Nordhoffs Treffer zum 1:3-Pausenstand nichts (44.). Im zweiten Durchgang legten die Bremerhavener mit Toren von Vilson Berisha (65.) und Hysen Shala (67.) nach.

„Hier war nichts zu holen. Das war so natürlich alles nicht geplant“, sagte ein geknickter FCB-Teammanager Leif Eriksons unmittelbar nach dem Ende der Partie. Als zeitweise bestes Rückrundenteam der Liga entwickelte sich Burgs Mannschaft zuletzt eher zu einer Art Himmelfahrtskommando. In der Kreisliga A wird das Team nach dem Weggang von Spielertrainer Mirko Wendland zur neuen Saison – wie berichtet – von Torhüter Sascha Steinbusch trainiert. „Ein Großteil der Mannschaft bleibt – wir werden aber komplett bei null anfangen“, so Leif Eriksons.

FC Huchting – SV Türkspor 4:0 (2:0): Dem Topspiel zwischen den beiden Aufstiegskonkurrenten war im Vorfeld besondere Brisanz zugeschrieben worden, weshalb ausnahmsweise zwei Assistenten beordert worden waren, um Schiedsrichter Fabian Meyer zu unterstützen. Nach dem Abpfiff jubelte Huchting über den einwandfrei geglückten Aufstieg, während Türkspor um Coach Bahadir Kilickeser durch das 0:4 als letztlich Viertplatzierter die Rückkehr in die Landesliga verpasste. Vor der berauschenden Kulisse von 350 Zuschauern verloren die Blumenthaler die Partie verdient, wie Kilickeser anmerkte.

„Das hat an der Einstellung gelegen und war reine Kopfsache, weil wir spielerisch nicht gegen die Wand gedrückt wurden“, so der Türkspor-Trainer. Von zwei schnellen Führungstoren durch Constantin Luchita (24.) und Alexander Wieting (26.) war die Burgwall-Elf sichtlich geschockt. Die Folgetreffer in der zweiten Halbzeit wunderten da nicht mehr. Kim Johnny Keiser (54.) und erneut Constantin Luchita (60.) machten den Sack für Huchting früh zu und den Aufstieg perfekt.

„Ich möchte Huchting gratulieren, denn sie haben sich verdient mit dem Aufstieg belohnt“, zollte Bahadir Kilickeser dem gegnerischen Team Respekt. Kilickeser war sein Team betreffend aber auch realistisch: „Wenn du keines der Topspiele gewinnst und gegen die drei Teams, die in der Tabelle vor uns gelandet sind, sogar verlierst, kannst du dir den Aufstieg abschminken. Wir probieren es in der nächsten Saison noch einmal, aber leichter wird es nicht. Die Enttäuschung ist jetzt sehr groß, und das müssen wir erst einmal verarbeiten.“

Blumenthaler SV II – ESC Geestemünde II 5:1 (2:0): Große Freude gab es hingegen am Burgwall, wo die BSV-Reserve zum Saisonabschluss ein wahres Feuerwerk ablieferte und sich mit einer grandiosen Leistung den Klassenerhalt sicherte. Nachdem die ersten 15 Minuten noch zerfahren gewesen waren, zeigte sich der BSV II im Anschluss motivierter als die Gäste und unterstrich, dass man mehr wollte.

Die frühe 1:0-Führung per Kopf durch Blumenthals besten Torjäger Leandro Zanatto Borges (zwölf Saisontreffer) leitete ein dominierendes Auftreten der Elf von Trainer Sven Landwehr ein. Zaubern durfte im Anschluss Torben Vopalensky, der mit drei Toren maßgeblichen Anteil am Erfolg der BSV-Reserve hatte (26./54./56.) – der zwischenzeitliche 1:2-Anschlusstreffer von Geestemündes Raymond-Valentin Marginean (51.) nützte nichts mehr. Janis Hennecke schoss die Blumenthaler kurz vor Schluss mit dem 5:1 endgültig in den Fußball-Himmel (88.).

„Wir haben alles richtig gemacht, auch durch Umbaumaßnahmen. Da hat alles gepasst und wir haben als Verein zusammengehalten“, freute sich BSV-Trainer Sven Landwehr, der gleichzeitig die Ü32-Leihgaben Frank Schulken und Robert Herdzina für gute Leistungen lobte. „So ein Feuerwerk als Abschluss war echt top.“

SG Aumund-Vegesack II – FC Roland Bremen 0:1 (0:1): „Wir sind froh, dass die Saison zu Ende ist“, gab SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann nach der 0:1-Niederlage zu Protokoll. Die Vegesacker Akteure um das Duo Manuel Broekmann/Michael Leopold zeigten sich zwar mit dem achten Platz im Tabellenmittelfeld zufrieden, bemängelten jedoch einen Schlendrian im Abschluss. So ließen Nils Dettmering, Florian Kölling und Ghandi Mohamad gute Torchancen aus. „Aber wir haben ein sehr gutes Spiel geliefert. Obwohl es um nichts mehr ging, wurde sehr kampfbetont agiert, was schön anzusehen war“, sagte Michael Leopold. Mostafa Rezaei nahm einen Fehlpass dankend an und erzielte den einzigen Treffer des Tages (17.). „Nach kurzem Schock kam fünf Minuten später unser Kampfgeist wieder und wir schnürten den Gegner in seiner Hälfte ein“, berichtete Michael Leopold von dem unglücklichen Gegentor.