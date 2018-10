Frei durch ist dieser Szene der "Schwäne"-Akteur Fabian Hartwich im siegreichen Heimspiel gegen Fredenbeck II. (Maximilian von Lachner)

Schwanewede. „Halten, wenn es darauf ankommt.“ Das Werbebanner einer Tischlerei in der „Heidehölle“ war Rene Steffens exakt auf den Leib geschrieben. Der Schlussmann der HSG Schwanewede/Neuenkirchen machte seinen Kasten beim 42:25 (18:13)-Erfolg über den VfL Fredenbeck II mit insgesamt 23 Paraden, darunter zwei Siebenmeter, dicht.

Damit ebnete er seinem Team den vierten Heimsieg in der Handball-Verbandsliga. Inklusive seiner unvergleichlichen, längst lieb gewonnenen Showeinlagen. Es war aber auch das Spiel eines doppelten Knockouts, zweier Comebacks und zweier „Schwäne“ mit Spendierhosen.

Zunächst musste Gäste-Keeper Szymon Krol Nehmer-Qualitäten beweisen. Er war nach Kopftreffern von Karlo Oroz (5.) und Tim Paltinat (32.) zu Boden gegangen. Die Häufigkeit, mit der in diesem Spiel hinter sich greifen musste, dürfte ihm aber noch viel mehr weh getan haben.

Ansprechende Leistung

Torben Pilger und Mirko Ahrens feierten unterdessen ihre Comebacks. Torben Pilger durfte nach einem Ödem in der Wirbelsäule ab der 23. Minute ran und traf zweimal ins Schwarze. In der Abwehr bot er eine mit ansprechende Leistung, im Angriff gibt es Luft nach oben. „Ich bin mit meiner Leistung zwar nicht zufrieden, aber froh, dass ich wieder dabei bin“, kommentierte der Blondschopf seine Heimpremiere in dieser Saison.

„Batman fliegt wieder!“, überschlug sich Jan-Peter Lemke nur wenige Minuten später verbal vor Begeisterung in der Sprecherkanzel. Gemeint war Mirko Ahrens, der nach seinem Fingerbruch und vier Spielen Zwangspause seine Rückkehr feierte. Der Kapitän wurde nur im Angriff – und dort in der Schaltzentrale – eingesetzt. Dabei erzielte er unter anderem den 30. Treffer seines Teams, was ihn eine Kiste Gerstensaft-Kaltschale zugunsten seiner Mannschaftskameraden kostet. Karlo Oroz zeigte sich mit dem 40. Treffer noch spendabler, denn er darf dafür zwei Kisten Getränks ausgeben.

Bei aller Freude über das hohe Ergebnis gab es aber auch einiges zu bemängeln. Erste Sahne war die Generalprobe der „Schwäne“ vor dem Gipfeltreffen in Elsfleth nämlich beileibe nicht. „Wir haben uns bis zur 40. Minute nicht mit Ruhm bekleckert“, gab der HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz zu. Er hatte bei seiner Mannschaft schon im Training unter der Woche einen Schlendrian festgestellt, die bis zum 19:15 mit den Gästen größte Probleme hatte (32.). Weil sie nicht aggressiv genug verteidigte und sich im Angriff reichlich Fehler und Fehlwürfe erlaubte.

Dennoch fiel Fabian Hartwich am Kreis positiv auf. Der Neuzugang schuf für seine Mitspieler die nötigen Lücken, holte drei Siebenmeter heraus und ließ die kleine Lederkugel auch selbst dreimal im Netz zappeln. „Man merkt ihm deutlich, dass er seine Verletzungen auskuriert und seit Kurzem sechsmal am Stück trainiert hat“, lobte Andreas Szwalkiewicz seinen auch in der Abwehr starken Brecher. Die Schlussviertelstunde riss dann auch die 270 Zuschauer aus den Sitzen, als der Gastgeber die Oberliga-Reserve nach dem 28:21 mit einem 14:4-Lauf überrannte.

„Fredenbeck hatte da aber auch nicht mehr seine stärkste Mannschaft auf dem Feld“, trat der Schwaneweder Trainer sofort wieder auf die Euphoriebremse.

Weitere Informationen

HSG Schwanewede – VfL Fredenbeck II 42:25 (18:13)

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Steffens; Ahrens (3), Paltinat (11), Huckschlag (2), Hartwich (3), Molzahn (2), Mechau (1), Blum (6), Oroz (12/4), Pilger (2/1)

Siebenmeter: 6/5 – 6/3

Zeitstrafen: 3 – 1 ELO