Norbert Krage (fr)

Norbert Krage: Das hat sich durchaus verlagert. Wir haben in der Klasse einige Spiele verloren. Die Trainingsbeteiligung ist dadurch schlechter geworden. Unsere Spieler sind mehr Feierabend-Kicker. Charakterlich ist die Mannschaft astrein.

Die Spiele, die wir ausgetragen haben, haben wir mit wenig Training absolviert. Vier bis fünf Spieler wollten wegen Corona nicht mehr spielen. Ich bin erstaunt gewesen, wie stark die Mannschaften teilweise gegen uns in der 3. Kreisklasse aufgetreten sind.

Sebastian Dress ist ein typischer Fall. Er isst lieber zwei Pizzen als zum Training zu kommen. Dafür ist Sebastian ein Freistoß-Ass, hat gegen Großenmeer II gleich zwei ruhende Bälle verwandelt. Eigentlich müsste er noch fünf bis zehn Kilogramm abnehmen. Für uns ist Sebastian Dress dennoch ein ganz wichtiger Spieler.

Kai-Uwe Hartmann ist der gute Geist des Vereins. Er wohnt direkt am Sportplatz, kümmert sich um die Anlage und die Vereinskneipe. Ich komme ganz gut mit ihm aus.

Per Telefon. Es gibt keine Trainingspläne. Ich bin der Meinung, dass dies in der Klasse völliger Quatsch ist. Die Spieler sollen selbst versuchen, in Tritt zu bleiben. Wichtig ist aus meiner Sicht, den Kontakt zu den Spielern zu halten. Einige Spieler sind schon richtig heiß, würden gerne wieder anfangen.

Ich denke, dass das Thema noch nicht erledigt ist. Berne wird uns über kurz oder lang nötig haben. Die älteren Leute in den Vereinen haben sich wohl früher mal gezofft. Es liegt aber nicht an den jungen Spielern, dass die Zusammenarbeit nicht zustande gekommen ist. Wenn ich von der sportlichen Seite ausgehe, müssen Berne, Lemwerder und Warfleth zusammengehen. Dann hättest du auch keine Personalprobleme mehr.

Zur Person

Norbert Krage

ist in Lüneburg geboren und im fünften Spieljahr Coach beim FSV Warfleth, der in der Spielserie 2020/21 der 3. Kreisklasse Jade-Weser-Hunte angehört. Hinter dem 66-jährigen Übungsleiter liegen Trainerstationen beim TV Esenshamm (Herrenbereich) und beim VfL Brake (Jugendbereich). Norbert Krage, der in Brake wohnt, lief in seiner aktiven Zeit als Spieler für den Lüneburger SK auf.