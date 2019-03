Bremen-Nord. Nachdem der SV Werder Bremen II zuvor zehn Siege und ein Unentschieden bei 73:3 Toren verbucht hatte, brachten die Fußball-C-Junioren des JFV Bremen der Werder-Leistungsmannschaft des Jahrgangs 2005 im Vegesacker Stadion die erste Niederlage bei. Mit einem 3:1-Erfolg gelang zudem die Revanche für die Schlappe in der Winterrunde. Der Blumenthaler SV besiegte den JFV Bremerhaven zudem in der Verbandsliga-Sommerrunde mit 8:2.

Blumenthaler SV – JFV Bremerhaven II 8:2 (4:2): „Der jüngere Jahrgang der Seestädter machte es uns gerade in der Anfangsphase nicht leicht und konterte immer wieder gefährlich“, teilte Blumenthals Coach Markus Wegner mit. Dem 1:0 von Enes Corogli (11.) folgte prompt der Ausgleich. Doch Antonio Caravantes Mönkemüller brachte die Heimformation mit zwei Toren am Stück wieder in die Spur. Die Bremerhavener ließen sich im ersten Durchgang aber nicht abschütteln und kamen wieder auf 2:3 heran. Berkay Yilmaz stellte dann kurz vor dem Pausentee den alten Abstand wieder her.

„Nach der Halbzeitpause hatten wir das Spiel komplett im Griff und erzielten schön herausgespielte Tore“, freute sich Wegner. Enes Corogli erhöhte mit seinem zweiten Treffer an diesem Tage auf 5:2. In der Schlussphase schlug die große Stunde von Jonas Paeslack. Mit einem Hattrick schraubte er den Vorsprung noch auf 8:2 in die Höhe. „Mit diesem Sieg setzen wir uns oben fest und wollen diese Position auch nach dem kommenden Spiel gegen Oberneuland inne behalten“, erklärte Markus Wegner. Auch beim Kantersieg über Bremerhaven II hatten die Blau-Roten Unterstützung von Spielern aus dem Geburtsjahrgang 2005. „Jonas Paeslack, Berkay Yilmaz und Don Pedro Gerth waren eine Bereicherung für unsere Mannschaft“, betonte Wegner und ergänzte: „Wir wollen auch so lange wie möglich den Kontakt zur Spitze halten.“

JFV Bremen – SV Werder Bremen II 3:1 (1:1): „Meine Spieler haben über 70 Minuten alles gegeben und wurden dafür mit einem Heimsieg belohnt“, freute sich JFV-Trainer Thorsten Minke. Die Werderaner seien in der ersten Hälfte jedoch überlegen gewesen und auch verdient in Führung gegangen. „In dieser Szene war unser Defensivverhalten einmal nicht geordnet. Ansonsten waren die Jungs gut in den Zweikämpfen und ließen dem SV Werder II wenig Räume“, versicherte Minke. Nach rund 25 Minuten wurde der JFV mutiger. Mit dem Pausenpfiff gelang auch der glückliche Ausgleich durch das Strafstoßtor von Alan Abdo. Miran Abdi war an der Strafraumgrenze ungestüm gefoult worden.

In der 40. Minute gewann Miran Abdi einen Zweikampf gegen Ole Marx. Dieser foulte den JFV-Stürmer an der Strafraumgrenze als letzter Mann und kassierte dafür die Rote Karte. Den fälligen Freistoß hob Iwan Jundo aus 18 Metern über die Mauer hinweg zum 2:1 in den Winkel. Am Ende stach Joker Philipp Werdermann. Er schloss einen Konter per Flachschuss zum 3:1 ab (63.).

„Unser Jubel beim Abpfiff war riesengroß. In den ersten beiden Spielen gegen die Topmannschaften der Hinrunde haben die Jungs alles super umgesetzt, was wir in der Vorbereitung intensiv trainiert haben“, sprudelte es aus Thorsten Minke heraus, der sich sein Amt mit „Jojo“ Spratte teilt.

C-Junioren-Verbandsliga

Blumenthaler SV – JFV Bremerhaven II 8:2 (4:2)

Blumenthaler SV: Mustedanagic; Westphal, Dhifallah, Seidel, Brahtz, Paeslack, Gerth, Caravantes Mönkemüller, Ilkov, Corogli, Yilmaz (eingewechselt: Masawar, Ferho)

Tore: 1:0 Enes Corogli (11.), 1:1 Dennis Brendow (13.), 2:1 Antonio Caravantes Mönkemüller (16.), 3:1 Antonio Caravantes Mönkemüller (18.), 3:2 Dennis Brandow (29.), 4:2 Berkay Yilmaz (34.), 5:2 Enes Corogli (44.), 6:2 Jonas Paeslack (57.), 7:2 Jonas Paeslack (64.), 8:2 Jonas Paeslack (70.)

JFV Bremen – SV Werder Bremen II 3:1 (1:1)

JFV Bremen: Alshwish; Singh, Osmani, Hernandez-Pukall, Bilgin, Jundo, Spieker, Schmitz, Minke, Abdi, Abdo (eingewechselt: Werdermann, Stalf, Lübber, Irfan)

Tore: 0:1 (16.), 1:1 Alan Abdo (35., Foulelfmeter), 2:1 Iwan Jundo (41.), 3:1 Philipp Werdermann (63.)

Besonderes Vorkommnis: Rote Karte gegen Werders Ole Marx wegen einer Notbremse (40.) KH