Gut gelaunt und voller Tatendrang: die Damen von Basketball Lesum/Vegesack starten in der Bezirksoberliga neu durch und wollen den direkten Aufstieg. (frei)

Bremen-Nord. Während bei den Männern von Basketball Lesum/Vegesack dank des am letzten Spieltages geschafften Oberliga-Klassenerhaltes Konstanz herrscht, gibt es im weiblichen Bereich Aufbruchstimmung. Genau zehn Jahre nach dem Rückzug der ersten Mannschaft des TSV Lesum-Burgdamm aus der 2. Regionalliga haucht die Spielgemeinschaft Basketball Lesum/Vegesack (BLV) nun dem Frauen-Basketball in Bremen-Nord neues Leben ein. Zur Saison 2019/20 geht BLV mit einem neu gegründeten Team in der Bezirksoberliga an den Start.

Bei den Oberliga-Herren kamen in der vergangenen Saison 16 verschiedene Spieler zum Einsatz. Ein beachtlicher Wert, denn nur die Konkurrenten aus Ofenerdiek und Bremerhaven setzten mehr Personal ein. Schaut man auf die Anzahl der Einsätze pro Spieler wird schnell klar, mit welchen Ausfällen und Verletzungssorgen die Nordbremer umgehen mussten. Ausschließlich Arne Kollath konnte alle Partien bestreiten, mit ihm kommen nur noch acht weitere Spieler auf zweistellige Einsätze bei 18 Ligaspielen. Besonders hart hat es den ehemaligen Kapitän Julian Maibaum getroffen, der fast die komplette Saison ausfiel. Auch Starting-Five-Center Patrick Gran musste sich gleich mit zwei langwierigen Verletzungen durch die Saison quälen.

Umso mehr freut sich die Mannschaft, bereits jetzt zwei Neuzugänge für die neue Spielzeit präsentieren zu können. Lennart Bäuning wechselt vom Ligarivalen Bremer TV Friesen zur Spielgemeinschaft und hat in der vergangenen Spielzeit 5,9 Punkte pro Spiel erzielt. Der Lehramtsstudent mit den Fächern Mathematik und Physik spielt auf den Positionen drei bis fünf und stammt ursprünglich aus Syke. „Ich freue mich, dass Lennart an Bord ist. Er kennt die Liga, wird in der Zone ordentlich aufräumen und uns mit seiner Flexibilität sehr weiterhelfen“, so BLV-Trainer Ronny Arnoldt.

Nachdem Marten Timmermann die Jugendteams der Eisbären durchlaufen hatte, verschlug es den Bremerhavener nach Einsätzen in der NBBL und der Oberliga (6,9 Punkte pro Spiel) zwecks eines dualen Studiums nach Bremen-Walle. Dort hielt sich der 21-Jährige vergangene Saison beim TV Bremen Walle 1875 in der Bezirksliga (10,0 Punkte pro Spiel) fit. „Mit Marten ergänzt uns ein Spieler, dessen Stärken wir unbedingt benötigen. Er kann unser Spiel schneller machen und wird wichtige Impulse auf dem Flügel setzen“, freut sich der Coach auch über den zweiten Neuen.

Der derzeitige Oberliga-Kader: Arne Kollath, Christian Kück, Dennis Sirowi, Florian Dierks, Hermann Gottwich, Juri Veselovski, Lasse Grafunder, Lennart Bräuning, Marten Timmermann, Max Melching, Michael Gottwich, Patrick Gran, Thorben Rybarczik, Julian Maibaum und Philip Wollschläger.

Nicht erst seit dem Aufstieg in die 1. Regionalliga in der Saison 2003/2004 gab es in Lesum eine große Tradition im Damen- und weiblichen Jugendbereich. Fünf Jahre lang feierte der Verein in Deutschlands dritthöchster Liga überregional die größten Erfolge und machte mit den Teilnahmen an den Endrunden der deutschen Meisterschaften 2001 und 2004 auch mit den Juniorinnen mehrfach auf sich aufmerksam. Eine ganze Dekade lang ist es in Bremen-Nord dann still geworden um den Damenbasketball. „Jetzt können wir auch den Frauen wieder ein attraktives sportliches Angebot machen. Das ist eine tolle Entwicklung“, freut sich der Philip Wollschläger, der 1. Vorsitzende von Basketball Lesum/Vegesack, über den Ausbau im Seniorenbasketball.

Aufgrund der Historie in Lesum und der Tatsache, dass die freundschaftlichen Kontakte zu einigen Spielerinnen nie abgerissen sind, gab es bereits im März viele Sondierungsgespräche. „Es gab in der Damen-Basketball-Szene in Bremen einige Turbulenzen, und so haben sich zahlreiche Spielerinnen erkundigt, ob sie bei uns eine neue Heimat finden könnten. Daraufhin haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und beim Verband eine Wildcard für die Oberliga beantragt. Dieses Gesuch wurde leider abgelehnt, sodass wir 2019/20 in der Bezirksoberliga antreten", erklärt Ronny Arnoldt, der neben dem Herrenteam in der kommenden Saison auch die Frauen coachen wird, und fügt hinzu: "Ich freue mich auf einen hoch motivierten und qualitativ besetzten elfköpfigen Damenkader, der für die nächste Spielzeit nur ein Ziel hat – den Aufstieg."

Der derzeitige Bezirksoberliga-Kader: Alena Sievers, Claudia Mach, Jessica Goll, Katharina Thielking, Kathrin Sommer, Klara Engert, Lisa Altenbeck, Rabea Bestermann, Sina Ellberg, Sina Koopmann, Wiebke Kropp-Büttner.