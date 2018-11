Thomas Hannemann (Olaf Kowalzik)

Selbst 45 Jahre schützen vor dem Comeback nicht. Zumindest nicht, wenn man Marcus Helmke heißt. Der frühere Regionalliga-Torwart der SG Oslebshausen feierte am vergangenen Sonnabend bei den Verbandsliga-Handballern der HSG Schwanewede/Neuenkirchen die Heimpremiere. 600 Zuschauer jubelten, als er sich am Fantag für zehn Minuten in den Kasten der „Schwäne“ stellte und beim 29:22-Erfolg über den TV Langen auch noch einige Bälle parierte. Zuletzt war der Vater der seit dieser Saison in Schwanewede spielenden Zwillinge Lukas und Moritz (D-Jugend) vor fünf Jahren unterklassig beim SV Grambke-Oslebshausen aktiv gewesen. „Danach hatte ich schon gedacht, dass es mit dem Handballspielen endgültig vorbei sei“, verriet er. Pustekuchen! Als er im Gespräch mit dem Schwaneweder-Trainergespann Andreas Szwalkiewicz/Dennis Graeve zufällig von deren Torwart-Not hörte, flachsten sie zusammen über sein Comeback. Marcus Helmke setzte das Vorhaben tatsächlich in die Tat um. „Meinen Knochen und mir ging es am nächsten Tag sogar noch gut“, schmunzelte die HSG-Neuentdeckung.

Die Auswirkungen eines Schlags ins Gesicht haben für Pascal Hinrichs etwas von Pest und Cholera. Der Rückraumspieler des SV Grambke-Oslebshausen hatte sich im Nordderby der Handball-Landesliga bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II (30:35) bei einem unbeabsichtigten Schlag von Florian Fronz die Nase gebrochen. Im Krankenhaus offerierte man dem Toptorjäger (36 Tore in acht Spielen) zwei Möglichkeiten: Entweder, er lässt sich die Nase so richten, dass er wieder Luft bekommt, sie aber dafür nicht wieder komplett gerade anwächst. Oder er lässt der Nase drei Monate Zeit zum Verheilen, um sie anschließend wieder zu brechen und komplett neu richten zu können. „Ich habe mich für die zweite Variante entschieden, Schmerzen habe ich momentan wenigstens kaum“, sagt der 20-jährige Blondschopf. Die Vorbesprechung für den gewollten Bruch ist für Mitte Januar terminiert. Danach soll „Pasco“ Hinrichs, den man aufgrund seiner schwer zu verteidigenden Unterarmwürfe auch den Mann mit dem „Uwe-Gensheimer-Handgelenk“ nennt, laut ärztlichem Rat weitere drei Monate pausieren.

Ein Dutzend Tore kassierte der SV Grohn am vergangenen Freitag beim 0:12 gegen Tura Bremen. Doch nicht Stammkeeper Mehmet Tugay Firas holte die Pille zwölfmal aus den Maschen es „Husaren“-Tores, sondern Florian Samorski. Denn Firas, seit Wochen trotz anhaltender Talfahrt einer der besten Spieler im Team des Nordbremer Fußball-Landesligisten, war als Feldspieler im Einsatz. Stattdessen hütete also der immer mal wieder im Notfall einspringende Samorski das Tor. Da der zwei Tage nach der neunten Niederlage in Folge zurückgetretene Trainer Celestin Zurek personell einmal mehr arg gebeutelt war, nominierte er den als Feldspieler nicht einsatzfähigen Samorski also zwischen die Pfosten. Denn dort hielten sich dessen Schmerzen in Grenzen. Der 23-Jährige konnte auf dem Feld nicht mitwirken, weil er sich mit neuen Fußballschuhen Blasen gelaufen hatte. Für Schmerzen anderer Art sorgten schließlich die zwölf Gegentreffer binnen 90 Minuten. Die Gegentorflut eindämmen will beim SV Grohn jetzt Torben Reiß, der neben seiner Funktion als Teammanager jetzt auch bis zur Winterpause als Interimstrainer fungiert. In Spiel eins nach seiner Rückkehr auf die Trainerbank wartet am Sonntag um 14 Uhr am Oeversberg ein richtiger Kracher: das Derby gegen den TSV Lesum-Burgdamm.

Akustisch stand der mit 600 Zuschauern besuchte Fantag der HSG Schwanewede/Neuenkirchen am vergangenen Sonnabend zur Hälfte auf der Kippe. Einer der beiden Lautsprecher gab bei den Proben keinen Ton mehr von sich, sodass sich der HSG-Hallensprecher Thomas Hannemann längere Zeit auf die Suche nach dem Fehlerteufel begab. Die Erinnerung an sein früheres Elektrotechnikstudium ersparten dem Verein einige Ausgaben, da der Fehler zunächst im Mischpult vermutet wurde. Hannemann fand die Ursache jedoch nach akribischem Suchen in einer defekten Lötverbindung an einer Abzweigdose, was er umgehend behob. Neben der Tätigkeit als Hallensprecher bei den „Schwänen“ engagiert sich Hannemann in zwei weiteren unterschiedlichen „Branchen“ ehrenamtlich: Gerade erst wurde er für fünf weitere Jahre als Jugendschöffe am Blumenthaler Amtsgericht wiedergewählt, außerdem strebt er für die CDU bei den Beiratswahlen 2019 einen Platz im Blumenthaler Beirat an.