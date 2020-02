Türkspor-Trainer Bahadir Kilickeser (rechts) mit Deniz Can Akkus. (Olaf Schnell)

Blumenthal. Recht munter ging es im Fußball-Freundschaftsspiel zwischen dem SV Türkspor und der TSG Wörpedorf-G.E. zu. So konnten die Zuschauer sich auf dem Aumunder Kunstrasenplatz gleich an zwölf Toren erwärmen (6:6/Halbzeitstand: 2:2). „Spielerisch waren wir schon besser. Nach vorne ist das bei uns auch gut. Aber nach hinten müssen wir noch etwas tun. Wir hatten mehr Ballbesitz, sind aber in viele Konter gelaufen“, meinte der Türkspor-Trainer Bahadir Kilickeser, der beeindruckt vom schnellen TSG-Akteur Bjarne Schnakenberg war.

Ärgerlich aus Sicht der Nordbremer war, dass sich gegen die Wörpedorfer Enes Kök eine Verletzung (Bänderiss) zugezogen hat und wohl laut Kilickeser vier bis sechs Wochen ausfällt. Umso besser, dass Türkspor sich personell noch verstärken konnte. So wechselte der Verteidiger Mahmut Cicek (DJK Germania Blumenthal) auf dem Burgwall die Vereinsseiten. Und Schlussmann Philipp Krol kommt vom Kreisligisten VSK Osterholz-Scharmbeck II, davor stand der Routinier auch bei der SG Aumund-Vegesack II im Tor. Krol nimmt den Part von Gökhan Kara ein, den es zum KSV Vatan Spor zog.

Ob Bahadir Kilickeser in der Serie 2020/21 bei Türkspor überhaupt noch trainermäßig die Verantwortung hat, steht in den Sternen. „Da setze ich mich mit dem Verein in der nächsten oder übernächsten Woche zusammen. Und mit Erhan Koser werden wir gucken, was dabei rauskommt. Mein erster Ansprechpartner ist eben der SV Türkspor“, sagte Kilickeser. An diesem Sonntag haben die Blumenthaler nun das nächste Testspiel vor der Brust. So gastiert die Türkspor-Elf beim Bremen-Ligisten BSC Hastedt (14 Uhr) und spielt anschließend noch gegen den Kreisligisten SV Aschwarden (16. Februar/13 Uhr).