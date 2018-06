Das neue Projekt von Florian Henze. Der Nordbremer will in der nächsten Saison in der Klasse der Spezialcrosser für Furore sorgen. Ein entsprechendes Fahrzeug hat er bereits erworben. (frei)

Henze hatte den Seat Ibiza von Svenja Sturm auf einem Trailer in Richtung Uelzen transportiert. Als er anhielt, um etwas aus dem Kofferraum seines Zugfahrzeugs zu holen, geriet eine ältere Dame, die das Gespann überholen wollte, zwischen das Zugfahrzeug und den Trailer. Dabei erwischte sie den 36-Jährigen. „Das Stromkabel des Trailers hat sich um beide Beine gewickelt, sodass ich sechs Meter mitgerissen wurde. Ich hatte keine Chance, mich vom Kabel zu lösen“, erinnert sich Florian Henze an den Unfall zurück.

Florian Henze (frei)

Florian Henze brach sich das linke Bein fünf- und das rechte sogar siebenfach. Am rechten Bein wurden auch die Haut und die Muskeln komplett zerfetzt. Dazu gesellten sich noch vier Rippenbrüche und eine gequetschte Lunge. Mit diesen Verletzungen war der Vater einer fünfjährigen Tochter ein Jahr lang außer Gefecht gesetzt. Seine Tochter Nike-Marie war bei dem Unfall sogar dabei. „Sie hat aber zum Glück nichts mitbekommen“, versichert Florian Henze. Die Fünfjährige sei ansonsten auch bereits total motorsportverrückt, betont der stolze Papa.

Zum Auftakt der Stoppelfeldcross-Saison in Fahrendorf feierte der Mechaniker mit einem vierten und einem zweiten Platz in der Klasse 1 der Tourenwagen bis 1400 Kubikzentimeter ein erfolgreiches Comeback. Solche Platzierungen hätten ihm auch für Hoope vorgeschwebt. Doch es kam etwas anders. Bereits in der ersten Kurve des ersten Rennens zerlegte es den Seat Ibiza. „Wir sind mit fünf Fahrzeugen gleichzeitig in die Kurve eingebogen. Keiner wollte nachgeben“, berichtet Florian Henze.

Dieser Zusammenstoß hatte üble Folgen für den mit mehr als 20 Jahren schon sehr betagten Seat Ibiza. „Der komplette Vorderwagen samt Antriebswelle war hinüber“, informiert der in Blumenthal wohnhafte und aufgewachsene Pilot. Da die Nordbremer nicht das entsprechende Equipement dabei hatten, vermochten sie das Fahrzeug auch nicht kurzfristig zu reparieren. Damit war auch für seinen Teamkollegen Frank Rath schon alles vorbei, ehe es überhaupt angefangen hatte. Rath wollte sich den Seat eigentlich mit Henze teilen. „Das tat mir natürlich Leid für Frank, der total bedient war. Aber ich konnte es eben nicht ändern“, so der Kraftfahrzeugs-Mechatroniker.

Für drei der anderen vier Fahrer aus dem „Kraus Racing Team“ lief es dagegen besser auf der ehemaligen Anlage der MSG Bremen-Nord in der Klasse 1. Michael Lehnert hatte bei der Premiere seines Honda Civic zunächst technische Probleme, fuhr jedoch auf Rang zwei im zweiten Lauf vor. André Kuderer heimste im anderen Seat Ibiza nach Rang vier im ersten Lauf sogar den ersten Platz im zweiten Rennen ein. Sascha Kraus belegte in seinem Suzuki Swift die Positionen drei und vier.

Nur der sieben Jahre jüngere Bruder von Florian Henze, Christian Henze, teilte ein wenig das Schicksal seines Familienmitglieds: Er fiel im zweiten Lauf im VW Polo 86 c mit einem Motorschaden aus. „Ich habe meinen Bruder im vergangenen Jahr mit dem Motorsport-Fieber angesteckt“, erklärt Florian Henze. Alle Kraus-Fahrer würden zusammen eine tolle Gemeinschaft bilden: „Wir helfen uns alle gegenseitig.“ Der dritte Lauf in Hoope wurde nach einem kräftigen Schauer nicht mehr ausgetragen.

Seit zwei Jahren arbeitet Florian Henze für die Autowerkstatt Kraus. „Sascha Kraus hat mich auch darauf gebracht, Rennen zu fahren“, teilt der Motorsportler mit. Gleich bei seinem ersten Rennen in Fahrendorf im vergangenen Jahr ergatterte Henze die Plätze fünf, zwei und drei in seiner Klasse. „Ich bin auf Anhieb mit der ­Strecke klargekommen“, verrät der 36-Jährige. Es folgte die plötzliche Unterbrechung der Autocross-Laufbahn durch den Unfall. So ganz überstanden sind dessen Folgen noch nicht. Henze musste sich nach der Veranstaltung in Hoope einer erneuten Operation unterziehen, weil der Titannagel im rechten Bein neu fixiert werden sollte. „Der Nagel scheuerte an der Sehne“, lässt ­Henze wissen. Zwei Stunden dauerte die neuerliche Operation. Damit fällt Henze erneut vier Wochen aus.

Nach der Sommerpause soll es aber auch für den Blumenthaler wieder weitergehen. Bis dahin wird auch der Seat Ibiza mit 71 Pferdestärken und 1,3 Liter Hubraum wieder hergestellt sein. Im Hinblick auf die nächste Saison verfolgt Florian Henze ein sehr ehrgeiziges Projekt. Zusammen mit seinem Arbeitskollegen Thomas Hohnholt, der um den bundesweiten Deutschland-Cup fährt, wird er sich einen Buggy zusammenbauen, um dann künftig in der Klasse der Spezialcrosser zu starten.

Das entsprechende Fahrzeug hat Henze auch bereits vom stellvertretenden Vorsitzenden des MC Blaue Jungs Hellingst, Kay Schuckert, erworben. Der derzeit darin befindliche Audi-Motor wird durch zwei Suzuki-Motorrad-Motoren ersetzt, die es zusammen auf 360 PS bringen werden. Außerdem wird das Fahrzeug auf einen Allradantrieb umgerüstet. Federführend beim Umbau wird Thomas Hohnholt sein. „Der kennt sich schließlich besser aus mit Buggys“, sagt Florian Henze. Er werde Hohnholt aber beim Umbau assistieren.

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich wollte nie etwas anderes, als an Fahrzeugen rumzuschrauben“, schwärmt Henze. Nach dem schweren Unfall suche der Nordbremer nach einer neuen Herausforderung: „Ich will es mir noch einmal selbst beweisen.“ Auch wenn er mit seinem neuen Fahrzeug die Klasse und vielleicht auch die Serie wechselt, werde er weiterhin die Fahne des „Kraus Racing Team“ hochhalten. Ganz billig wird die Neu-Ausrichtung im Rennsport nicht. „Ich rechne mit Kosten von 7000 Euro und aufwärts“, so Henze. Der Umbau könne sogar von Interessierten auf der Hohnholt-Motorsport-Seite bei Facebook verfolgt werden, informiert Florian Henze.

