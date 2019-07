Lesums Trainer Erkan Köseler ist bisher zufrieden mit der Teamleistung. (WK)

Lesum. Nach der enttäuschenden Saison des TSV Lesum-Burgdamm, der nur mit einem Sieg aus der Fußball-Landesliga Bremen absteigen musste, rechneten die Fußball-Experten mit dem Schlimmsten. Wiederholt trat der Ex-Trainer Bayram Özkul vor dem Abstieg mit dem letzten Aufgebot an, spielte oft auch nur in Unterzahl – und musste so nach dem bitteren Saisonende viele Abgänge verschmerzen.

Und so stellten sich den Fans die Frage, ob der künftige Bezirksligist um den sportlichen Leiter Marco Jakubek überhaupt für die Serie 2019/20 eine Mannschaft zusammenbekommt? Das klappte – die Lesumer können inzwischen auf eine spielfähige Truppe von 22 Spielern bauen. Auch dank des ehemaligen Coaches des Kreisliga-B-Ligisten SG Marßel, Erkan Köseler, der wie einst Gino Shabani die Heidberger vor dem sportlichen Untergang erst einmal rettete.

Letztlich erwies es sich für die Nordbremer auch als Glücksfall, dass der 43-jährige B-Lizenz-Inhaber Köseler im Trainerbereich, nach dem Marßeler Gastspiel, nach Höherem strebte, und für ihn so die Bezirksliga genau die richtige Spielklasse war. Das passte letztlich mit dem TSV Lesum-Burgdamm perfekt zusammen. Andreas Petersen, der sportliche Leiter des Jugend-Förder-Vereins (JFV Bremen) knüpfte den Kontakt zum neuen Lesumer Coach, der bei den Heidbergern, direkt nach dem letzten Punktspiel Ende Mai, im Amt ist und seitdem auch auf eine Trainingspause verzichtete.

Mit der bisher gezeigten Leistung ist Erkan Köseler hochzufrieden und zugleich überrascht: „Der Ballbesitz-Fußball ist gut und auch im läuferischen Bereich sind wir schon ganz stark. Ich muss meine Aktiven mal richtig loben. Und da hat sich schon bemerkbar gemacht, dass wir keine Pause gemacht haben“. Beeindruckt ist Köseler vor allem von Neuzugang Abdelmajid Elbahri (von DJK Germania Blumenthal II). Zudem konnten die Nordbremer unter anderem Lamin Conte (spielte davor in Italien) und Ba Ibrahima (aus Ghana) begrüßen. „Saikou Manga wird auch das erste Mal in Deutschland spielen. Meine Akteure aus Afrika unterscheiden sich von anderen Spielern. Es sind die dortigen Stützpunkt-Spieler, mit einer sehr guten Ausbildung“, so Köseler.

In einem Trainingsspiel erreichten die Lesumer auf heimischen Boden gegen Wörpedorf-Grasberg übrigens ein hochverdientes 2:2-Unentschieden. „Wir waren aber enttäuscht, dass sich der Gegner so hinten reingestellt hat. So freuen wir uns nun schon auf das Lotto-Pokalspiel gegen den hochfavorisierten OSC Bremerhaven, weil die auf jeden Fall mitspielen werden“, äußerte sich Köseler. Des Weiteren spielten sie gegen Platjenwerbe 5:5 (dreimal 30 Minuten). „Das war unglücklich, weil wir hier noch Lattenschüsse von Nico Fittkau und Tarik Stiefs zu verzeichnen hatten, und wir drei Gegentore durch Standards und ein Abseitstor hinnehmen mussten“ (Köseler).

Die nächste Testbegegnung absolvieren die Heidberger am Freitag, 2. August, beim KSV Vatan Spor II (2. August/19.30 Uhr). Zwei Tage später kicken die Nordbremer dann daheim gegen BTS Neustadt II (15 Uhr) und dann folgt ja auch zeitnah das Pokalspiel gegen OSC Bremerhaven. „Ich bereue aber schon etwas, dass ich zu Beginn der Testspiele etwas schwächere Teams ausgesucht habe. Aus diesem Grunde möchte ich noch möglichst einen Bremen-Ligisten mit einbauen“, meinte Erkan Köseler, der in der kommenden Bezirksliga-Saison nicht absteigen möchte und den Schwerpunkt auf Teambildung legt.

„Wir wollen einen schönen Fußball spielen, auf jeden Fall erst einmal den Abstieg verhindern – und vielleicht auch etwas überraschen“, sagte Köseler, der mit Lesum nicht wieder in einen personellen Engpass kommen möchte und hofft, „mindestens in drei Jahren wieder in der Landesliga zu spielen. Lesum ist ein Traditionsverein, mit dem Traum-Rasenplatz und einem super Kunstrasen. Wir werden das Ding da irgendwie schon wieder hochziehen.“