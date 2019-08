Grohn. Einen turbulenten Pokalfight, mit glücklichem Ausgang für den SV Grohn, lieferten sich der SC Weyhe und die „Husaren“ in der ersten Runde des Fußball-Lotto-Pokals. Die Nordbremer siegten mit 8:7 (3:3, 1:1) nach Elfmeterschießen beim Bezirksligisten und reisen in der zweiten Runde nun zum Bremen-Liga-Absteiger und Liga-Konkurrenten OSC Bremerhaven.

„Einstellung und Siegeswille haben bei uns gestimmt, nur damit gewinnt man solche Spiele“, machte Grohns Spielertrainer Jan-Philipp Heine einen Grund für das Weiterkommen aus. „Es ist insgesamt so gekommen, wie wir das Spiel und den Gegner auf dem großen Platz erwartet haben. Ein kämpferischer SC Weyhe war in den letzten zehn Minuten sogar noch mehr am Drücker als wir, und hätte noch gewinnen können“, berichtete der SVG-Coach. Doch die Gäste hatten in der elfmeterreichen Partie zwei überragende Akteure in ihren Reihen: Den vierfachen Torschützen Jannis Kurkiewicz und Neu-Torhüter Andreas Balzer, der nach fünf Jahren kompletter Fußball-Pause auf Anhieb einen sehr guten Eindruck im Kasten der „Husaren“ hinterließ.

In den ersten 45 Minuten verbuchten die diszipliniert auftretenden Grohner zwei Pfostentreffer und hätten das Spiel hier schon zu ihren Gunsten entscheiden können. So gingen die Gastgeber per Strafstoß nach einem Vergehen von Michael Busche in Front (18.) – Grohn drehte das Spiel mit zwei Foulelfmetern von Jannis Kurkiewicz (27./51.). Jeremy Boxbereger und Muhammet Özkul konnten nach feinen Aktionen im gegnerischen Strafraum nur regelwidrig gestoppt werden.

Dann verursachte Andreas Balzer im Herauslaufen den vierten Elfer, doch Weyhe nahm das Geschenk nicht an. Die letztmalige Grohner Führung zum 3:2 durch Jannis Kurkiewicz (67.) konnten die Weyher erneut durch den Doppeltorschützen Dirk Dennis Lampe egalisieren (71.), sodass es ins Elfmeterschießen ging. Hier gaben sich beide Seiten zunächst keine Blöße. Für die Grohner verwandelten Jan-Philipp Heine, Ismail Zivoli, Muhammet Özkul sowie Jannis Kurkiewicz vom Punkt. Letztlich war es der 45-jährige Grohner Keeper Balzer, der die Entscheidung einleitete. Balzer parierte den letzten Elfer der Gastgeber. Anschließend schoss Jeremy Boxberger Grohn eine Pokalrunde weiter.