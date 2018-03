Christian Bober gewann mit dem DC Vegesack, verlor aber eine Runde an die Teamkollegen. (Christian Kosak)

Vegesack. Bei dieser Endrunde sehnt der sechsfache Champion den Sieg mehr denn je herbei, denn sie wird im Bürgerzentrum Vahr ausgetragen und ist damit quasi ein Heimspiel. Lokalrivale Die Ratten Bremen wären nach derzeitigem Tabellenbild als Fünfter nicht dabei, befinden sich mit nur einem Zähler Rückstand auf den ausreichenden vierten Rang aber noch in Schlagweite.

Der DC Vegesack unterstrich, dass mit ihm gerechnet werden muss. Aus dem Spieltag Mitte Januar, bei dem die Nordbremer mit einem Rumpfteam Niederlagen gegen Diedersen (2:10) und Die Ratten Bremen (5:7) kassierten, haben sie ihre Lehren gezogen und fortan personell alles aufgeboten, was eben möglich ist. „Wir hatten für heute zwölf Zusagen“, erläuterte Michael Klönhammer, dass jeder noch einmal genauer hinschauen würde, ob er nicht doch dabei sein könne.

Bei René Berndt und Tomas Seyler ließ sich das am vergangenen Wochenende beim besten Willen nicht einrichten, aber auch so hatten die Vegesacker eine Truppe auf die Beine gestellt, die Dinslaken mit 10:2 und Wolfenbüttel mit 8:4 in der Heimspielstätte im „Nightfly“ in der Lindenstraße die Grenzen aufzeigte. René Berndt hätte ursprünglich wegen der Teilnahme an den UK Open passen müssen, doch dann kam es ganz anders: Ein Rippenbruch stoppte seinen internationalen Auftritt. Tomas Seyler war indes als Dart-Experte beruflich im Einsatz.

Im Einsatz waren zeitgleich auch Die Ratten Bremen – und das ebenfalls bei einem Heimspiel. Das gefiel Detlef Dolinski, dem Teamchef des DC Vegesack, im Gegensatz zur tadellosen Vorstellung seiner Mannschaft nicht: „Wir nehmen uns gegenseitig die Zuschauer weg. Über die Ansetzung mit zwei parallelen Heimspielen der Bremen Teams werde ich mich beschweren.“ Die glatten Siege in guter Besetzung ließen Dolinski sehr zuversichtlich auf die Endrunde am Wochenende 26./27. Mai blicken: „Wenn alle da sind, ist es schwer, uns zu schlagen.“ Und nach jetzigem Stand werden bei der „Deutschen“ alle da sein. Auch Sefik Gergin, den man nach seinem jetzt zweiten Saisoneinsatz gewissermaßen als Neuzugang betrachten kann. Denn nach längerer, familiär bedingter Pause meldete er sich zurück, wurde sofort wieder integriert und steuerte gegen Wolfenbüttel und Dinslaken zwei Einzelsiege bei. „Bei ihm hatten auch Die Ratten angefragt“, erläuterte Dolinski und freute sich umso mehr über den Wiedereinstieg beim DC Vegesack.

DC Vegesack – DC Bulldogs Wolfenbüttel 8:4: Gegen die in stärkster Formation angetretenen Wolfenbütteler zeigten die Nordbremer eine hohe Leistungsdichte. Jedem Einzelnen gelang mindestens ein Short-Leg, Alexander Patz (1), Sefik Gergin (1) und Robert Allenstein (2) platzierten zudem 180er. Alexander Patz, Sefik Gergin, Thorsten Wöhlk, Andree Welge, Michael Klönhammer und Robert Allenstein punkteten im Einzel und sorgten für eine komfortable 6:2-Führung. Die Niederlagen von Christian Bober und Olaf Tupuschis fielen mit 2:3 jeweils knapp aus. Den Siegpunkt sicherte schnell das Doppel Welge/Patz mit einem 3:0, den Schlusspunkt setzten Allenstein/Krießmann.

DC Vegesack – DSC Doppel 1 Dinslaken 10:2: Den abstiegsbedrohten Gästen fehlte unter anderen Ex-Nationalspieler Karsten Koch, und so gab es gegen das Starensemble aus Bremen-Nord schlichtweg nichts zu holen. Nach den Einzeln stand mit dem 7:1 bereits fest, dass die Nordbremer ihre Pflicht erfüllt hatten. Die Niederlage von Christian Bober fiel somit nicht ins Gewicht. Ganz im Gegenteil: Sie sorgte sogar für Stimmung an den Boards. Denn nachdem auch Michael Klönhammer und Gerd Patzel in der vierten Einzelrunde unbeschadet geblieben waren, stand eben fest, dass Christian Bober der einzige Verlierer bleiben würde. Und das bedeutet dem internen Regelwerk entsprechend: eine Runde für die Teamkollegen. Mit besonderen Leistungen anderer Art fielen Andree Welge, Robert Alleinstein und Michael Könhammer auf, die jeweils zwei Short-Legs zeigten. Die drei Siege zum hohen Endstand in den Doppeln gingen auf die Konten von Welge/Buchal, Allenstein/Patzel und Wöhlk/Krießmann.

Nachdem jetzt also die Teilnahme gesichert ist, geht es für den DC Vegesack fortan um die Ausgangsposition bei der Endrunde der insgesamt besten acht Teams aus dem Norden und Süden der Republik. Und diesbezüglich warten mit DSV Blind Gewinnt (Platz vier) und 1. DSC Bochum (Platz drei) am Sonnabend, 21. April, sowie Die Ratten Bremen (Rang fünf) und SC Diedersen Treble Bull (Rang eins) am Sonnabend, 5. Mai, noch starke Gegner.