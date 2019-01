Nach dem Treffer von Pascal Hinrichs (rechts) zum 25:25-Ausgleich konnte das SVGO-Team gegen das Tabellenschlusslicht TV Sottrum noch auf eine Wende hoffen. (Olaf Kowalzik)

Grambke. Der Aufprall in die Realität war für die Landesliga-Handballer des SV Grambke-Oslebshausen fürchterlich. Ein klarer Sieg sollte es im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres im Kellerduell beim TV Sottrum sein, eine kaum für möglich gehaltene 26:28 (12:12)-Pleite war daraus geworden. Damit haben die Gelb-Blauen im Kampf um den Klassenerhalt einen katastrophalen Dämpfer erhalten.

Entsprechend sprachlos war der SVGO-Trainer Marcel Hägermann nach dem Abpfiff. „Der Gegner war heiß und motiviert, bei uns außer dem Trainerteam und den Torhütern offenbar niemand. Für uns ist das ein herber Rückschlag. So gewinnt man kein Spiel," kritisierte er. Rumms, das hatte gesessen. Denn mit nur einem Sieg und zwei Unentschieden aus mittlerweile 14 Partien ist der erste Nichtabstiegsplatz von den Nordbremern acht Minuspunkte entfernt. Den belegt ausgerechnet die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II, die gegenüber dem SVGO noch zwei Nachholspiele auszutragen hat.

Am Start der Gelb-Blauen gab es in Sottrum eigentlich nichts zu meckern, denn er verlief bis zum 10:6 von Pascal Hinrichs standesgemäß (19.). „Bis dahin hatten wir die Lücken ja auch super genutzt“, bilanzierte Marcel Hägermann. Umso mehr erzürnten den Grambker Übungsleiter die restlichen 41 Spielminuten. Seine Mannschaft stellte im Angriff die Variabilität nahezu komplett ein und versuchte ihr Glück vornehmlich über die Angriffsmitte, anstatt das Spiel breit über die Außenpositionen zu gestalten. Außerdem gingen die Gäste beileibe nicht dorthin, wo es wirklich wehtat. Dadurch glichen die Niedersachsen erstmals zum 11:11 aus (25.) und drehten den Spieß rund eine halbe Minute nach dem Wiederanpfiff sogar zum 13:12 um.

Wer geglaubt hatte, dass der SVGO diesen Weckruf nun endlich verstanden hätte, der wurde enttäuscht. „Unser Angriff war ein einziger kollektiver Ausfall, wir haben uns dort überhaupt nicht schlau angestellt“, berichtete Hägermann.

Die Entscheidung fiel ausgerechnet in einer Situation, in der die Gäste den Sieg eigentlich klar machen müssten. Eigentlich – denn als der Sottrumer Martin Jünemann für zwei Minuten auf die Strafbank musste, war die Chance für den SVGO auf die Wende groß. Der Auftakt verlief mit dem 25:25 von Pascal Hinrichs auch noch verheißungsvoll, danach jagte ihm jedoch der neunfache TSV-Torschütze Nicolas Karnick das Leder von Rechtsaußen zum 25:26-Rückstand in die Maschen. Ein verworfener Siebenmeter von Igor Hergert ließ die Gelb-Blauen ein Stück weiter auf die Verliererstraße schliddern. „Wir haben schon bescheiden gespielt, und dann fehlte uns auch noch das nötige Quäntchen Glück“, bedauerte Hägermann.

Sottrum sattelte 45 Sekunden vor Schluss das 27:25 drauf, ehe Steven Hinrichs 27 Zeigerstriche vor Ultimo zum erneuten Anschluss traf. Danach riskierten die Nordbremer alles und öffneten die Abwehr, drei Sekunden vor dem Abpfiff machte das Schlusslicht mit dem alles entscheidenden Treffer zum 28:26 endgültig alles klar.

Weitere Informationen

TV Sottrum – SV Grambke-Oslebshausen 28:26 (12:12)

SV Grambke-Oslebshausen: Mulinski, Entelmann (n.e.); Feldermann (1), Bülow, Stegemann, Rüttjerott, Steven Hinrichs (10), Pascal Hinrichs (8), Hergert (4/3), Behrmann (2), Dunker (1), Bischof, Schmidt

Siebenmeter: 6/3 – 6/5

Zeitstrafen: 3 – 3 ELO