Konnten sich über den Aufstieg freuen (von links): Sylvia Hilbers, Siggi Hiltmann, Sabine Gertenbach und Dorothea Backes, es fehlt Ute Petersen. (WK)

Bremen-Nord. Jubel bei den Damen des Golfclubs Lesmona. Bei der Landes-Mannschaftsmeisterschaft (LMM) des Golf-Verbandes Niedersachsen-Bremen in der Altersklasse 50 (AK 50) zeigte die Mannschaft in der Gruppe 2 auf Landesebene eine geschlossene Leistung und konnte sich so über den Aufstieg in die höchste Spielklasse (Gruppe 1) freuen.

Bereits zu Beginn legten Sigrid Hiltmann (Kapitänin), Sabine Gertenbach, Dorothea

Backes, Ute Petersen und Sylvia Hilbers einen sehr guten Start hin und sicherten sich nach den Einzeln den dritten Rang. Dabei beeindruckte besonders Sylvia Hilbers, „die als einzige Spielerin der insgesamt neun Mannschaften ihr Handicap unterspielte“, äußerte sich der erste Vorsitzende Lothar Radszuweit.

In den folgenden Spielen im Modus Klassischer Vierer (im Team mit zwei Spielerinnen) behielten die Damen aus dem Bremer Norden dann einen kühlen Kopf, und so konnte der Vorsprung auf die Verfolgern sogar noch ausgebaut werden. Als Dritter hinter den Teams der Clubs aus Green Eagle und Isernhagen sicherte sich die Mannschaft letztlich den Aufstieg. „Ich bin stolz auf die Leistung meiner Mannschaft, immerhin konnten wir vermeintlich stärkere Teams hinter uns lassen“, freute sich die Siggi Hiltmann.